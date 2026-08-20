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Petro volvió a cuestionar las denuncias de irregularidades en su mandato del ‘libro blanco’ de Abelardo de la Espriella: “Gobierno de la mentira”

El expresidente de la República señaló que el texto presentado por la actual administración incluye 82, 48 falacias, 14 exageraciones y 21 acusaciones sin verdad probatoria

Petro volvió a cuestionar las irregularidades bajo su mandato que denuncia Abelardo de la Espriella en el ‘libro blanco’ - crédito Presidencia
Petro volvió a cuestionar las irregularidades bajo su mandato que denuncia Abelardo de la Espriella en el ‘libro blanco’ - crédito Presidencia
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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, entregó a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría el “Libro de la verdad”, un informe de 135 páginas con 82 denuncias de presunta corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro. La actual administración pretende que las autoridades determinen si hubo responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales.

Entre las alertas más graves figura la situación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que, según el documento, solo ejecutó 4,3% de los $15,3 billones asignados en la administración anterior. El texto también advierte que no se reintegraron $240.766.000.000 vinculados con el caso de los carrotanques en La Guajira.

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Entre 2022 y julio de 2026 se firmaron 1.085 contratos por $11,78 billones en el marco de la Sentencia T-302. El documento sostiene que no hay resultados verificables para la niñez wayúu y precisa que el caso fue remitido a la Procuraduría para su análisis.

Otro de los capítulos se concentra en la seguridad. El documento estima un déficit presupuestal de $14 billones para la fuerza pública y señala que esa falta de recursos afectó el mantenimiento de equipos como los helicópteros MI-17, de los cuales solo ocho de 19 estaban operativos.

En el frente social, los recursos del programa Colombia Mayor se agotaron entre enero y julio de 2026. El informe plantea incertidumbre sobre la cobertura de los bonos pensionales durante el resto del año y atribuye esa situación a una ampliación del programa sin una planeación financiera clara.

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En materia agraria, el documento afirma que de 351.463 hectáreas adjudicadas en la reforma agraria solo 95.148 tienen registros completos. Añade que para la compra de predios se destinaron recursos cercanos a un billón de pesos, aunque plantea dudas sobre la legalidad y el seguimiento de esos procesos.

La respuesta del expresidente Gustavo Petro

El expresidente de la República señaló que el texto presentado por la actual administración incluye 82, 48 falacias, 14 exageraciones y 21 acusaciones sin verdad probatoria - crédito @petrogustavo/X
El expresidente de la República señaló que el texto presentado por la actual administración incluye 82, 48 falacias, 14 exageraciones y 21 acusaciones sin verdad probatoria - crédito @petrogustavo/X

El expresidente de la República, Gustavo Petro, afirmó en sus redes sociales que las revelaciones de la actual administración sobre presuntas irregularidades en su gobierno carecen de veracidad. En efecto, sostuvo que los argumentos del texto contienen exageraciones que descalifican la gestión.

“El libro de la mentira de Abelardo tiene de 82, 48 falacias, 14 exageracuones y 21 acusaciones sin verdad probatoria. Colombia ha caído en el gobierno de la mentira que no es más que el gobierno del fascismo (sic)”, escribió en su cuenta de X.

Daniel Quintero - crédito @QuinteroCalle/X
Daniel Quintero rechazó el libro de la verdad - crédito @QuinteroCalle/X

Sectores petristas también salieron en rechazo del texto; Daniel Quintero sostuvo que el documento mezcla 59 casos de “balance sectorial” con 23 casos que sí estarían agrupados por el llamado Equipo Élite Anticorrupción, y afirmó que esa suma fue presentada públicamente como si se tratara de 82 hechos de corrupción.

Según el exalcalde de Medellín, esa manera de exposición “infla la narrativa”. En su lectura, una parte importante del contenido no describe delitos, sino cuestionamientos de gestión respaldados por auditorías de la Contraloría General de la República existentes y no por hallazgos nuevos de un empalme que, dijo, no existió.

Iván Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda afirmó que el documento presentado por De la Espriella contiene mentiras - crédito @IvanCepedaCast/X

Iván Cepeda fue uno de los primeros en rechazar el llamado Libro de la Verdad. El senador lo definió como una “mentira” y centró su crítica en las acusaciones relacionadas con la reforma agraria.

Cepeda afirmó que detrás de esos señalamientos habría un interés distinto al que se enuncia públicamente. “Con falsas acusaciones sobre el “engaño de la reforma agraria”, se busca restituir las tierras no al campesinado, sino a los amigos despojadores, narcotraficantes y paramilitares”, dijo.

En otra declaración, el dirigente insistió en que Abelardo de la Espriella y “su círculo” buscan una contrarreforma agraria. “La verdad es que De la Espriella y su círculo quieren impulsar la contrarreforma agraria. La verdad es que son enemigos de la reforma agraria”, afirmó.

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