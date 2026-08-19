Gobierno argentino confirmó el envió de ayudas a Colombia tras terremoto de 7,4 que ha dejado 312 muertos

Por terremoto en Colombia Argentina envió ayudas humanitarias - crédito @MinDefensa_Ar/X

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Argentina enviará a Colombia un contingente de asistencia humanitaria tras el sismo del 10 de agosto de 2026. En un comunicado conjunto fechado el 18 de agosto de 2026, la Cancillería informó que el despliegue responde a necesidades relevadas por las autoridades colombianas y que el país “reafirma su solidaridad con el pueblo y el Gobierno” colombiano.

El operativo es el resultado de “un trabajo coordinado” entre la Cancillería y los ministerios de Defensa, Seguridad y Salud, “en articulación con las autoridades colombianas” y conforme a los requerimientos identificados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) de Colombia.

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Desde la cuenta en X del Ministerio de Defensa argentino, el Gobierno detalló que “Argentina despliega un contingente de sus Fuerzas Armadas en Colombia para brindar asistencia humanitaria a las comunidades afectadas por el reciente terremoto”.

Las aeronaves Hércules C-130 y Embraer ERJ-140 de la Fuerza Aérea partieron desde la I Brigada Aérea de El Palomar con el contingente y el equipamiento.

Ministerio de Defensa argentino confirmó ayudas humanitarias enviadas a Colombia - crédito @MinDefensa_Ar/X

El grupo está integrado por 32 efectivos e incluye una planta potabilizadora de agua, una cocina de campaña, equipamiento de cadena de frío, sistemas de comunicaciones radiales y satelitales, y 7.500 raciones individuales de emergencia.

Defensa señaló que los efectivos cuentan con capacidades para “captación, potabilización y distribución de agua”, apoyo logístico y de comunicaciones “para dar redundancia a los sistemas instalados en los hospitales”, además de un centro de distribución de alimentos con cocina de campaña. Se trasladan también 4.000 soluciones alimenticias para asistir a la población y sostener el autoabastecimiento del contingente.

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El centro de operaciones se establecerá en Quibdó, departamento del Chocó, “un entorno operativo especialmente complejo”, condicionado por “su aislamiento geográfico, la densidad de la selva, las precipitaciones intensas, la elevada humedad y las limitaciones de la infraestructura vial”.

El Gobierno argentino afirmó que “reitera su acompañamiento a la República de Colombia y su disposición a colaborar en las tareas de respuesta y recuperación frente a la emergencia”. Defensa concluyó: “Con este despliegue, la Argentina concentra en un único contingente militar todas las capacidades destinadas a brindar asistencia humanitaria en Colombia y apoyar la respuesta ante la emergencia”.

El grupo está integrado por 32 efectivos e incluye una planta potabilizadora de agua, una cocina de campaña, equipamiento de cadena de frío, sistemas de comunicaciones radiales y satelitales, y 7.500 raciones individuales de emergencia - crédito @MinDefensa_Ar/X

China envía 80 toneladas de ayuda a Colombia tras el terremoto

El gobierno chino envió cerca de 80 toneladas de suministros humanitarios a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó varias regiones el 10 de agosto. El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, anunció la ayuda a través de su cuenta oficial en X.

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El cargamento salió en la madrugada del 18 de agosto, hora de Beijing, desde el Aeropuerto Internacional de la capital china, y se espera que el vuelo chárter de Air China aterrice en Bogotá al mediodía del día siguiente, horario local.

La asistencia incluye 1.900 tiendas de campaña, 7.000 mantas, 15 plantas potabilizadoras de agua, 200 lámparas solares y 20 plantas eléctricas diésel, destinados a cubrir necesidades básicas de las comunidades afectadas.

Cerca de 80 toneladas de suministros humanitarios fueron enviadas desde Beijing hacia Colombia para apoyar a las comunidades afectadas -crédito @zhu_jingyang/X

El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y causó daños significativos en esa zona, así como en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Las autoridades colombianas destacan la importancia de la ayuda internacional para atender a los damnificados y restablecer servicios esenciales.

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El embajador Zhu Jingyang subrayó que “la amistad entre China y Colombia se fortalece en los momentos difíciles”, reiterando el compromiso de su país con la recuperación de los afectados.

Las autoridades colombianas distribuirán la ayuda en coordinación con organismos internacionales y locales, priorizando las zonas con mayores daños y necesidades urgentes.