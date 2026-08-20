Miss Universe Colombia ya dio a conocer a sus 20 aspirantes a la corona en 2026

En medio de un ambiente de cambios e incertidumbre alrededor de la franquicia de Miss Universe Colombia ―que llevaron a que el Canal RCN asumiera el control de la licencia colombiana y desplazara a su hasta entonces propietaria Natalie Ackermann en 2025, y luego esta retomara su control para el presente año―, en julio pasado la organización dio a conocer que estaban abiertas las inscripciones para las aspirantes.
Esta semana, a través de sus redes sociales, Miss Universe Colombia dio a conocer los nombres de las aspirantes a la corona y a convertirse en la soberana nacional que tomará el testigo de Vanessa Pulgarín para representar al país en la edición 75 de Miss Universo, que se celebrará en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, el próximo 24 de noviembre.
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La revelación se dio de manera paulatina, revelando grupos de cinco candidatas cada día hasta completar un total de 20 aspirantes, presentadas bajo el slogan “Ellas son más que candidatas. Mujeres con propósito, historia y legado”.
A continuación, los nombres de las participantes:
- Miss Universe Amazonas: Yasna Sabrina Vargas
- Miss Universe Antioquia: Andrea Aguilera Arroyave
- Miss Universe Atlántico: Cristina Isabel Vega Mendoza
- Miss Universe Bogotá: Karen Dayana Palomino Mendoza
- Miss Universe Caldas: Fabiana Molano
- Miss Universe Cali: Kelly Juliana Silva Canga
- Miss Universe Cauca: Nathaly Usuriaga
- Miss Universe Cesar: Maria Camila Calderon Daza
- Miss Universe Córdoba: Alejandra López Castilla
- Miss Universe Cundinamarca: Lina Urrego Vargas
- Miss Universe Magdalena: Valentina Franco Ramirez
- Miss Universe Medellín: Marly Velásquez Marín
- Miss Universe Nariño: Ángela Tatiana Rodríguez Martinez
- Miss Universe Norte de Santander: Yurick Nathalia Castro Julio
- Miss Universe Quindío: Ana Milena Giraldo
- Miss Universe Región Andina: Lauren Escandon Salazar
- Miss Universe Risaralda: María Alejandra López Pérez
- Miss Universe Santander: Loana Ortiz Herrera
- Miss Universe Sucre: Yuliana Andrea Pérez Vergara
- Miss Universe Valle: Susana del Portillo Olivo
Como hecho llamativo destacó la ausencia de cerca de la mitad de los departamentos, así como de ciudades o representaciones especiales que no se vieron reflejadas en la selección, como Barranquilla, Buenaventura, Cartagena o Tumaco.
El motivo se relacionaría con lo que detalló en su día el programa La Red, de Caracol Televisión. Citando palabras de la propia Natalie Ackerman, los presentadores indicaron que “por los lineamientos establecidos por la organización internacional, este año Colombia no tendrá una representante designada de manera directa y en su lugar se va a realizar un proceso de selección”. Lo anterior implicó que en vez de celebrarse certamenes departamentales para elegir a cada candidata, las aspirantes por cada departamento fueron elegidas directamente por Miss Universe Colombia.
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Debido al poco tiempo para trabajar, el programa de farándula confirmó directamente de Ackerman detalles clave sobre la financiación de la franquicia a las candidatas, incluyendo uno de los costos más grandes con los que cuenta el concurso históricamente.
“La organización va a asumir el costo del traje de gala de cada una de las candidatas seleccionadas para competir en el certamen nacional. Es decir, ellas no tendrán que asumir ese gasto”, indicaron.
De momento, queda pendiente por anunciarse la fecha y lugar en que se llevará a cabo la ceremonia de coronación de la próxima Miss Universe Colombia. Cabe señalar que en 2025 se decidió trabajar un formato de reality show emitido en RCN y presentado por Claudia Bahamón, reflejando la preparación de las aspirantes y los juicios del jurado conformado por Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar.
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No obstante, todo apuntaría a que en 2026 se retomaría el formato habitual de desfiles en traje típico y traje de baño, antes de la gala de coronación. Al respecto, La Red aseguró que Ackermann venía adelantando gestiones para elegir la ciudad que albergaría el Miss Universe Colombia.
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