Este fue el insólito gol que botó Santa Fe ante River Plate en el Campín por la Sudamericana

El delantero argentino tuvo una de las mejores opciones para poner adelante en el marcador al cuadro Cardenal, pero erró frente al arco defendido por Santiago Beltrán-crédito @SC_ESPN/X

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El 19 de agosto de 2026, Independiente Santa Fe y River Plate empataron sin goles por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en Bogotá.

El cuadro dirigido por el uruguayo Pablo Repetto fue superior en los 90 minutos del partido ante el equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, pero las opciones de cara al arco rival no fueron definidas con eficacia.

En el primer tiempo, dos tiros pegaron en el poste del arco defendido por el argentino Santiago Beltrán, pero la opción de gol más clara al arco se presentó apenas comenzaba el segundo tiempo para el atacante argentino Nahuel Bustos.

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La jugada de Nahuel Bustos nació tras un robo del delantero argentino luego de una mala salida de un defensor de la banda cruzada-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Al minuto 47 del partido, el defensor Lautaro Rivero no controló bien la pelota en la salida desde el fondo de la defensa de River Plate, y el control fue más largo de lo esperado.

En esa situación, Bustos robó la pelota, regateó a Rivero en la rápida marca que hizo para recuperar el balón, y encaró el arco defendido por Beltrán.

Beltrán achicó a Bustos, y el delantero de Santa Fe decidió poner la pelota por arriba, pero su tiro no tuvo dirección y terminó con saque de puerta. Tras la jugada, el delantero Hugo Rodallega le reclamó a Bustos, ya que el exjugador de Talleres de Argentina también en la misma jugada tenía la posibilidad de asistir al goleador “Cardenal” para que definiera con el arco solo.

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Así fue el empate sin goles entre Santa Fe y River Plate en El Campín

Weimar Asprilla disputando una pelota en el estadio El Campín de Bogotá en el duelo Santa Fe vs. River Plate-crédito Luis Acosta/AFP

El 19 de agosto de 2026, Santa Fe empató 0-0 con River Plate en Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, un resultado que dejó la serie abierta hasta la revancha del 26 de agosto a las 7:30 p, m. (hora de Colombia) en el estadio Mas Monumental de Buenos Aires.

El partido se jugó ante más de 31 mil personas en El Campín y terminó sin goles pese a que el equipo bogotano tuvo las opciones más claras. La igualdad mantuvo intacta la eliminatoria, que se resolverá una semana después en Argentina.

En la parte final del partido, se vio a un Santa Fe adelantado y con presión alta, mientras River administró los tiempos y se sintió cómodo con el empate. El equipo de Pablo Repetto cerró la noche con la sensación de haber estado más cerca, pero sin la precisión necesaria en el último toque.

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El arquero Weimar Asprilla fue una de las figuras del encuentro. El chocoano sostuvo el arco en cero con intervenciones decisivas, incluida una de las últimas acciones del partido, cuando respondió con seguridad para evitar el gol visitante.

La mejor ocasión del primer tiempo fue para Santa Fe. Bustos combinó con Obrian, remató de primera y estrelló la pelota en el palo en una de las jugadas más peligrosas de la noche.

Más tarde, el mismo atacante volvió a quedar cerca del gol tras otra asistencia de Obrian, esta vez con un disparo hacia el segundo palo que pasó muy cerca. El equipo local creció después de un comienzo en el que River había manejado mejor la pelota.

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Del otro lado, la respuesta defensiva del argentino Emmanuel Olivera, que salvó una acción sobre la línea y evitó una ocasión clara del cuadro “Millonario”. Esa intervención, sumada a las atajadas de Asprilla, explicó por qué Santa Fe consiguió sostener el empate.

El encuentro tuvo largos pasajes de fricción y poca claridad en ataque. A ambos les costó asociarse con precisión y muchas aproximaciones nacieron de jugadas aisladas más que de secuencias elaboradas.

En la segunda parte, Santa Fe modificó su postura, adelantó líneas y buscó el triunfo con una presión más agresiva sobre la salida rival. River, en cambio, bajó el ritmo, eligió pausas más largas en las reanudaciones y dejó correr el reloj.

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Hubo una nueva pausa por rehidratación y también un momento de atención médica simultánea para Hugo Rodallega en Santa Fe y Lucas para Beltrán y Nicolás Otamendi en River. Ninguna de esas incidencias alteró un partido que siguió cerrado hasta el final.

Santa Fe movió el banco con los ingresos de Lovera y Johan Torres por Zapata y Toscano, mientras River preparó variantes con Freitas y Almada. Los cambios no modificaron el marcador.

Entre las amonestaciones, Lautaro Rivero y Tobías Andrada vieron tarjeta amarilla en River, mientras Daniel Torres fue advertido en Santa Fe por cortar un ataque prometedor. Pablo Repetto también dejó ver su molestia con varias decisiones arbitrales durante el segundo tiempo.

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La previa del cruce llegaba con antecedentes distintos para cada equipo. Santa Fe había avanzado tras vencer 5-0 en el global a Caracas FC de Venezuela y sin recibir goles en esa serie, mientras River alcanzó los octavos como primero de su grupo con 14 puntos frente a Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo FC de Venezuela.

El conjunto cardenal había llegado además con Hugo Rodallega como referencia ofensiva, después de que el delantero de 41 años marcara en la ida y en la vuelta ante Caracas y alcanzara ocho tantos desde su regreso al club. River, por su parte, presentó en Bogotá un equipo con marcado sello juvenil.

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El historial continental previo favorecía al club argentino, invicto en ocho enfrentamientos anteriores entre ambos, con cuatro victorias y cuatro empates. Tras este 0-0 en El Campín, esa diferencia histórica no se tradujo en el marcador y la clasificación quedó pendiente para la vuelta en la capital argentina.