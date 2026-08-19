Director de Crédito Público del Gobierno Petro fue declarado insubsistente por crisis en las finanzas públicas: más cambios en el Ministerio de Hacienda

Javier Cuéllar fue declarado insubsistente en la Dirección de Crédito Público, aunque sostuvo que ya había presentado su renuncia antes del fin del gobierno anterior - crédito Manuel Leonardo Basto/Fondo Nacional de Garantías de Colombia/Reuters

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El Ministerio de Hacienda comenzó a reconfigurar su cúpula directiva con la salida de funcionarios en áreas como Crédito Público y el regreso de Claudia Marcela Numa a Presupuesto, en momentos en que el nuevo Gobierno define su estrategia para las finanzas públicas y el manejo de la deuda del país.

Entre los movimientos ya visibles, la administración de Abelardo De La Espriella publicó las hojas de vida de 10 funcionarios de alto nivel para cargos de asesores, directores y subdirectores. La reorganización también alcanzó a la Dirección de Política Macroeconómica y a varias dependencias de la cartera.

Uno de los cambios centrales se produjo en la Dirección de Crédito Público, en la que Javier Cuéllar fue declarado insubsistente. Cuéllar sostuvo que esa decisión era innecesaria porque ya había presentado su renuncia antes de que terminara el gobierno anterior.

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En su reemplazo asumió César Arias, que ya había ocupado esa misma dirección. Junto con Cuéllar, al menos tres funcionarios más de Crédito Público también fueron declarados insubsistentes, según informó Blu Radio.