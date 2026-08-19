Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Así calificaron en Argentina a los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa tras la clasificación de Boca en la Sudamericana: “El partido que necesitaba”

El equipo dirigido por Rodolfo “El Vasco” Arruabarrena ahora jugará los cuartos de final del segundo torneo de clubes más importante del continente ante São Paulo con una gran influencia de los dos jugadores “Cafeteros”

Guardar

El 18 de agosto de 2026, Boca Juniors selló su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras golear por 4-0 al Recoleta en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.

En este contexto, el equipo de Buenos Aires tendrá la oportunidad de reencontrarse con uno de los equipos más grandes del continente en la “Gran Conquista” (apodo de la Copa Sudamericana): São Paulo.

Y en el equipo argentino, la actuación tanto de los colombianos Álvaro Montero en el arco, y de Sebastián Villa en el ataque, anotando su primer gol con la camiseta azul y oro tras su regreso, fueron los hechos más destacados por la prensa deportiva de Argentina.

PUBLICIDAD

El momento cuando Sebastián Villa anota el 2-0 a favor de Boca Juniors en el estadio Defensores del Chaco-crédito César Olmedo/REUTERS
El momento cuando Sebastián Villa anota el 2-0 a favor de Boca Juniors en el estadio Defensores del Chaco-crédito César Olmedo/REUTERS

El portal TyC Sports de la mano del periodista Tati Civello, le dio una puntuación a Álvaro Montero de 7 puntos sobre 10, destacando su protagonismo cuando el juego estaba empatado sin goles:

“Apareció cuando se lo necesitó. Tapó un mano a mano clave en el primer tiempo, cuando el partido aún iba 0-0, que fue fundamental para el despertar de Boca. Se lo vio seguro y mejorado respecto a sus primeras presentaciones”, dijeron.

De Sebastián Villa fue calificado con una puntuación de 8,5 puntos, siendo uno de los más destacados por parte de Civello de TyC Sports, junto al atacante uruguayo Miguel Merentiel y el argentino Alan Velasco (8 puntos ambos jugadores)

PUBLICIDAD

“El partido que necesitaba el colombiano. Intratable con su conducción en velocidad, desequilibrante y sumándole el gol. Convirtió el primero desde su vuelta a Boca, le pidió perdón al hincha y jugó como en sus mejores épicas tras un arranque flojo”, explicaron.

Álvaro Montero de Boca celebra un gol de Santiago Ascacibar este martes, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Deportivo Recoleta y Boca Juniors en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay)-crédito Juan Pablo Pino/EFE
Álvaro Montero de Boca celebra un gol de Santiago Ascacibar este martes, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Deportivo Recoleta y Boca Juniors en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay)-crédito Juan Pablo Pino/EFE

El portal Bola Vip destacó la seguridad que mostró Álvaro Montero bajo los tres palos, colocándolo con una calificación de 7 puntos sobre 10:

“Más allá de la envergadura de su rival y de los cuatro goles que convirtió su equipo, el arquero colombiano tuvo su primera gran noche bajo los tres palos del arco xeneize. Tuvo grandes atajadas, se lo notó más confiado y seguro. Empieza a afianzarse en Boca”. reflexionaron.

De Sebastián Villa también destacaron la confianza que tuvo en el juego que se llevó a cabo en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, y el peligro que le generó al Recoleta, también otorgando una puntuación de 7 puntos:

“Volvió al gol en su segundo ciclo como jugador de Boca. Generó peligro constantemente por la banda izquerda y se notó más confiado y fino respecto a sus últimos minutos. Jugó los 90 minutos”, explicaron.

Así fue la goleada de Boca Juniors ante Recoleta de Paraguay

Alan Velasco y la euforia al anotar su gol en la goleada de Boca Juniors ante Recoleta-crédito César Olmedo/REUTERS
Alan Velasco y la euforia al anotar su gol en la goleada de Boca Juniors ante Recoleta-crédito César Olmedo/REUTERS

Boca goleó 4-0 a Deportivo Recoleta en Paraguay, cerró la serie con un 7-1 global y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a San Pablo después de una eliminatoria resuelta con autoridad en Asunción.

El cruce siguiente ya quedó definido con el resultado de la otra llave: el equipo brasileño eliminó a Bolívar tras un empate 1-1 en la ida y un triunfo 3-1 en la revancha, para un global de 4-2. Boca, que había ganado 3-1 en la ida, terminó ampliando la diferencia con una actuación dominante también en la vuelta.

El partido en el estadio Defensores del Chaco empezó trabado, pero Boca destrabó la noche con el cabezazo de Santiago Ascacíbar, que marcó su quinto gol en seis partidos. La jugada fue revisada por el VAR antes de que el árbitro Andrés Matonte convalidara la apertura del marcador.

