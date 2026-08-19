‘Chicho’ Arango pasó de refuerzo estrella a frenarse por las lesiones en Atlético Nacional: esto dijo sobre su recuperación

Cristian Chicho Arango ha jugado 18 partidos, anotado dos goles y brindado una asistencia desde su llegada a Atlético Nacional - crédito Colprensa

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El 30 de enero de 2026, Cristian “Chicho” Arango llegó a Medellín para convertirse en uno de los refuerzos más importantes de Atlético Nacional para la temporada. El delantero, procedente del San Jose Earthquakes de la MLS y reconocido hincha del cuadro verdolaga, había esperado durante varios mercados la oportunidad de vestir la camiseta del equipo de sus amores. Sin embargo, seis meses después, su paso por el club ha estado marcado por las lesiones y un rendimiento inferior al esperado.

El propio Arango reconoció que esta situación lo tomó por sorpresa. En entrevista con El Colombiano, el atacante explicó que nunca había tenido tantas dificultades físicas en una misma temporada y aseguró que ahora atraviesa una etapa diferente, en la que también encontró en su fe un respaldo para afrontar el momento.

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“Comenzaba a ir todo bien, llegaba a un partido y anotaba gol, recaía y no contaba con ello. Son cosas extrafutbolísticas que obviamente uno no quiere que le pasen, pero hay que pasar la página”, agregó Arango.

La estadía de Chicho Arango en Atlético Nacional ha estado marcada por las lesiones, esta la sufrió tras un choque con Diego Hernández en el estadio Cincuentenario - crédito Captura de video Win Sports

Las estadísticas de Chicho Arango en Atlético Nacional

Las estadísticas reflejan las dificultades que ha tenido desde su llegada. Cristian Arango suma 18 partidos con Atlético Nacional, cinco como titular y 12 ingresando desde el banco, con 472 minutos disputados. Además, registra dos goles, uno en Liga y otro en Copa Colombia, y una asistencia.

Ahora, el futbolista asegura que se encuentra recuperado y que uno de sus principales apoyos está fuera de la cancha. “Ya ahora estoy bien de salud y muy pegado a Dios para poder desempeñarme y poder dedicárselo. Son cosas que también le ayudan a uno”, manifestó.

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Arango también habló de su relación con la religión y reconoció que durante su etapa en Estados Unidos se había alejado de esa práctica. “Me alejé de Dios porque estaba en Estados Unidos y no podía ir casi a misa, porque estaba en inglés o porque estaba muy metido en el fútbol. Yo creo que eso es muy importante, estar cerca de Dios y de mi familia”, explicó.

Chicho Arango tuvo su más reciente convocatoria a la selección Colombia en enero de 2023 - crédito Chichoarango/Instagram

El primer tatuaje de Chicho Arango

Su vínculo con la fe, además, está representado en un tatuaje que tiene en la espalda. Según relató, su primer tatuaje es una Biblia acompañada por los nombres de sus sobrinos, hermanos y padres. La decisión estuvo ligada a una promesa que había hecho con su papá cuando todavía era menor de edad.

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“Fue un acuerdo con mi papá. No me dejaban tatuar hasta que tuviera 18 años y fuera mayor de edad. Él me dijo que si hacía mi primer gol antes de los 18 años me lo dejaba hacer. Entonces me lo hice como en 2013, con 16 años”, contó a El Colombiano.

Más allá de las dificultades, Arango mantiene intacto uno de sus principales objetivos: ganar títulos con Nacional. “Uno de mis más grandes sueños es quedar campeón con Atlético Nacional. Mi compromiso con la institución está a tope y es por lo que me esfuerzo. Siempre me he entrenado bien”, aseguró.

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Estos son los tatuajes que tiene Cristian Chicho Arango en su espalda - crédito Chichoarango/Instagram

El delantero también se refirió a las críticas de los aficionados. Su postura, según explicó, es no prestar atención a los comentarios negativos que aparecen en redes sociales. “A mí no me molesta lo que diga la gente, porque uno entiende al hincha, que quiere lo mejor para uno y que pretende que uno responda. Entonces no pongo cuidado a esas redes tóxicas, pero mi esposa sí. