El colombiano Santiago Buitrago será el ‘capo’ del Bahrain-Victorious en la Vuelta a España: así lo confirmó el equipo

El bogotano estará presente en la última carrera de ciclismo de la temporada-crédito @BHRVictorious/X
El 19 de agosto de 2026, se confirmó la noticia de que Santiago Buitrago será el líder del Bahrain-Victorious en la Vuelta a España 2026.
La carrera comenzará el 22 de agosto en Mónaco y terminará el 13 de septiembre en Granada con un recorrido de unos 3.300 kilómetros y más de 58.000 metros de desnivel positivo, un trazado que también marcará la última gran vuelta de la carrera profesional del corredor español Pello Bilbao.
Tras confirmarse la noticia de que para la temporada 2027 el corredor bogotano de 26 años estará en el equipo suizo del NSN Cycling, Buitrago habló sobre lo que será el reto que tendrá como líder de la escuadra en la última carrera grande de ciclismo que disputará con Bahrain Victorious:
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“Estoy muy motivado para correr la Vuelta a España este año. A nivel personal, ha sido una temporada algo complicada, con algunos contratiempos al principio del año, pero ahora estoy muy motivado para esta Vuelta. La afronto con mucha ambición, objetivos claros y mucha ilusión. Será una Vuelta muy dura, con muchas etapas de montaña. Creo que solo hay tres etapas para los velocistas, lo que da una idea de la cantidad de desnivel que vamos a afrontar, y ojalá eso nos dé oportunidades para lograr nuestros objetivos” dijo.
Con respecto al equipo que conforma el Bahrain - Victorious, Buitrago explicó que la importancia de tener al corredor español Pello Bilbao será clave para conseguir los objetivos:
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“Creo que tenemos un equipo muy completo. Hay muchos ciclistas jóvenes, lo cual me entusiasma porque son corredores que destacan, que cumplen con su cometido y que siempre buscan participar y hacer una buena carrera. También estoy muy contento de tener a alguien como Pello con nosotros. Esta será su última Vuelta a España y su último año como profesional. He compartido casi siete años con él, y me ha transmitido mucha de su experiencia: cómo interpretar las carreras y cómo correr con inteligencia. Para mí, será muy especial acompañar a Pello en su última Vuelta y durante su última temporada”, explicó
Y añadió: “Esperamos que sea una Vuelta muy positiva para nosotros. Queremos alcanzar nuestros objetivos; sin duda, queremos terminar bien en la clasificación general y queremos ganar etapas. Esos son los principales objetivos del equipo. Ojalá podamos disfrutar de la carrera desde Mónaco hasta Granada, y cuando lleguemos a Granada podremos celebrar lo que hemos logrado en esta Vuelta a España”.
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A continuación, este es el listado de corredores que estarán con Bahrain Victorious:
- Santiago Buitrago (Colombia)
- Pello Bilbao (España)
- Matevž Govekar (Eslovenia)
- Pau Miquel (España)
- Jakob Omrsel (Eslovenia)
- Attila Valter (Hungría)
- Roman Ermakov (Rusia)
- Mathijs Paaschens (Países Bajos)
Así se confirmó el cambio de equipo por parte de Santiago Buitrago para el 2027
Santiago Buitrago correrá con NSN desde 2027 tras firmar un contrato por tres años hasta 2029, un cambio con el que el equipo suizo busca reforzar su apuesta por la clasificación general en las Grandes Vueltas y las carreras por etapas. El colombiano de 26 años cerrará así su ciclo en Bahrain – Victorious después de siete temporadas y asumirá un nuevo proyecto con horizonte de largo plazo.
El fichaje fue confirmado el 10 de agosto de 2026 y convierte al bogotano en el primer corredor nuevo anunciado por la estructura para 2027. Ese mismo año también se incorporará el belga Jens Verbrugghe, procedente del conjunto de desarrollo de NSN.
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La escuadra suiza explicó que la llegada de Buitrago responde a un plan para ganar peso en el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. El equipo lo incorpora después de siete años de carrera profesional, con victorias de etapa en Grandes Vueltas y en el WorldTour, y con perfil para asumir objetivos en pruebas de tres semanas.
El director general Kjell Carlström vinculó el movimiento con la estrategia deportiva del equipo para los próximos años.
