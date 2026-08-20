Así reaccionó la prensa argentina tras el empate entre Santa Fe y River Plate por la Sudamericana: “Historia equilibrada”

Nahuel Bustos y Hugo Rodallega fueron dos de los jugadores claves en el ataque de River Plate-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Guardar

El 19 de agosto de 2026, Santa Fe y River Plate empataron sin goles en el estadio El Campín de Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Ahora, el equipo de Pablo Repetto tendrá que ir al Más Monumental de Buenos Aires para buscar la hazaña, y clasificar a los cuartos de final, mientras que los jugadores que están bajo el mando de Eduardo “Chacho” Coudet buscarán darle una alegría al cuadro “Millonario”, el 26 de agosto de 2026.

De esta forma, la prensa de Argentina resaltó lo que ocurrió en los 90 minutos en Bogotá, el buen juego que mostró en ataque Independiente Santa Fe, y que el resultado para River fue bueno.

PUBLICIDAD

El encuentro entre Santa Fe y River Plate reeditó uno de los duelos más interesantes del fútbol sudamericano, ya que estos dos equipos jugaron la final de la Recopa Sudamericana 2016 y en Copa Libertadores-crédito Infobae

La cobertura de Infobae Argentina explicó que uno de los momentos claves durante el juego entre el “León” y la “Banda Cruzada” (sobrenombre que recibe River Plate por la franja roja que tiene de izquierda a derecha en su camiseta)

“La Banda pudo romper la paridad en los primeros segundos del encuentro con un cabezazo de Lautaro Rivero despejado por el arquero Weimar Asprilla, y uno de sus puntos más altos fue Santiago Beltrán. El guardameta se lució para rechazar un disparo a quemarropa de Nahuel Bustos, que también pegó en el travesaño”

Y añadieron: “Luego de la pausa de hidratación, el vértigo quedó atrás para ser reemplazado por una historia más equilibrada con ambos equipos repartiéndose la tenencia de la pelota sin llegadas claras a las áreas hasta que Nahuel Bustos estrelló otro tiro en un palo a los 41 minutos”, dijeron.

PUBLICIDAD

Otro de los momentos que destacó nuestro portal fue cuando Eduardo "Chacho" Coudet hizo un fuerte regaño al delantero colombiano Rafael Santos Borré-crédito Infobae Argentina

Otro de los momentos que destacó Infobae Argentina fue el fuerte regaño de Eduardo “Chacho” Coudet hacia Rafael Borré, en dónde citaron lo que dijo el técnico al exdelantero del Inter de Porto Alegre. Explicaron que ell reportero de campo que cubría a River Plate en la transmisión de Bogotá explicó los detalles:

“El cruce tuvo su primer pico durante la pausa de hidratación del primer tiempo. Coudet descargó sobre el colombiano una catarata de indicaciones ante la falta de efectividad en el ataque, y fue el propio Borré quien decidió frenar la situación: se acercó al técnico y le dijo, con claridad, “basta, basta. Calmate”. El comentarista de campo Nicolás Distasio captó la frase en el campo de juego. Desde el banco del Millonario definieron el episodio como un “duelo dialéctico”, explicaron.

PUBLICIDAD

El canal de TV detalló lo ocurrido como un buen resultado para el equipo dirigido por Eduardo Coudet-crédito ESPN Argentina

El canal ESPN Argentina detalló que el encuentro para River Plate en su visita a Bogotá fue un “buen negocio” debido al buen partido que mostró Santa Fe a lo largo de los 90 minutos ante el cuadro de Buenos Aires, y resaltó la opción que tuvo el atacante de Santa Fe Franco Fagúndez:

“Sobre el final, a los 88 minutos, Franco Fagúndez cabeceó casi en el área chica apenas por encima del travesaño de Beltrán. El partido se fue con un Millonario que aguantó bien cerca de su arco y no pasó demasiada zozobra. Así y todo, pudo haber perdido el encuentro si los colombianos aprovechaban las que tuvieron. River hizo un gran negocio por lo que fue el trámite y llega a Buenos Aires para definir en su casa sin estar en desventaja, algo que perfectamente le podría haber sucedido”, explicaron.

