Orsomarso denuncia intentos de soborno a jugadores de su plantel para influir en partidos ligados a apuestas

Orsomarso SC informó que detectó ofrecimientos de dinero a jugadores de su plantilla mediante sus mecanismos internos de prevención e integridad. - crédito Orsomarso/LinkedIn

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Orsomarso SC informó que jugadores de su plantilla profesional recibieron ofrecimientos de dinero por parte de personas externas a la institución con el propósito de influir en situaciones deportivas relacionadas con apuestas. El club aseguró que tuvo conocimiento de estos hechos a través de sus mecanismos internos de prevención e integridad y manifestó su rechazo a cualquier intento de soborno o manipulación de la competencia.

La institución dio a conocer la situación mediante un comunicado oficial, en el que aclaró que la denuncia no constituye un señalamiento contra sus futbolistas. Por el contrario, afirmó que respalda a los integrantes de su plantilla y que busca protegerlos frente a personas externas que pretendan involucrarlos en este tipo de prácticas.

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“Rechazamos categóricamente cualquier intento de soborno o manipulación de la competencia”, señaló Orsomarso SC en el documento.

El club no identificó públicamente a las personas que habrían realizado los ofrecimientos ni precisó qué jugadores fueron contactados, cuánto dinero se habría ofrecido o cuáles eran las situaciones específicas que se pretendía modificar.

Orsomarso respalda a sus jugadores

En su pronunciamiento, Orsomarso hizo énfasis en que la información conocida por sus mecanismos internos no representa una acusación contra los futbolistas de la institución.

La directiva señaló que su intención es proteger a los jugadores ante posibles presiones externas y mantener los principios de transparencia dentro de la competencia.

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“Este comunicado no constituye un señalamiento contra nuestros futbolistas. Por el contrario, respaldamos a nuestros jugadores y reafirmamos nuestro compromiso de protegerlos frente a quienes pretendan involucrarlos en este tipo de prácticas”, indicó el club.

La institución también afirmó que adelantará las acciones pertinentes para salvaguardar la transparencia deportiva y enfrentar las conductas que, según su consideración, afectan el desarrollo normal de la competencia.

“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance y no descansaremos con el fin de proteger la transparencia de la competencia y evitar, de manera categórica, que intereses ajenos al deporte jueguen con el esfuerzo de nuestros jugadores, nuestra institución y nuestros anhelos deportivos”, agregó Orsomarso.

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Orsomarso rechazó cualquier intento de soborno y reiteró su compromiso con la transparencia de la competencia deportiva. - crédito Orsomarso

El llamado de Orsomarso al fútbol colombiano

La institución extendió el llamado a las dirigencias y autoridades del fútbol colombiano para abordar de manera conjunta este tipo de situaciones.

Según el club, la problemática no corresponde exclusivamente a Orsomarso, sino que requiere una respuesta conjunta del entorno del fútbol nacional.

“Esta problemática no afecta únicamente a ORSOMARSO y debemos enfrentarla conjuntamente con absoluta firmeza”, expresó la institución.

El equipo cerró su comunicado reiterando su posición frente a cualquier intento de afectar la competencia: “La integridad deportiva no se negocia”.

El equipo retomó sus partidos como local en el Valle del Cauca durante el segundo semestre del torneo de ascenso. - crédito Dimayor

Orsomarso disputa el segundo semestre en el Valle del Cauca

La denuncia se conoce durante el desarrollo del calendario correspondiente al segundo semestre del torneo de ascenso del fútbol colombiano.

Orsomarso comenzó el año jugando sus partidos en Barrancabermeja, pero para este semestre regresó al Valle del Cauca, territorio en el que habitualmente desarrolla sus actividades deportivas.

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Su primer partido como local durante este semestre lo disputó frente a Barranquilla FC en el municipio de Yumbo.

El conjunto tiene programado para este miércoles un partido frente a Patriotas en Tunja, de acuerdo con el calendario entregado para la competencia.

La denuncia del club se produce mientras continúa su participación en el torneo y después de que la institución identificara, mediante sus mecanismos internos, los ofrecimientos que calificó como intentos de soborno relacionados con apuestas.

En mayo de 2026, Acolfutpro reportó un intento de amaño en el partido entre Boca Juniors de Cali y Alianza Valledupar. - crédito Colprensa - Camila Díaz

Antecedente de un caso reportado en la Copa BetPlay

El fútbol colombiano ya había conocido este año un caso relacionado con un presunto intento de manipulación de un partido.

En mayo de 2026, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) reportó un intento de amaño relacionado con el encuentro de Copa BetPlay entre Boca Juniors de Cali y Alianza Valledupar.

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Según la información conocida sobre ese caso, los jugadores involucrados rechazaron las propuestas que recibieron, reportaron la situación y el hecho fue llevado ante las autoridades competentes para su respectiva investigación.