Dólar hoy en Colombia: la TRM para el jueves 20 de agosto cae a $3.053,48 marcando su nivel más bajo desde 2018

FOTO DE ARCHIVO. En esta ilustración, tomada el 24 de marzo de 2026, se pueden ver billetes de dólar estadounidense. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

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La TRM en Colombia inició la jornada del jueves 20 de agosto en $3.053,48, su nivel más bajo desde octubre de 2018, en una caída que acerca a la divisa al umbral de los $3.000 y que abarata la deuda externa y los insumos importados en medio de la reconstrucción pendiente tras el sismo del 10 de agosto.

La jornada anterior (miércoles 19 de agosto) reforzó esa tendencia. La moneda estadounidense abrió en $3.070,00, promedió $3.053,57 y tocó un mínimo de $3.032,32, antes de cerrar en $3.035,56, es decir, $17,92 por debajo de la tasa oficial del día, con un máximo intradía de $3.052,90 y un mínimo de $3.033,33.

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La tasa oficial para el jueves cayó $45,31 frente a los $3.098,79 que fue con la que abrió la jornada anterior. Desde la posesión presidencial del 7 de agosto, la divisa ha perdido más de $100, un retroceso que hace apenas tres meses parecía improbable.

En lo corrido de la jornada la divisa a ido ganando terreno frente al peso. A las 8:48 a .m. la divisa se cotizaba en $3.059, con un total de USD 243.380 millones en transacciones, según información del Banco de la República.

El movimiento no responde a un solo factor. El dólar pierde terreno frente a varias monedas internacionales en un contexto de señales más moderadas de la Reserva Federal y de mayor liquidez en los mercados financieros.

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El dólar en Colombia quedó a menos de $55 de la barrera de los $3.000 tras perder más de $100 desde la posesión presidencial del 7 de agosto - crédito Nathalia Angarita/Reuters

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -3,1%, mientras que su variación interanual refleja una caída del -20,62%.

El tipo de cambio del dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, lo que sugiere un debilitamiento de la moneda local. La volatilidad actual del 12,98% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 13,84%, lo que indica una relativa estabilidad en el mercado de divisas.

El mercado identificó tres factores detrás de la caída

El Tesoro de Estados Unidos anunció una recompra de deuda de largo plazo y esa decisión debilitó al dólar a escala global - crédito Dado Ruvic/Reuters

Lorena Gutiérrez, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá, dijo a Infobae Colombia que la tendencia a la baja de la divisa estadounidense se debe a tres factores.

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El primero llegó desde Washington. El Tesoro de Estados Unidos anunció la recompra de deuda de largo plazo para calmar un mercado en el que los intereses a 30 años habían tocado máximos desde 2007, una decisión que tranquilizó a los inversionistas y debilitó al dólar a escala global, según el medio.

El segundo factor fue el petróleo. El barril de referencia para Colombia subió por cuarta jornada consecutiva hasta casi USD 92, su mejor nivel en tres semanas, ante el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por el paso marítimo de Ormuz. Ese aumento del crudo implica más entrada de dólares al país.

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El tercer impulso es interno: la tasa de interés del banco central se mantiene en 12%, nivel que atrae capital en busca de rendimiento.

La decana indicó que el dólar ya quedó a menos de $55 del piso de los $3.000, un nivel que no se veía de forma sostenida desde octubre de 2018. La sesión previa mostró que el mercado ya incorporó esa posibilidad al operar cerca de $3.040 al cierre, casi $60 por debajo de la tasa del día.

La baja favorece importaciones y deuda, pero presiona a exportadores y remesas

La baja del dólar favorece a viajeros y compradores de productos importados, pero perjudica a exportadores y a familias que reciben remesas - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Lorena Gutiérrez, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá, dijo a Infobae Colombia: “El dólar cayó a su nivel más bajo en casi ocho años y coquetea con los $3.000”.

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La economista agregó: “La barrera de los $3.000, impensable hace tres meses, está a menos de $55”.

También explicó que existen dos frenos para una caída mayor: “El banco central compra unos USD 400 millones al mes para sus reservas, lo que sostiene el precio. Y si la Reserva Federal endurece su discurso, el billete podría devolverse hacia la franja de $3.180”.

El trasfondo local sigue abierto. Colombia aún no sabe cuánto costará reconstruir los daños causados por el sismo del 10 de agosto ni de dónde saldrán esos recursos, de modo que un dólar más barato reduce el costo de la deuda externa y de los insumos importados para esas obras, aunque cualquier duda sobre las cuentas del Gobierno podría revertir la tendencia en pocos días.

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En el mercado minorista, la baja no se traslada completa. Las casas de cambio vendían el billete alrededor de $3.343, casi $290 por encima de la tasa oficial, una diferencia que beneficia a viajeros y compradores de productos importados, pero perjudica a exportadores y a familias que reciben remesas, porque cada dólar enviado desde el exterior rinde casi mil pesos menos que hace un año.

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