Jorge Celedón preocupó a sus seguidores con una mancha roja en su ojo izquierdo durante concierto benéfico por las víctimas del terremoto

El cantante Jorge Celedón informó que decidió mantener su presentación en un concierto benéfico al no sentir dolor, pero el aparecer así en una entrevista despertó la preocupación de sus seguidores - crédito Ascanio / X

Guardar

La preocupación por el estado del cantante Jorge Celedón empezó con un video en el que se le ve con su ojo lastimado, pero fue el propio artista el que explicó que la mancha roja en su ojo izquierdo apareció en forma repentina, que no sentía dolor y que aun así decidió mantener su presentación en el concierto benéfico para los damnificados.

La inquietud entre sus seguidores había crecido desde su aparición pública del martes 18 de agosto de 2026, cuando participó en el evento llamado “Vallenatón por Colombia”, en el Centro de Eventos Centauro de Envigado. Durante el show, varios asistentes notaron la mancha roja, aunque el cantante siguió con su presentación sin exhibir molestias visibles.

PUBLICIDAD

Todo se incrementó después de que el artista apareciera en una entrevista de Ascanio en la que cuenta por qué decidió apoyar el evento.

“En nombre del vallenato, pues lo hace quedar bien en este momento tan difícil para el país, porque es muy sabroso que lo contraten los empresarios y paguen por ver a uno, pero aquí estamos pagando por una noble causa, poniéndonos un grano, sino dejando el corazón en el escenario para que esto salga bonito”, dijo mientras toda la atención estaba en su ojo afectado.

El artista apareció con una mancha roja en el ojo que causó revuelo entre sus seguidores - crédito Jorge Celedón / Instagram

Celedón contó detalles de lo que le pasó, en una entrevista con Olímpica Stereo, emisora en la que se le cuestionó por su estado de salud. Según dijo, el cambio en su rostro se produjo mientras estaba en su apartamento: “De repente sentí algo en el ojo... y de repente no, ya se me había reventado”.

PUBLICIDAD

Celedón dijo que, pese al impacto que generaba la imagen, optó por cumplir con el compromiso por el carácter solidario de la convocatoria: “Tenía ese compromiso allá con Nelson, que el llamado de uno de nosotros es importante y nos invitó a esta noble causa y no queríamos ir y ahí estuvimos”.

Y es que el episodio ocurrió poco antes del evento, aunque el artista dijo que sacó una cita médica para conocer qué había pasado.

En el diálogo con la emisora, el cantante sostuvo que la apariencia del ojo podía verse más alarmante de lo que realmente sentía: “No era tampoco... No siento dolor ni nada”, dijo durante la charla, donde también remarcó que las imágenes que circulan en redes sociales “se ven exageradas”.

PUBLICIDAD

Ante la falta de un diagnóstico médico, Celedón se limitó a dar una hipótesis personal: “Un vasito, como dice uno: ‘Se me reventó un vasito’. Pero no se sabe”, señaló. Más adelante agregó: “Para mí que fue cambio de temperatura, esa la tengo yo clara”.

Los seguidores del artista colombiano esperan verlo bien en sus próximas apariciones públicas - crédito Jorge Celedón / Instagram

El cantante negó un golpe y dijo que el episodio “dura poquito tiempo”

En el intercambio radial, los conductores le preguntaron si el enrojecimiento podía haber sido consecuencia de una pelea o un golpe. Celedón rechazó esta hipótesis de inmediato: “No, no, nada, no. Ese se ve que no es de eso, porque alrededor... está perfecto, no tiene moretón ahí”.

La conversación sumó otra observación: una de las voces en cabina comentó que este tipo de marcas puede desvanecerse de manera lenta y que requiere atención. Celedón respondió con una referencia directa al tiempo de recuperación que le habían mencionado: “Eso dura poquito tiempo, me dicen”.

PUBLICIDAD

Al cierre de la charla, el artista reforzó esa misma idea con una frase breve sobre la evolución esperada: “Es una recuperación rápida”.

La situación demostró el cariño que la gente tiene por el artista - crédito Colprensa

Pese a la preocupación generada por la imagen que circula en plataformas digitales, el artista aclaro que se sentía bien y estaba a la espera de una revisión médica.

Entre los comentarios de sus seguidores se encuentran algunos como: “No tengo palabras para critica solo deseo, que estés bien” y “Pobre Jorge. Que Dios le de salud”.