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Así fue la llegada de River Plate a Bogotá: jugadores se tomaron fotos y firmaron autógrafos

El equipo argentino llegó sobre las 8:00 p. m. al hotel en el sector de Corferias y saludó a los aficionados que los esperaban desde las 6:00 p. m.

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River Plate llegó a Bogotá para enfrentar este miércoles a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con un plantel condicionado por tres bajas de peso y por el límite de cambios en la lista de buena fe, una restricción que alteró la planificación de Eduardo Coudet y redujo sus variantes para armar el equipo.

El ajuste no se limita a los lesionados. River solo pudo hacer cinco modificaciones en la nómina del torneo pese a que, según explicó el entrenador, hubo más de 15 salidas, una condición que dejó afuera a varios refuerzos y estrechó todavía más el margen para cubrir puestos sensibles.

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Tras el entrenamiento del martes, el plantel viajó a Colombia sin Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi. La ausencia más delicada para la estructura defensiva es la de los dos laterales titulares, mientras que la del delantero ya aparecía como el escenario más probable.

Nicolás Otamendi firmó autógrafos a las afueras del hotel en donde concentra River Plate en Bogotá - crédito River Plate
Nicolás Otamendi firmó autógrafos a las afueras del hotel en donde concentra River Plate en Bogotá - crédito River Plate

A su arribo a la capital de Colombia, un grupo de al menos 50 hinchas esperaba en el hotel por el bus que trasladó a los jugadores. Entre ellos se encontraban miembros de los Borrachos del Tablón que con bombos y algunas bombas de humo le dieron la bienvenida al equipo.

Nicolás Otamendi y Thiago Almada, campeones del mundo con la selección de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2022, fueron algunos de los jugadores que se acercaron al vallado que separaba a los hinchas del plantel para firmar autógrafos y firmar algunas camisetas.

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Estos son los jugadores convocados por Eduardo “Chacho” Coudet para el partido de River Plate contra Independiente Santa Fe

Thiago Almada y Ángel Correa son dos de las caras más destacadas del actual plantel de River Plate convocados para enfrentar a Santa Fe - crédito River Plate
Thiago Almada y Ángel Correa son dos de las caras más destacadas del actual plantel de River Plate convocados para enfrentar a Santa Fe - crédito River Plate

Arqueros

  • #41 S. Beltrán
  • #33 Centurión
  • #42 Jaroszewicz

Defensas

  • #48 Susano
  • #28 Martínez Quarta
  • #13 Rivero
  • #30 Otamendi
  • #31 F. González
  • #43 Lucero

Mediocampista

  • #6 Moreno
  • #44 Silva
  • #15 Vera
  • #50 Andrada
  • #24 Meza
  • #26 Galvan
  • #25 Pereyra
  • #23 Almada

Delanteros

  • #10 Correa
  • #35 Freitas
  • #19 Borré
  • #52 Spiff

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