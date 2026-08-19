Karol G sorprendió a ‘influencer’ que ayuda a damnificados en Chocó con un emotivo mensaje privado: “Gracias por escuchar a la gente”

La influencer de Medellín recibió un mensaje de admiración por parte de la artista, quien destacó el impacto de sus iniciativas en las zonas más afectadas por el terremoto - crédito @andrearico_24/ Instagram

Guardar

La cantante colombiana Karol G generó impacto en redes sociales tras enviar un emotivo mensaje de reconocimiento a la influencer Andrea Rico, quien se ha destacado por su labor solidaria en apoyo a los damnificados del reciente terremoto en el departamento de Chocó, Colombia.

La artista contactó directamente a la creadora de contenido para agradecerle el trabajo humanitario que lleva adelante, especialmente en zonas de difícil acceso y alta vulnerabilidad.

El pasado 10 de agosto, un terremoto sacudió diversas regiones de Colombia, dejando a su paso comunidades afectadas y generando una respuesta inmediata de varios actores sociales. Una de las figuras que más relevancia cobró desde entonces fue Andrea Rico, originaria de Medellín, quien, tras comenzar vendiendo tintos en la calle, se ha consolidado como influencer y referente de acciones solidarias. Rico ha documentado y difundido la situación en el Chocó, visibilizando necesidades urgentes de los damnificados y facilitando la llegada de ayuda a los sectores más golpeados.

PUBLICIDAD

Este es el emotivo mensaje que recibió la 'influencer' Andrea Rico por parte de Karol G en el que la agradeció por su labor con los afectados del terremoto en Chocó - crédito @andrearico_24/ Instagram

En medio de esta emergencia, Karol G decidió manifestar públicamente su admiración por el trabajo de la joven. A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante envió un extenso mensaje que funcionó como respaldo e impulso para la labor de Rico. “Que reina que eres”, escribió la artista, añadiendo: “La información que has compartido ha sido muy importante y ha dado muchísima luz. Para nosotros se ha convertido en parte de una guía que nos ha ayudado a entender a qué lugares todavía debemos llegar, especialmente esas comunidades que ni siquiera tienen cómo hacer visible lo que están viviendo”.

Karol G destacó que la tarea de la influencer trasciende el entorno digital y genera un impacto real en la vida de quienes atraviesan situaciones adversas. En su mensaje, la cantante subrayó: “Lo tuyo está llegando muy lejos y, sobre todo, se está convirtiendo en ayuda real”, reconociendo el alcance que han tenido las publicaciones y la movilización que ha generado en redes y comunidades. La interacción entre ambas figuras se viralizó rápidamente, despertando muestras de apoyo para la labor de Rico y reforzando la importancia de la solidaridad en contextos de emergencia.

PUBLICIDAD

Karol G expresó su admiración a través de Instagram, reconociendo el valor de la información difundida por Rico sobre las comunidades más afectadas - crédito @andrearico_24/ Instagram

La respuesta de Andrea Rico no se hizo esperar. La influencer manifestó su emoción a través de sus redes sociales, donde expresó: “Me escribió una mujer que admiro desde niña y ha sido mi inspiración, no saben cuánto he llorado. Uno de mis sueños siempre ha sido conocerla”. Además, agradeció a Karol G y a todas las personas que han respaldado y compartido su contenido, enfatizando que su compromiso nace del dolor que le provoca ver la situación de su país. “Gracias a ustedes por apoyarme, por ayudarme a difundir mi contenido que ha sido medio de información para que muchas personas vengan a ayudar a los más afectados”, añadió la joven.

La cantante concluyó su mensaje deseando bendiciones a la influencer y animándola a seguir utilizando su voz para visibilizar a quienes más lo necesitan. “Gracias por estar ahí, por moverte, por escuchar a la gente y por usar tu voz para que quienes hoy no tienen una también sean vistos”, afirmó la artista en su mensaje.

PUBLICIDAD

El mensaje de Karol G puso en valor el rol de las redes sociales y la importancia de amplificar las voces de quienes impulsan causas sociales - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

Andrea también compartió un video en el que reaccionó al mensaje en medio de lágrimas, asegurando que se impresionó al verlo, pues tiene una admiración por Karol G desde hace muchos años atrás.

“Estoy muy feliz porque acabo de leer un mensaje de una mujer que me encanta y que cuando yo la veía pequeña y yo decía: ‘Algún día quiero contar mi historia así como ella cuenta la de ella’. Es una gran inspiración y es una de las mujeres más berracas de Colombia (...) Karol G me mandó un mensajote grandísimo. De verdad estoy superagradecida, quisiera conocerla algún día si es posible”, añadió la creadora de contenido.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido agradeció la inspiración recibida y reafirmó su compromiso de contar historias que impulsen la ayuda a los más necesitados - crédito @andrearico_24/ Instagram

Tras este intercambio, las acciones de ayuda continúan en el Chocó, donde persisten las necesidades más urgentes derivadas del terremoto. La labor de actores como Rico sigue siendo fundamental para canalizar recursos y atención hacia las comunidades más afectadas.