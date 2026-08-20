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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026 luego de que se jugaran los partidos aplazados de la fecha 2 y la fecha 4

Tres de los cuatro equipos que jugaron el 19 de agosto se pusieron al día en el calendario, siendo Llaneros FC el de mejor presente manteniéndose entre los ocho mejores

Llaneros FC vuelve a tener un inicio de campaña prometedor en el fútbol profesional colombiano - crédito Llaneros FC
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La Liga BetPlay II-2026 volvió a competencias, luego del devastador sismo de 7,4 grados que afectó a varias ciudades capitales de Colombia. Los partidos fueron los aplazados de la fecha 2 y la fecha 4 con Cúcuta Deportivo, Águilas Doradas, Internacional de Bogotá y Llaneros FC como protagonistas.

Águilas Doradas empató 1-1 con Llaneros el miércoles por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-II, en el partido que abrió la jornada, en el estadio Cincuentenario de Medellín, un resultado que dejó al equipo antioqueño sexto con siete puntos y al conjunto villavicense cuarto con ocho.

El primer tiempo tuvo tramos de ida y vuelta, aunque también muchas interrupciones y escasa elaboración. Águilas generó una de las primeras llegadas claras a los 18 minutos, cuando Antony Vásquez cerró una acción colectiva con un remate defectuoso que se desvió en un defensor.

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El equipo antioqueño sigue invicto en el torneo de la mano del entrenador Flavio Robatto - crédito Águilas Doradas
El equipo antioqueño sigue invicto en el torneo de la mano del entrenador Flavio Robatto - crédito Águilas Doradas

Cuando parecía que el descanso llegaría sin goles, Joel Contreras aprovechó un rebote originado en una acción de Yorleys Mena, quedó solo frente al arquero y definió para el 0-1. La jugada fue anulada en un primer momento por fuera de juego, pero el VAR intervino y el juez convalidó la anotación.

El empate llegó a los 77 minutos. Tras un centro al área, la pelota pegó en la mano de Jhojan Escobar; en principio la jugada siguió, pero el VAR llamó al árbitro Álvaro Méndez, que revisó la acción y decretó la pena máxima. Ricardo Márquez ejecutó el penal y marcó el 1-1 definitivo en Medellín.

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Por otra parte, Cúcuta empató 1-1 con Internacional de Bogotá en el estadio General Santander gracias a un gol de Carlos Rentería en el minuto 98, un cierre que evitó la derrota de los locales después de jugar gran parte del partido en inferioridad numérica y de quedar abajo por un penal convertido por Cristian Dájome.

Internacional de Bogotá se trajo un punto de su visita a Cúcuta - crédito Internacional de Bogotá
Internacional de Bogotá se trajo un punto de su visita a Cúcuta - crédito Internacional de Bogotá

La secuencia más delicada del primer tiempo ocurrió en los minutos finales, cuando Diego Calcaterra y Agustín Irazoque chocaron sus cabezas en una disputa por la pelota. La ambulancia ingresó de inmediato al campo para asistir al jugador de Inter, que fue el más afectado, y luego el árbitro central revisó la acción en el VAR y expulsó al futbolista de Cúcuta.

El encuentro se desequilibró a favor de la visita al 54, cuando Víctor Mejía golpeó en el rostro a Ronaldo Junior dentro del área y el juez sancionó pena máxima. Cristian Dájome ejecutó el cobro y marcó el 0-1 sin inconvenientes.

A los 96 minutos, Jaime Peralta estuvo cerca del empate con un cabezazo que volvió a exigir a Fariñez. El arquero sostuvo la ventaja en esa jugada, pero ya no pudo hacerlo dos minutos después. Tras una serie de rebotes en el borde del área, Carlos Rentería recuperó la pelota y definió de pierna derecha para sellar el 1-1 final.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Cúcuta Deportivo empató en el primer partido tras la salida de Richard Páez - crédito Cúcuta Deportivo
Cúcuta Deportivo empató en el primer partido tras la salida de Richard Páez - crédito Cúcuta Deportivo
  1. América de Cali: 12 puntos / +11 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  2. Independiente Medellín: 9 puntos / +3 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  3. Deportes Tolima: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  4. Llaneros FC: 8 puntos / +3 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  5. Atlético Bucaramanga: 8 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  6. Águilas Doradas: 7 puntos / +2 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  7. Deportivo Cali: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  8. Millonarios FC: 6 puntos / +2 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  9. Once Caldas: 5 puntos / +3 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  10. Fortaleza FC: 5 puntos / 0 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  11. Independiente Santa Fe: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  12. Internacional de Bogotá: 4 puntos / -2 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  13. Atlético Nacional: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  14. Cúcuta Deportivo: 2 puntos / -6 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  15. Deportivo Pereira: 1 punto / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  16. Alianza FC: 1 punto / -2 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  17. Jaguares FC: 1 punto / -5 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  18. Junior FC: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  19. Deportivo Pasto: 0 puntos / -6 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  20. Boyacá Chicó: 0 puntos / -9 diferencia de gol / 2 partidos jugados.

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