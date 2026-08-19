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EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate: siga aquí el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín

El partido entre dos campeones del certamen internacional servirá de plataforma para recibir donaciones que serán destinadas a las víctimas del terremoto del 10 de agosto

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Santa Fe dejó en los play-off a Caracas FC para instalarse en los octavos de final del torneo que ganó en 2015 - crédito Santa Fe/River Plate
Santa Fe dejó en los play-off a Caracas FC para instalarse en los octavos de final del torneo que ganó en 2015 - crédito Santa Fe/River Plate

Bienvenidos al minuto a minuto de los primeros 90 minutos entre Independiente Santa Fe y River Plate en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026. El partido se jugará desde las 7:30 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, jornada que también será benéfica.

El partido estaba programado inicialmente para jugarse el 12 de agosto, pero el sismo del 10 de agosto obligó a la Conmebol a correr la fecha de los primeros 90 minutos mientras se hacían las inspecciones al estadio y para facilitar la búsqueda de los sobrevivientes.

12:44 hsHoy

Así formarían Santa Fe y River Plate en el partido de Copa Sudamericana 2026

  • Posible alineación Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta y Christian Mafla; Daniel Torres y Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Ómar Frasica y Hugo Rodallega..
  • D. T de Independiente Santa Fe: Pablo Repetto.
  • Posible alineación de River Plate: Santiago Beltrán; Gonzálo Montierl, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Francisco Ortega; Aníbal Moreno y Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Tomás Galván y Rafael Santos Borré
  • D. T de River Plate: Eduardo Coudet.
11:47 hsHoy

Ficha del partido

  • Independiente Santa Fe vs. River Plate - partido de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana
  • Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia
  • Fecha y hora: miércoles 19 de agosto - 7:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Disney+ y Espn.

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