Poco después llegó el segundo tanto, convertido por Sebastián Villa, que anotó por primera vez desde su regreso al equipo. Antes del descanso, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena ya había encaminado la clasificación con una ventaja que Recoleta no pudo discutir.

En el segundo tiempo, Miguel Merentiel amplió la cuenta con una acción individual que derivó en el 3-0. Más tarde, Alan Velasco selló la goleada con el cuarto tanto de la noche.

Boca ya está entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana y su próximo rival será San Pablo. La serie de cuartos enfrentará a un equipo argentino que cerró su cruce con seis goles de diferencia y a un adversario que también avanzó tras imponerse en su estadio.

La serie ya llegaba inclinada desde el primer partido, disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde Boca se había impuesto 3-1. Aquel encuentro había comenzado adverso para el equipo argentino, pero cambió a partir de las expulsiones de Wilfrido Báez y Dairon Mosquera en Recoleta.

Temas Relacionados

Boca JuniorsCopa SudamericanaSebastián VillaÁlvaro MonteroCopa Sudamericana 2026Recoleta FC vs. Boca JuniorsBoca Juniors vs.Boca Juniors vs. São PauloColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así fue la llegada de River Plate a Bogotá: jugadores se tomaron fotos y firmaron autógrafos

El equipo argentino llegó sobre las 8:00 p. m. al hotel en el sector de Corferias y saludó a los aficionados que los esperaban desde las 6:00 p. m.

Así fue la llegada de River Plate a Bogotá: jugadores se tomaron fotos y firmaron autógrafos

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate: siga aquí el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín

El partido entre dos campeones del certamen internacional servirá de plataforma para recibir donaciones que serán destinadas a las víctimas del terremoto del 10 de agosto

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate: siga aquí el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín

‘Chicho’ Arango pasó de refuerzo estrella a frenarse por las lesiones en Atlético Nacional: esto dijo sobre su recuperación

El delantero colombiano llegó como una de las grandes contrataciones al equipo paisa, pero después de seis meses solo ha anotado dos goles y dado una asistencia

‘Chicho’ Arango pasó de refuerzo estrella a frenarse por las lesiones en Atlético Nacional: esto dijo sobre su recuperación

El fútbol regresó a Colombia con derrota del Tolima en Copa Libertadores: Independiente del Valle venció por 1-0 en Ibagué

Los ecuatorianos solo necesitaron la anotación de Aron Rodríguez, al minuto 11 del primer tiempo, para quedarse con el duelo de ida y darle un golpe fuerte a los Pijaos, que se jugarán todo el 25 de agosto en Quito por la clasificación

El fútbol regresó a Colombia con derrota del Tolima en Copa Libertadores: Independiente del Valle venció por 1-0 en Ibagué

Esta es la fecha para el próximo partido del Deportes Tolima en la Copa Libertadores: se juega la clasificación a cuartos

Luego del encuentro frente a Independiente del Valle en Ibagué, el conjunto de Sebastián Oliveros apuesta todo en el semestre por ese juego en Quito

Esta es la fecha para el próximo partido del Deportes Tolima en la Copa Libertadores: se juega la clasificación a cuartos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Karol G sorprendió a ‘influencer’ que ayuda a damnificados en Chocó con un emotivo mensaje privado: “Gracias por escuchar a la gente”

Karol G sorprendió a ‘influencer’ que ayuda a damnificados en Chocó con un emotivo mensaje privado: “Gracias por escuchar a la gente”

Shakira envió mensaje de aliento al Chocó tras el terremoto: “Colombia está sufriendo, pero no está rota”

Rock Al Parque confirmó la lista completa de los artistas distritales para sus 30 años

Greeicy y Mike Bahía se sumaron al cartel de ‘Colombia: Voces por la Vida’ en el Vive Claro en Bogotá

Hernán Orjuela lanzó contundente mensaje contra Diana Ángel por criticar la entrega de balones de De la Espriella: “Ojalá vuelva a la cordura”

Deportes

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate: siga aquí el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate: siga aquí el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín

‘Chicho’ Arango pasó de refuerzo estrella a frenarse por las lesiones en Atlético Nacional: esto dijo sobre su recuperación

Selección Colombia de baloncesto anunció cambio de localía por el terremoto y sus efectos en Cali

El fútbol regresó a Colombia con derrota del Tolima en Copa Libertadores: Independiente del Valle venció por 1-0 en Ibagué

Esta es la fecha para el próximo partido del Deportes Tolima en la Copa Libertadores: se juega la clasificación a cuartos