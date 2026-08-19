Aida Victoria Merlano confirmó su matrimonio con el ‘streamer’ Escro y presumió su anillo de matrimonio: “No estoy preñada”

El compromiso se desarrolló en la playa frente al mar y con una decoración de rosas rojas para completar el momento - crédito @aidavictoriam/IG

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Las redes sociales se agitaron tras la publicación de Aida Victoria Merlano, que anunció su compromiso matrimonial con el streamer Escro.

La creadora de contenido compartió imágenes del anillo de compromiso y un video en los que mostró el momento exacto en que recibió la propuesta, generando una oleada de reacciones y preguntas entre sus seguidores.

Para esta ocasión, la escena elegida para la propuesta fue frente al mar, decorada con rosas rojas. David Darville —nombre real de Escro— se arrodilló tras entregarle una carta, mientras la barranquillera, visiblemente emocionada, aceptó la petición y presumió su anillo en las redes.

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Aida Victoria Merlano reapareció en sus redes con anuncio de compromiso con su nueva pareja, Escroo - crédito @aidavictoriam/IG

La noticia despertó la curiosidad sobre la identidad del prometido de Aida Victoria. Según diversas plataformas, se trata de David Darville, más conocido como Escro, quien ya había aparecido junto a la influencer en transmisiones digitales. Aunque la cercanía entre ambos era evidente, no existía confirmación pública de una relación sentimental hasta ahora.

En respuesta a toda la atención recibida, Aida Victoria expresó en sus redes de manera jocosa que no está embarazada para comprometerse nuevamente: “Sí me voy a casar. Sí me voy a casar. Te voy a decir algo. No estoy preñada. No estoy preñada, mi amor. Deja de esperar, porque yo ahorita estoy en mi plan juiciosa, mi reina, porque es que ese velo tiene que recorrer un trapecio marcado, un hombro en su punto que ni Sasha Fitness en su mejor momento, ¿viste? Yo voy a estar seca”.

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Este anuncio llega poco tiempo después de que Aida Victoria hablara sobre sus planes a futuro, asegurando que quería casarse y formar una familia con Escro. La relación, que había avanzado rápidamente desde sus primeras apariciones públicas y declaraciones, está ahora en el centro de atención por el compromiso.

El entorno digital no tardó en reaccionar, con cientos de mensajes de felicitación y sorpresa, sobre todo por la rapidez con la que la influencer decidió dar este paso tras su separación de Juan David Tejada a finales de 2025.

El hecho marca el inicio de una nueva etapa en la vida sentimental de Aida Victoria, quien ahora se dispone a planear su boda, mientras sus seguidores esperan conocer la fecha exacta del enlace.

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Los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer y entre los más destacados están:

- “Ya no podía más con este secreto, sé feliz, mi niña”, La Jesuu

- “Sigues encontrándote y encontrando momentos inolvidables, sé feliz niña linda”, Sofía Avendaño.

- “Felicidades bebé, llévenme a la boda”, Valentino Lázaro.

Esto habían dicho sobre la posibilidad de llegar al altar

En una transmisión semanas atrás, la influencer abordó sin rodeos la posibilidad de formalizar su relación y formar una familia con su pareja, lo que reavivó los rumores y comentarios en redes sociales.

La influencer reveló sus intenciones de casarse y tener hijos junto al streamer, además de expresar su deseo de alejarse del foco público para priorizar su bienestar y tranquilidad personal - crédito @christianorozco09/ TikTok

La dinámica entre ambos, evidente en sus múltiples apariciones conjuntas, alimentó las especulaciones sobre un posible romance. Frente a la creciente expectativa, Merlano decidió hablar abiertamente sobre sus planes personales.

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“Las cosas como las estoy viendo, David y yo vamos a tener una familia, y nos vamos a casar y muchas cosas. Y vuelvo y les digo, en algún momento, si yo pienso tener otro bebé, apenas el bebé esté ahí, yo no voy a querer estar peleándome con nadie en redes. Ni tampoco que nadie venga a desestabilizar mi paz”, expresó.

La creadora de contenido también reflexionó sobre el impacto de la exposición digital en su tranquilidad y su deseo de priorizar el bienestar personal. “Esta es la primera vez en mi vida como que digo ‘me quiero retirar’ (…) Estar en redes sociales supone buenos y malos comentarios, y la verdad quiero un momento de mi vida en el que simplemente no haya cosas mías”, compartió.

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