“La llegada de Santiago Buitrago representa una importante incorporación al proyecto deportivo a largo plazo del equipo ciclista NSN, y estamos encantados de contar con Santiago luciendo los colores de NSN durante los próximos tres años”, dijeron.
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Etapas de la Vuelta a España 2026
Etapa 1
- Fecha: 22 de agosto de 2026
- Recorrido: Mónaco > Mónaco
- Tipo: Contrarreloj
- Distancia: 9,4 km
Etapa 2
- Fecha: 23 de agosto de 2026
- Recorrido: Mónaco > Manosque
- Tipo: Ondulada
- Distancia: 214,3 km
Etapa 3
- Fecha: 24 de agosto de 2026
- Recorrido: Gruissan > Aude Font Romeu
- Tipo: Media montaña
- Distancia: 174 km
Etapa 4
- Fecha: 25 de agosto de 2026
- Recorrido: Andorra La Vella > Andorra La Vella
- Tipo: Montaña
- Distancia: 104,8 km
Etapa 5
- Fecha: 26 de agosto de 2026
- Recorrido: Falset. Costa Dourada > Roquetes
- Tipo: Ondulada
- Distancia: 173,4 km
Etapa 6
- Fecha: 27 de agosto de 2026
- Recorrido: Alcossebre > Castelló
- Tipo: Media montaña
- Distancia: 177,4 km
Etapa 7
- Fecha: 28 de agosto de 2026
- Recorrido: Vall d’Alba > Aramón Valdelinares
- Tipo: Montaña
- Distancia: 149,8 km
Etapa 8
- Fecha: 29 de agosto de 2026
- Recorrido: Puçol > Xeraco
- Tipo: Llana
- Distancia: 171 km
Etapa 9
- Fecha: 30 de agosto de 2026
- Recorrido: La Vila Joiosa/Villajoyosa > Alto de Aitana. Costa Blanca
- Tipo: Montaña
- Distancia: 187,4 km
Día de descanso
- Fecha: 31 de agosto de 2026
Etapa 10
- Fecha: 1 de septiembre de 2026
- Recorrido: Alcaraz > Elche de la Sierra
- Tipo: Ondulada
- Distancia: 184,7 km
Etapa 11
- Fecha: 2 de septiembre de 2026
- Recorrido: Cartagena > Lorca
- Tipo: Llana
- Distancia: 151,3 km
Etapa 12
- Fecha: 3 de septiembre de 2026
- Recorrido: Vera > Calar Alto
- Tipo: Montaña
- Distancia: 166,6 km
Etapa 13
- Fecha: 4 de septiembre de 2026
- Recorrido: Almuñécar > Loja
- Tipo: Media montaña
- Distancia: 192,8 km
Etapa 14
- Fecha: 5 de septiembre de 2026
- Recorrido: Jaén > Sierra de La Pandera
- Tipo: Montaña
- Distancia: 154,5 km
Etapa 15
- Fecha: 6 de septiembre de 2026
- Recorrido: Palma del Río > Córdoba
- Tipo: Media montaña
- Distancia: 189,7 km
Día de descanso
- Fecha: 7 de septiembre de 2026
Etapa 16
- Fecha: 8 de septiembre de 2026
- Recorrido: Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera
- Tipo: Ondulada
- Distancia: 181,1 km
Etapa 17
- Fecha: 9 de septiembre de 2026
- Recorrido: Dos Hermanas > Sevilla
- Tipo: Llana
- Distancia: 185 km
Etapa 18
- Fecha: 10 de septiembre de 2026
- Recorrido: El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera
- Tipo: Contrarreloj individual
- Distancia: 32 km
Etapa 19
- Fecha: 11 de septiembre de 2026
- Recorrido: Vélez-Málaga > Peñas Blancas. Estepona
- Tipo: Ondulada con final en alto
- Distancia: 210 km
Etapa 20
- Fecha: 12 de septiembre de 2026
- Recorrido: La Calahorra > Collado del Alguacil
- Tipo: Montaña
- Distancia: 186,8 km
Etapa 21
- Fecha: 13 de septiembre de 2026
- Recorrido: Carrefour Granada > Granada
- Tipo: Llana
- Distancia: 112 km
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