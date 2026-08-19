Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Gobierno argentino confirmó el envió de ayudas a Colombia tras terremoto de 7,4 que ha dejado 312 muertos

Ministerio de Defensa argentino señaló que los efectivos cuentan con capacidades para captación, potabilización y distribución de agua, apoyo logístico y de comunicaciones para dar redundancia a los sistemas instalados en los hospitales, además de un centro de distribución de alimentos con cocina de campaña

Por terremoto en Colombia Argentina envió ayudas humanitarias - crédito @MinDefensa_Ar/X
Por terremoto en Colombia Argentina envió ayudas humanitarias - crédito @MinDefensa_Ar/X
Guardar

Argentina enviará a Colombia un contingente de asistencia humanitaria tras el sismo del 10 de agosto de 2026. En un comunicado conjunto fechado el 18 de agosto de 2026, la Cancillería informó que el despliegue responde a necesidades relevadas por las autoridades colombianas y que el país “reafirma su solidaridad con el pueblo y el Gobierno” colombiano.

El operativo es el resultado de “un trabajo coordinado” entre la Cancillería y los ministerios de Defensa, Seguridad y Salud, “en articulación con las autoridades colombianas” y conforme a los requerimientos identificados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) de Colombia.

PUBLICIDAD

Desde la cuenta en X del Ministerio de Defensa argentino, el Gobierno detalló que “Argentina despliega un contingente de sus Fuerzas Armadas en Colombia para brindar asistencia humanitaria a las comunidades afectadas por el reciente terremoto”.

Las aeronaves Hércules C-130 y Embraer ERJ-140 de la Fuerza Aérea partieron desde la I Brigada Aérea de El Palomar con el contingente y el equipamiento.

Ministerio de Defensa argentino confirmó ayudas humanitarias enviadas a Colombia - crédito @MinDefensa_Ar/X
Ministerio de Defensa argentino confirmó ayudas humanitarias enviadas a Colombia - crédito @MinDefensa_Ar/X

El grupo está integrado por 32 efectivos e incluye una planta potabilizadora de agua, una cocina de campaña, equipamiento de cadena de frío, sistemas de comunicaciones radiales y satelitales, y 7.500 raciones individuales de emergencia.

Defensa señaló que los efectivos cuentan con capacidades para “captación, potabilización y distribución de agua”, apoyo logístico y de comunicaciones “para dar redundancia a los sistemas instalados en los hospitales”, además de un centro de distribución de alimentos con cocina de campaña. Se trasladan también 4.000 soluciones alimenticias para asistir a la población y sostener el autoabastecimiento del contingente.

PUBLICIDAD

El centro de operaciones se establecerá en Quibdó, departamento del Chocó, “un entorno operativo especialmente complejo”, condicionado por “su aislamiento geográfico, la densidad de la selva, las precipitaciones intensas, la elevada humedad y las limitaciones de la infraestructura vial”.

El Gobierno argentino afirmó que “reitera su acompañamiento a la República de Colombia y su disposición a colaborar en las tareas de respuesta y recuperación frente a la emergencia”. Defensa concluyó: “Con este despliegue, la Argentina concentra en un único contingente militar todas las capacidades destinadas a brindar asistencia humanitaria en Colombia y apoyar la respuesta ante la emergencia”.

El grupo está integrado por 32 efectivos e incluye una planta potabilizadora de agua, una cocina de campaña, equipamiento de cadena de frío, sistemas de comunicaciones radiales y satelitales, y 7.500 raciones individuales de emergencia - crédito @MinDefensa_Ar/X
El grupo está integrado por 32 efectivos e incluye una planta potabilizadora de agua, una cocina de campaña, equipamiento de cadena de frío, sistemas de comunicaciones radiales y satelitales, y 7.500 raciones individuales de emergencia - crédito @MinDefensa_Ar/X

China envía 80 toneladas de ayuda a Colombia tras el terremoto

El gobierno chino envió cerca de 80 toneladas de suministros humanitarios a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó varias regiones el 10 de agosto. El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, anunció la ayuda a través de su cuenta oficial en X.

El cargamento salió en la madrugada del 18 de agosto, hora de Beijing, desde el Aeropuerto Internacional de la capital china, y se espera que el vuelo chárter de Air China aterrice en Bogotá al mediodía del día siguiente, horario local.

