Despedida de Luisa Vergara de MasterChef Celebrity dejó emotico momento: “Esto es como una muerte”

La comediante presentó una preparación sencilla con poca sazón y le costó su salida - crédito @canalrcn/TikTok

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La eliminación de Luisa Vergara, conocida en MasterChef Celebrity como Lui, quedó marcada por una doble escena: un fallo técnico en un plato con mariscos y una despedida en la que la comediante describió su salida como una muerte simbólica. La participante abandonó la competencia la noche del 18 de agosto después de presentar un ceviche llamado ‘Sabor a mar’, cuestionado por el jurado por su falta de sazón y por la cocción del pescado.

El dato decisivo apareció en la retroalimentación de Nicolás de Zubiría, que ubicó el problema en dos frentes concretos: la intensidad del sabor y la elección del ingrediente. Durante un reto de eliminación de 60 minutos, el jurado les había pedido a los nueve concursantes con delantal negro un plato libre para asegurar su permanencia en la cocina.

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Cuando Vergara pasó al atril con su preparación, de Zubiría puso el foco en la base del plato y en el tipo de pescado elegido. “Está muy bajita de sazón. Le falta fuerza. Es un plato muy planito. Las leches de tigre tienen que tener mucho más intensidad y acá en la alacena tienen pescados divinos. Escogiste una tilapia”, dijo el chef.

Luisa Vergara se llevó el primer pin de inmunidad en la octava temporada de 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito @luisavergaractriz/Instagram

La propia participante confirmó esa elección con una respuesta breve: “Tilapia”. El veredicto final también incluyó que el pescado no estaba en su punto de cocción.

El jurado centró la eliminación en la falta de sazón y en la elección de la tilapia

Belén reforzó la lectura de que la propuesta se había quedado corta para una prueba de eliminación. En su devolución, la chef dijo: “Pues me hace muy sencillo. Te lo dije. Ahora sí que el verbo hubiera me choca utilizarlo, pero esto es algo que se hace en un pispás (rápido)”.

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La salida se confirmó cuando Jorge Rausch anunció desde el atril: “Quien abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es... Lui”. Desde el balcón, el resto de participantes respondió con aplausos y gritos de aliento: “Bravo, Lui. Vamos, Lui”.

Luisa Vergara habló al despedirse. Reveló que antes del anuncio ya percibía que su ciclo había terminado y lo expresó como una sensación de calma previa a la eliminación: “Yo dije: esta paz que yo estoy sintiendo es porque ya es el fin. Y no porque esté tranquila de mi resultado, sino porque es como una paz que me habita”.

Lui, presentó una preparación muy sencilla para los jueces y le faltó sazón - crédito Canal RCN Cortesía

La consecuencia central de esa salida fue una despedida emocional que desplazó por momentos la discusión culinaria. Entre lágrimas, la comediante dijo: “Esto es como una muerte. Muere Luisa en MasterChef Celebrity”.

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La despedida derivó en una confesión emocional sobre el final de su paso por el programa

Claudia Bahamón respondió desde un registro personal vinculado a una conversación previa con la eliminada sobre el mar.

“Las personas que tenemos la posibilidad de vivir y habitar el fondo del mar, tenemos una conexión distinta. Y desde que llegaste a hablarme de, del tiburón ballena, incluso ahora que hablaste de amar el mar, siempre sentí que en algún momento tú y yo teníamos que ir al fondo del mar”, le dijo la presentadora.

Vergara contestó en medio del llanto: “Tenemos que ir”. Más tarde, Bahamón cerró ese intercambio con una frase de despedida: “Nos vemos en el fondo del mar”, a lo que la concursante respondió: “Así es, nos vemos en el fondo del mar”.

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En repetidas ocasiones estuvo con delantal negro a pesar de ser la primera de la competencia en ganar pin de inmunidad - crédito Canal RCN Cortesía

La conductora también le agradeció su paso por la competencia y puso el acento en su trayectoria personal dentro del programa.

“Gracias por venir a este lugar. Gracias por dejarnos conocer tu corazón y sobre todo, gracias por dejarnos conocer tus ganas. Se nota que desde que estás chiquita has luchado por tus sueños y este es uno cumplido, independientemente de que hayas salido antes de lo presupuestado”, afirmó Bahamón.

Vergara usó su despedida para agradecer a compañeros y jurados

En sus últimas palabras dentro de la cocina, la comediante transformó la eliminación en un reconocimiento público a sus compañeros de temporada.

“A las personas que se fueron, las amé, me encantó. Es que es un honor, juemadre, uno estar aquí al lado de una Marcela Carvajal, Martica, un ganador del Grand Slam; es como: Jueput... en serio, ¿qué es esto? Jimmy Vázquez, que toda la vida lo hemos visto en televisión, y Emmanuel”, dijo.

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La eliminada se conmovió hasta las lágrimas por su salida, agradeciendo a la producción por su convocatoria - crédito Canal RCN Cortesía

Cuando desde el balcón le respondieron “Toda la vida”, ella retomó el agradecimiento y sumó menciones personales: “Emmanuel, Emiro, gracias por tu amistad, por ese amor”. El apoyo de los participantes volvió a escucharse con un coro: “¡Date, nena, date!”, al que se unió Belén Alonso con la misma frase.

Vergara también dedicó un tramo de su despedida a los tres jurados. “Tener enfrente a una persona como Jorge Rausch, es como: Wow en serio. Pues, ¿qué es esto? Belén, te conocí, si no sé qué, qué hubo ahí en química, pero ahí, hay un hilo ahí que nos une. Y Nico, eres maravilloso. Agradezco cada pasada tuya por las estaciones. Aprendí un montón y bueno, que me recuerden con los canolés”.

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