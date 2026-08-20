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Daniel Torres preocupa a Santa Fe tras sufrir presunta conmoción cerebral en el partido contra River Plate

El mediocampista fue retirado en camilla y trasladado a una clínica para realizarse exámenes médicos tras un fuerte choque con el arquero Weimar Asprilla

El mediocampista de Santa Fe fue retirado en camilla y trasladado a una clínica para realizarse exámenes médicos tras el fuerte choque que sufrió durante el partido. - crédito X de @dhgaitan y @juancalopezs_

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Independiente Santa Fe empató 0-0 frente a River Plate en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado este miércoles en el estadio El Campín de Bogotá. Sin embargo, más allá del resultado, la atención del conjunto cardenal quedó centrada en el estado de salud del mediocampista Daniel Torres, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en el tramo final del compromiso y posteriormente fue trasladado a una clínica.

El experimentado volante fue titular ante el equipo argentino y tuvo una participación importante durante el encuentro. No obstante, sobre el minuto 84, en una acción ofensiva de River Plate, Torres protagonizó un fuerte choque con el arquero de Santa Fe, Weimar Asprilla, quien había salido a cortar un balón aéreo dentro del área.

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Los dos futbolistas quedaron tendidos sobre el césped después del impacto. Torres fue quien llevó la peor parte y, durante la caída, terminó golpeándose la cabeza contra el terreno de juego, según se pudo observar durante la transmisión del partido.

Aunque permaneció algunos instantes en el campo, el mediocampista posteriormente pidió el cambio y fue sustituido. La situación generó preocupación dentro del equipo bogotano por la manera en que se produjo el golpe.

Daniel Torres fue trasladado en ambulancia a una clínica de Bogotá para realizarse exámenes médicos tras el golpe sufrido durante el partido. - crédito @santafe_oficial/Instagram y captura de video
Daniel Torres fue trasladado en ambulancia a una clínica de Bogotá para realizarse exámenes médicos tras el golpe sufrido durante el partido. - crédito @santafe_oficial/Instagram y captura de video

Daniel Torres fue trasladado en ambulancia

Después del pitazo final, Daniel Torres fue retirado del estadio en camilla y trasladado en ambulancia a la Clínica del Country, donde debía ser sometido a los exámenes correspondientes para determinar el alcance del golpe y descartar complicaciones.

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El jugador salió cubierto con una manta y con muestras de dolor. De acuerdo con el reporte conocido por El Tiempo, alrededor de las 11:00 de la noche, fuentes del club indicaron que Torres había sufrido una presunta conmoción cerebral y señalaron que se encontraba “un poco mejor” mientras era sometido a los exámenes médicos.

“Está un poco mejor. Ahora en exámenes”, señalaron las fuentes consultadas.

Hasta el momento de esta información, Independiente Santa Fe no ha entregado un pronunciamiento médico oficial sobre el estado del futbolista ni sobre los resultados de las evaluaciones realizadas en la clínica.

Daniel Torres
Daniel Torres, mediocampista de Independiente Santa Fe y uno de los referentes del equipo bogotano. - crédito Independiente Santa Fe

Santa Fe empató 0-0 con River Plate

En el aspecto deportivo, Santa Fe y River Plate terminaron empatados sin goles en Bogotá. El equipo argentino tuvo algunas de las opciones más claras durante el partido, aunque no consiguió convertirlas.

River Plate estuvo cerca de abrir el marcador desde los primeros segundos, cuando Lautaro Rivero conectó un cabezazo que fue rechazado por Weimar Asprilla. El arquero de Santa Fe también respondió ante un remate de Nahuel Bustos, cuyo disparo terminó impactando en el travesaño.

Bustos volvió a tener protagonismo durante la primera parte al estrellar otro remate en uno de los palos. En el comienzo del segundo tiempo también tuvo una oportunidad clara frente al arco, pero no logró concretarla.

Con el desarrollo del compromiso, el encuentro se hizo más equilibrado y los dos equipos tuvieron dificultades para encontrar espacios y generar ocasiones de peligro. Finalmente, ninguno logró marcar y el partido terminó 0-0.

El resultado dejó la serie abierta para el partido de vuelta, que se disputará en territorio argentino.

Independiente Santa Fe y River Plate empataron 0-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
Independiente Santa Fe y River Plate empataron 0-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

¿Cuándo es el partido de vuelta entre River Plate y Santa Fe?

El segundo encuentro de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana entre River Plate e Independiente Santa Fe se jugará el miércoles 26 de agosto a las 7:30 p. m., hora colombiana, en el estadio Monumental de Buenos Aires.

El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Vasco da Gama de Brasil y Olimpia de Paraguay.

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