PUBLICIDAD

Con la imagen de Rafael Borré y Emmanuel Olivera, otro de los diarios de Argentina destacó el empate como buen resultado para el cuadro Millonario-crédito Clarín

El diario Clarín de Argentina fue un poco más crítico con la actuación el equipo dirigido por Eduardo Coudet, detallando que durante todo el juego River tuvo que pasar dificultades para empatar el juego, y lo calificó de “oro”:

“Sufriendo, pidiendo la hora, con los palos de aliados, con Nicolás Otamendi como líder y jugando mal, River consiguió un empate que se presume de oro en su visita a Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Fue 0-0 y todo se definirá la semana que viene en el Monumental”, comenzaron a decir.

Además fueron tajantes en su análisis al explicar que durante el juego, River Plate apostó por defenderse y conservar el empate que finalmente se llevaron de El Campín:

PUBLICIDAD

“La tendencia se profundizó aún más en el segundo tiempo porque River ni siquiera apostó por los contragolpes. Se defendió y nada más. Cada vez que un futbolista de la visita tomó la pelota, buscó que le cometieran falta para hacer pasar el tiempo. A eso se resumió la idea: a mirar el reloj, que por varios pasajes fue de arena”, explicaron.

También hicieron énfasis en lo que fueron las oportunidades que tuvo el delantero de Santa Fe Nahuel Bustos de la siguiente forma, teniendo tres oportunidades para superar el arco defendido por Santiago Beltrán:

“Bustos recordará por largos días la jornada de este miércoles porque, a los dos palos del primer tiempo, le sumó un mano a mano que falló ante Beltrán: intentó picarla y la pelota quedó en el techo del arco. La acción surgió después de un control largo de Rivero, que tuvo otra jornada con altibajos”, explicaron.

PUBLICIDAD

El canal argentino también explicó que Santa Fe tuvo una buena jornada en El Campín, pero la falta de efectividad les costó-crédito TyC Sports

TyC Sports detalló que además de la altura, las fallas futbolísticas de River Plate fueron evidentes en el trabajo colectivo del equipo de Coudet:

“River empató sin goles el 19 de agosto de 2026 frente a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026y, si bien volvió a mostrar falencias futbolísticas, por contexto -altura, ausencias y chances del rival-, terminó atesorando el punto como una victoria que le permitirá afrontar con optimismo el desquite en el Monumental. El conjunto local llegó a toparse dos veces con los postes en los pies del argentino Nahuel Bustos, si bien el algunos pasajes de un trámite intenso también lograron tomar la lanza los dirigidos por el Chacho Coudet”, dijeron.

PUBLICIDAD

Otro de los diarios de dicho país explicaron y resaltaron la buena labor de Hugo Rodallega-crédito La Nación Argentina

Finalmente, La Nación de Argentina elogió la labor de Hugo Rodallega como líder del cuadro Cardenal, explicando que durante el juego, el miedo de que River Plate quedara mal parado en la altura de Bogotá

“Santa Fe volcó mayormente los ataques sobre la izquierda de River; hacia allí eran los movimientos de pivote de Hugo Rodallega, que a los41 años se muestra ágil y resolutivo. Las faltas se sucedieron a medida que los dos equipos se ocuparon por cortar rápido la salida rival con la pelota dominada. Había temor a quedar mal parado o verse en inferioridad numérica”

Y añadieron: “River alternó entre la búsqueda a Borré con pelotas largas y el retroceso de Correa para armar juego y asociarse, pero por la derecha no aparecía el pibe Andrada y a Martínez Quarta se le hacía incómoda la proyección. También era demasiado intermitente Galván en la izquierda, por lo cual las buenas intenciones de Correa no encontraban interlocutores. Borré –Beltrán es otro de los que no está inscripto en la Sudamericana– sigue sin estar fino, se atropella con la pelota y empeora jugadas, como en una pared con Correa”, complementaron.

PUBLICIDAD