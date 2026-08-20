Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026 luego de que se jugaran los partidos aplazados de la fecha 2 y la fecha 4

Llaneros FC vuelve a tener un inicio de campaña prometedor en el fútbol profesional colombiano - crédito Llaneros FC

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La Liga BetPlay II-2026 volvió a competencias, luego del devastador sismo de 7,4 grados que afectó a varias ciudades capitales de Colombia. Los partidos fueron los aplazados de la fecha 2 y la fecha 4 con Cúcuta Deportivo, Águilas Doradas, Internacional de Bogotá y Llaneros FC como protagonistas.

Águilas Doradas empató 1-1 con Llaneros el miércoles por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-II, en el partido que abrió la jornada, en el estadio Cincuentenario de Medellín, un resultado que dejó al equipo antioqueño sexto con siete puntos y al conjunto villavicense cuarto con ocho.

El primer tiempo tuvo tramos de ida y vuelta, aunque también muchas interrupciones y escasa elaboración. Águilas generó una de las primeras llegadas claras a los 18 minutos, cuando Antony Vásquez cerró una acción colectiva con un remate defectuoso que se desvió en un defensor.

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El equipo antioqueño sigue invicto en el torneo de la mano del entrenador Flavio Robatto - crédito Águilas Doradas

Cuando parecía que el descanso llegaría sin goles, Joel Contreras aprovechó un rebote originado en una acción de Yorleys Mena, quedó solo frente al arquero y definió para el 0-1. La jugada fue anulada en un primer momento por fuera de juego, pero el VAR intervino y el juez convalidó la anotación.

El empate llegó a los 77 minutos. Tras un centro al área, la pelota pegó en la mano de Jhojan Escobar; en principio la jugada siguió, pero el VAR llamó al árbitro Álvaro Méndez, que revisó la acción y decretó la pena máxima. Ricardo Márquez ejecutó el penal y marcó el 1-1 definitivo en Medellín.

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Por otra parte, Cúcuta empató 1-1 con Internacional de Bogotá en el estadio General Santander gracias a un gol de Carlos Rentería en el minuto 98, un cierre que evitó la derrota de los locales después de jugar gran parte del partido en inferioridad numérica y de quedar abajo por un penal convertido por Cristian Dájome.

Internacional de Bogotá se trajo un punto de su visita a Cúcuta - crédito Internacional de Bogotá

La secuencia más delicada del primer tiempo ocurrió en los minutos finales, cuando Diego Calcaterra y Agustín Irazoque chocaron sus cabezas en una disputa por la pelota. La ambulancia ingresó de inmediato al campo para asistir al jugador de Inter, que fue el más afectado, y luego el árbitro central revisó la acción en el VAR y expulsó al futbolista de Cúcuta.

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El encuentro se desequilibró a favor de la visita al 54, cuando Víctor Mejía golpeó en el rostro a Ronaldo Junior dentro del área y el juez sancionó pena máxima. Cristian Dájome ejecutó el cobro y marcó el 0-1 sin inconvenientes.

A los 96 minutos, Jaime Peralta estuvo cerca del empate con un cabezazo que volvió a exigir a Fariñez. El arquero sostuvo la ventaja en esa jugada, pero ya no pudo hacerlo dos minutos después. Tras una serie de rebotes en el borde del área, Carlos Rentería recuperó la pelota y definió de pierna derecha para sellar el 1-1 final.

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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Cúcuta Deportivo empató en el primer partido tras la salida de Richard Páez - crédito Cúcuta Deportivo

América de Cali: 12 puntos / +11 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Independiente Medellín: 9 puntos / +3 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Deportes Tolima: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Llaneros FC: 8 puntos / +3 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 8 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Águilas Doradas: 7 puntos / +2 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Deportivo Cali: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Millonarios FC: 6 puntos / +2 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Once Caldas: 5 puntos / +3 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Fortaleza FC: 5 puntos / 0 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 4 puntos / -2 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Atlético Nacional: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 2 puntos / -6 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Deportivo Pereira: 1 punto / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Alianza FC: 1 punto / -2 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Jaguares FC: 1 punto / -5 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Junior FC: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Deportivo Pasto: 0 puntos / -6 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Boyacá Chicó: 0 puntos / -9 diferencia de gol / 2 partidos jugados.