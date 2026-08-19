EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate: siga aquí el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín

Santa Fe dejó en los play-off a Caracas FC para instalarse en los octavos de final del torneo que ganó en 2015 - crédito Santa Fe/River Plate

Bienvenidos al minuto a minuto de los primeros 90 minutos entre Independiente Santa Fe y River Plate en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026. El partido se jugará desde las 7:30 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, jornada que también será benéfica.

El partido estaba programado inicialmente para jugarse el 12 de agosto, pero el sismo del 10 de agosto obligó a la Conmebol a correr la fecha de los primeros 90 minutos mientras se hacían las inspecciones al estadio y para facilitar la búsqueda de los sobrevivientes.