Así calificaron en Argentina a los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa tras la clasificación de Boca en la Sudamericana: “El partido que necesitaba”

Guardar

El 18 de agosto de 2026, Boca Juniors selló su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras golear por 4-0 al Recoleta en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.

En este contexto, el equipo de Buenos Aires tendrá la oportunidad de reencontrarse con uno de los equipos más grandes del continente en la “Gran Conquista” (apodo de la Copa Sudamericana): São Paulo.

Y en el equipo argentino, la actuación tanto de los colombianos Álvaro Montero en el arco, y de Sebastián Villa en el ataque, anotando su primer gol con la camiseta azul y oro tras su regreso, fueron los hechos más destacados por la prensa deportiva de Argentina.

PUBLICIDAD

El momento cuando Sebastián Villa anota el 2-0 a favor de Boca Juniors en el estadio Defensores del Chaco-crédito César Olmedo/REUTERS

El portal TyC Sports de la mano del periodista Tati Civello, le dio una puntuación a Álvaro Montero de 7 puntos sobre 10, destacando su protagonismo cuando el juego estaba empatado sin goles:

“Apareció cuando se lo necesitó. Tapó un mano a mano clave en el primer tiempo, cuando el partido aún iba 0-0, que fue fundamental para el despertar de Boca. Se lo vio seguro y mejorado respecto a sus primeras presentaciones”, dijeron.

De Sebastián Villa fue calificado con una puntuación de 8,5 puntos, siendo uno de los más destacados por parte de Civello de TyC Sports, junto al atacante uruguayo Miguel Merentiel y el argentino Alan Velasco (8 puntos ambos jugadores)

PUBLICIDAD

“El partido que necesitaba el colombiano. Intratable con su conducción en velocidad, desequilibrante y sumándole el gol. Convirtió el primero desde su vuelta a Boca, le pidió perdón al hincha y jugó como en sus mejores épicas tras un arranque flojo”, explicaron.

Álvaro Montero de Boca celebra un gol de Santiago Ascacibar este martes, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Deportivo Recoleta y Boca Juniors en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay)-crédito Juan Pablo Pino/EFE

El portal Bola Vip destacó la seguridad que mostró Álvaro Montero bajo los tres palos, colocándolo con una calificación de 7 puntos sobre 10:

“Más allá de la envergadura de su rival y de los cuatro goles que convirtió su equipo, el arquero colombiano tuvo su primera gran noche bajo los tres palos del arco xeneize. Tuvo grandes atajadas, se lo notó más confiado y seguro. Empieza a afianzarse en Boca”. reflexionaron.

PUBLICIDAD

De Sebastián Villa también destacaron la confianza que tuvo en el juego que se llevó a cabo en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, y el peligro que le generó al Recoleta, también otorgando una puntuación de 7 puntos:

“Volvió al gol en su segundo ciclo como jugador de Boca. Generó peligro constantemente por la banda izquerda y se notó más confiado y fino respecto a sus últimos minutos. Jugó los 90 minutos”, explicaron.

Así fue la goleada de Boca Juniors ante Recoleta de Paraguay

Alan Velasco y la euforia al anotar su gol en la goleada de Boca Juniors ante Recoleta-crédito César Olmedo/REUTERS

Boca goleó 4-0 a Deportivo Recoleta en Paraguay, cerró la serie con un 7-1 global y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a San Pablo después de una eliminatoria resuelta con autoridad en Asunción.

PUBLICIDAD

El cruce siguiente ya quedó definido con el resultado de la otra llave: el equipo brasileño eliminó a Bolívar tras un empate 1-1 en la ida y un triunfo 3-1 en la revancha, para un global de 4-2. Boca, que había ganado 3-1 en la ida, terminó ampliando la diferencia con una actuación dominante también en la vuelta.

El partido en el estadio Defensores del Chaco empezó trabado, pero Boca destrabó la noche con el cabezazo de Santiago Ascacíbar, que marcó su quinto gol en seis partidos. La jugada fue revisada por el VAR antes de que el árbitro Andrés Matonte convalidara la apertura del marcador.

PUBLICIDAD

Poco después llegó el segundo tanto, convertido por Sebastián Villa, que anotó por primera vez desde su regreso al equipo. Antes del descanso, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena ya había encaminado la clasificación con una ventaja que Recoleta no pudo discutir.

En el segundo tiempo, Miguel Merentiel amplió la cuenta con una acción individual que derivó en el 3-0. Más tarde, Alan Velasco selló la goleada con el cuarto tanto de la noche.

Boca ya está entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana y su próximo rival será San Pablo. La serie de cuartos enfrentará a un equipo argentino que cerró su cruce con seis goles de diferencia y a un adversario que también avanzó tras imponerse en su estadio.

PUBLICIDAD

La serie ya llegaba inclinada desde el primer partido, disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde Boca se había impuesto 3-1. Aquel encuentro había comenzado adverso para el equipo argentino, pero cambió a partir de las expulsiones de Wilfrido Báez y Dairon Mosquera en Recoleta.