La asistencia incluye 1.900 tiendas de campaña, 7.000 mantas, 15 plantas potabilizadoras de agua, 200 lámparas solares y 20 plantas eléctricas diésel, destinados a cubrir necesidades básicas de las comunidades afectadas.

Cerca de 80 toneladas de suministros humanitarios fueron enviadas desde Beijing hacia Colombia para apoyar a las comunidades afectadas -crédito @zhu_jingyang/X
Cerca de 80 toneladas de suministros humanitarios fueron enviadas desde Beijing hacia Colombia para apoyar a las comunidades afectadas -crédito @zhu_jingyang/X

El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y causó daños significativos en esa zona, así como en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Las autoridades colombianas destacan la importancia de la ayuda internacional para atender a los damnificados y restablecer servicios esenciales.

El embajador Zhu Jingyang subrayó que “la amistad entre China y Colombia se fortalece en los momentos difíciles”, reiterando el compromiso de su país con la recuperación de los afectados.

Las autoridades colombianas distribuirán la ayuda en coordinación con organismos internacionales y locales, priorizando las zonas con mayores daños y necesidades urgentes.

Temas Relacionados

ArgentinaAyudas humanitariasTerremoto en Colombia312 muertosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate: siga aquí el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín

El partido entre dos campeones del certamen internacional servirá de plataforma para recibir donaciones que serán destinadas a las víctimas del terremoto del 10 de agosto

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate: siga aquí el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín

Cuatro nuevas denuncias por acoso sexual en contra del periodista Rafael Poveda: “Déjese si quiere llegar lejos”

Cuatro nuevos casos se revelaron en medio de un proceso legal que ya se adelanta en la Fiscalía General de la Nación en contra del reconocido presentador con más 40 años de trayectoria

Cuatro nuevas denuncias por acoso sexual en contra del periodista Rafael Poveda: “Déjese si quiere llegar lejos”

Despedida de Luisa Vergara de MasterChef Celebrity dejó emotico momento: “Esto es como una muerte”

Entre lágrimas, la comediante asumió el final de su paso por el reality como un cierre simbólico, en una salida que convirtió la tensión de la cocina en una confesión cargada de sentimiento

Despedida de Luisa Vergara de MasterChef Celebrity dejó emotico momento: “Esto es como una muerte”

Director de Crédito Público del Gobierno Petro fue declarado insubsistente por crisis en las finanzas públicas: más cambios en el Ministerio de Hacienda

La cartera avanzó con salidas en áreas sensibles y con el retorno de Claudia Marcela Numa a la dirección presupuestal, mientras la nueva administración define su hoja de ruta fiscal y el manejo de la deuda

Director de Crédito Público del Gobierno Petro fue declarado insubsistente por crisis en las finanzas públicas: más cambios en el Ministerio de Hacienda

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 19 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 19 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Despedida de Luisa Vergara de MasterChef Celebrity dejó emotico momento: “Esto es como una muerte”

Despedida de Luisa Vergara de MasterChef Celebrity dejó emotico momento: “Esto es como una muerte”

Aida Victoria Merlano confirmó su matrimonio con el ‘streamer’ Escro y presumió su anillo de matrimonio: “No estoy preñada”

Karol G sorprendió a ‘influencer’ que ayuda a damnificados en Chocó con un emotivo mensaje privado: “Gracias por escuchar a la gente”

Shakira envió mensaje de aliento al Chocó tras el terremoto: “Colombia está sufriendo, pero no está rota”

Rock Al Parque confirmó la lista completa de los artistas distritales para sus 30 años

Deportes

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate: siga aquí el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate: siga aquí el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín

El colombiano Santiago Buitrago será el ‘capo’ del Bahrain-Victorious en la Vuelta a España: así lo confirmó el equipo

Así fue la llegada de River Plate a Bogotá: jugadores se tomaron fotos y firmaron autógrafos

Así calificaron en Argentina a los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa tras la clasificación de Boca en la Sudamericana: “El partido que necesitaba”

‘Chicho’ Arango pasó de refuerzo estrella a frenarse por las lesiones en Atlético Nacional: esto dijo sobre su recuperación