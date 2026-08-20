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Santa Fe igualó sin goles con River Plate en la ida por los octavos de la Suramericana: fecha y hora confirmada para el duelo de vuelta

En total, 32.850 espectadores en el estadio Nemesio Camacho el Campín vieron el empate entre bogotanos y argentinos en el primer juego de esta serie que definirá uno de los clasificados de los cuartos de final

Increíble gol errado de Nahuel Bustos para Santa Fe en el inicio del segundo tiempo de Santa Fe vs. River en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá - crédito ESPN
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Santa Fe y River Plate empataron 0-0 en El Campín de Bogotá, en un partido intenso pero con pocas ocasiones claras. River comenzó con mayor iniciativa, aunque el conjunto cardenal fue creciendo y tuvo sus mejores opciones con Bustos, quien estrelló un remate en el palo tras una combinación con Obrian y luego volvió a inquietar buscando el segundo palo.

El partido de vuelta entre River Plate e Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana se jugará el próximo miércoles 26 de agosto de 2026. El encuentro decisivo tendrá lugar en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, y comenzará a las 7:30 p.m. hora colombiana, y 9:30 p.m. en Argentina.

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River Plate igualó sin goles con Independiente Santa Fe en el duelo de ida de los octavos de final en la Copa Libertadores 2026 - crédito River Plate
River Plate igualó sin goles con Independiente Santa Fe en el duelo de ida de los octavos de final en la Copa Libertadores 2026 - crédito River Plate

Cronología del partido Independiente Santa Fe vs. River Plate

Santa Fe y River Plate comenzaron el partido con cautela, estudiando espacios y buscando imponer condiciones en El Campín. El conjunto argentino tomó la iniciativa durante los primeros minutos, adelantó sus líneas y encontró algunas aproximaciones, pero Weimar Asprilla respondió cuando fue exigido.

Con el paso del tiempo, Santa Fe ganó presencia en el campo rival y empezó a encontrar espacios por los costados. A los 16 minutos llegó una de las opciones más claras: Bustos se asoció con Obrian, recibió la devolución y sacó un remate de primera que terminó estrellándose contra el palo. El conjunto cardenal volvió a acercarse poco después, aunque sin precisión en el último toque.

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River también generó peligro y obligó a la defensa local a exigirse. A los 20’, el Turro Olivera protagonizó una intervención determinante al evitar sobre la línea una ocasión clara del equipo argentino. Después, el ritmo bajó y ambos equipos tuvieron dificultades para construir ataques con continuidad.

En el complemento, Santa Fe salió a presionar más arriba. Bustos tuvo otra oportunidad al intentar sorprender al arquero, mientras Daniel Torres probó desde media distancia. Repetto movió el banco con Lovera y Johan Torres, pero River logró controlar el ritmo y administrar el empate.

Los minutos finales transcurrieron con pocas ocasiones. En el tiempo añadido, Asprilla volvió a responder ante una llegada de River y sostuvo el 0-0 hasta el pitazo final en el minuto 97.

Hugo Rodallega es el gran referente de este Independiente Santa Fe, que volvió a enfrentar a River Plate, después de seis años - crédito Independiente Santa Fe
Hugo Rodallega es el gran referente de este Independiente Santa Fe, que volvió a enfrentar a River Plate, después de seis años - crédito Independiente Santa Fe

Historial de Santa Fe y equipos colombianos visitando a River Plate y equipos argentinos en ese país

Independiente Santa Fe ha enfrentado tres veces a River Plate como visitante en Argentina, todas en el estadio Monumental. El balance para el conjunto colombiano es de dos derrotas y un empate, por lo que todavía no ha conseguido una victoria en territorio argentino ante el equipo argentino.

Los tres encuentros fueron:

1. 25 de agosto de 2016 – Recopa Sudamericana

River Plate 2-1 Independiente Santa Fe

2. 6 de mayo de 2021 – Copa Libertadores, fase de grupos

Independiente Santa Fe 0-0 River Plate

3. 19 de mayo de 2021 – Copa Libertadores, fase de grupos

River Plate 2-1 Independiente Santa Fe

Los primeros triunfos históricos de clubes colombianos jugando en Argentina fueron:

Millonarios – 1979: se convirtió en el primer club colombiano en ganar un partido oficial en Argentina. Derrotó 2-1 a Quilmes por la Copa Libertadores.

Deportivo Cali – 1981: protagonizó una de las primeras grandes hazañas de un equipo colombiano en Argentina al derrotar 2-1 a River Plate en el estadio Monumental, con una destacada actuación de Willington Ortiz.

El estadio Más Monumental de River Plate será epicentro del encuentro de vuelta en los octavos de final de la Copa Libertadores 3036 - crédito Agustín Marcarian/Reuters
El estadio Más Monumental de River Plate será epicentro del encuentro de vuelta en los octavos de final de la Copa Libertadores 3036 - crédito Agustín Marcarian/Reuters

Y en este siglo XXI han existido otros grandes resultados de clubes colombianos jugando ante los argentinos en condición de visita. Algunos han sido:

Atlético Nacional – 2003: consiguió una victoria histórica 1-0 sobre Boca Juniors en La Bombonera, por la Copa Sudamericana. Es el único equipo colombiano que ha derrotado a Boca en su estadio en un torneo internacional.

Once Caldas – 2004: empató 0-0 con Boca Juniors en La Bombonera en la ida de la final de la Copa Libertadores. El equipo de Manizales posteriormente se consagró campeón en el estadio Palogrande.

Independiente Santa Fe – 2015: logró un importante triunfo 1-0 sobre Independiente en Avellaneda, por la Copa Sudamericana. El único gol del encuentro fue anotado por Luis Páez.

Independiente Medellín – 2017: consiguió una de las victorias colombianas más recordadas en el Monumental al derrotar 2-1 a River Plate, en un partido correspondiente a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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