Así fue la llegada de River Plate a Bogotá: jugadores se tomaron fotos y firmaron autógrafos

River Plate llegó a Bogotá para enfrentar este miércoles a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con un plantel condicionado por tres bajas de peso y por el límite de cambios en la lista de buena fe, una restricción que alteró la planificación de Eduardo Coudet y redujo sus variantes para armar el equipo.
El ajuste no se limita a los lesionados. River solo pudo hacer cinco modificaciones en la nómina del torneo pese a que, según explicó el entrenador, hubo más de 15 salidas, una condición que dejó afuera a varios refuerzos y estrechó todavía más el margen para cubrir puestos sensibles.
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Tras el entrenamiento del martes, el plantel viajó a Colombia sin Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi. La ausencia más delicada para la estructura defensiva es la de los dos laterales titulares, mientras que la del delantero ya aparecía como el escenario más probable.
A su arribo a la capital de Colombia, un grupo de al menos 50 hinchas esperaba en el hotel por el bus que trasladó a los jugadores. Entre ellos se encontraban miembros de los Borrachos del Tablón que con bombos y algunas bombas de humo le dieron la bienvenida al equipo.
Nicolás Otamendi y Thiago Almada, campeones del mundo con la selección de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2022, fueron algunos de los jugadores que se acercaron al vallado que separaba a los hinchas del plantel para firmar autógrafos y firmar algunas camisetas.
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Estos son los jugadores convocados por Eduardo “Chacho” Coudet para el partido de River Plate contra Independiente Santa Fe
Arqueros
- #41 S. Beltrán
- #33 Centurión
- #42 Jaroszewicz
Defensas
- #48 Susano
- #28 Martínez Quarta
- #13 Rivero
- #30 Otamendi
- #31 F. González
- #43 Lucero
Mediocampista
- #6 Moreno
- #44 Silva
- #15 Vera
- #50 Andrada
- #24 Meza
- #26 Galvan
- #25 Pereyra
- #23 Almada
Delanteros
- #10 Correa
- #35 Freitas
- #19 Borré
- #52 Spiff
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