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La periodista Rossy Lemos generó preocupación por su salud mientras apoya a los afectados por el terremoto en Chocó: “Uno se va deteriorando”

La reportera provocó preocupación en redes sociales al exponer los problemas de salud que enfrenta tras varios días de intensas labores como voluntaria en la asistencia a las víctimas del terremoto

La presentadora se mostró notablemente afectada por las fuertes labores que ha liderado en el Chocó y generó preocupación en sus seguidores - crédito @rossylemos/ Instagram

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La presentadora Rossy Lemos reveló en sus redes sociales el impacto que las extenuantes jornadas de trabajo han tenido sobre su salud y la de los equipos de emergencia que atienden la crisis humanitaria en el departamento del Chocó tras el reciente terremoto.

La comunicadora advirtió sobre el deterioro físico y emocional que experimentan los trabajadores y voluntarios en la zona de desastre, lo que ha generado preocupación en la opinión pública y entre las organizaciones de socorro.

Rossy Lemos viajó a Chocó poco después del sismo con el objetivo de informar sobre los daños estructurales y la situación de las familias damnificadas. Además de su labor periodística, la reportera se sumó a las iniciativas de distribución de insumos de primera necesidad, colaborando con los equipos de auxilio y voluntarios locales.

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En mensajes difundidos a través de sus canales digitales, Lemos relató el desgaste físico que han sufrido tanto ella como el resto de los brigadistas, palabras que alertaron a sus seguidores al verla usando un tapabocas y notablemente más agotada.

Rossy Lemos alerta por el desgaste físico y mental de brigadistas en Chocó tras el terremoto - crédito @rossylemos/ Instagram
Rossy Lemos alerta por el desgaste físico y mental de brigadistas en Chocó tras el terremoto - crédito @rossylemos/ Instagram

“Al paso que vamos, las personas que me están escribiendo que sí se necesitan médicos acá, pues a uno de los que van a tener que atender es a mí; acá la salud como que se va deteriorando con cada día”, expresó la periodista en sus publicaciones. Varias personas del equipo han presentado pérdida de voz y cuadros de agotamiento extremo.

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“Hoy tengo voz, que es lo importante, pero si yo estoy mal, vea, aquí hay gente que ya no tiene ni voz y va con el poquito de energía que tienen, pero esto hasta ahora está comenzando, yo no sé cómo vamos a hacer”, añadió la presentadora.

La comunicadora hizo un llamado urgente para el envío de refuerzos médicos y profesionales de salud mental, dirigidos tanto a los damnificados como a quienes operan en la emergencia. “Se requiere la ayuda médica, por supuesto, para los más afectados. Sin embargo, si de pronto tienen ahí un poquito de energía para que me atiendan a mí, se los agradezco. Médicos generales, psicólogos y psiquiatras, por favor”, solicitó Lemos en sus publicaciones.

La presentadora generó más preocupación entre sus seguidores al revelar que su padre tuvo que ser hospitalizado - crédito @rossylemos/ Instagram

En medio del quebranto de salud de la periodista, horas después Rossy volvió a aparecer en sus historias de Instagram para revelar que no solo ella, sino que su padre están presentando quebrantos de salud; según lo que contó la presentadora, su padre sí tuvo que ser hospitalizado. “Después de repartir algunas ayudas, me encontré con que mi papá se había enfermado, estaba bastante mal; terminamos aquí en el hospital. Él ha estado muy activo en todo lo que hemos hecho en estos días (...) Les cuento porque esto implica que de pronto yo ya no esté tan pendiente de algunas otras cosas, todo esto se los iré contando”, explicó Lemos.

El contexto en el que se desarrolla esta situación es crítico. El departamento del Chocó enfrenta históricas limitaciones en su infraestructura hospitalaria, lo que agrava la emergencia generada por el terremoto. El reporte de las autoridades de gestión del riesgo, con corte al 18 de agosto, contabilizaba 304 personas fallecidas, 426 desaparecidas, cerca de 4.000 heridos y más de 14.000 estructuras y viviendas destruidas o gravemente dañadas.

La periodista insistió en la importancia de fortalecer la atención primaria y el apoyo en salud mental para todos los afectados - crédito @rossylemos/ Instagram
La periodista insistió en la importancia de fortalecer la atención primaria y el apoyo en salud mental para todos los afectados - crédito @rossylemos/ Instagram

La periodista, oriunda del propio Chocó y con trayectoria en la cobertura de temas sociales y regionales, subrayó lo complejo del momento actual y advirtió que la fase más difícil de la emergencia apenas comienza. Lemos hizo énfasis en la importancia de fortalecer la logística de atención primaria y de incluir acompañamiento en salud mental, tanto para la población afectada como para el personal de respuesta.

Diversos colectivos y organizaciones han comenzado a movilizar recursos adicionales. La urgencia de reforzar los equipos de salud y ampliar la cobertura de atención médica figura entre las principales demandas de los actores involucrados en la respuesta al terremoto en Chocó.

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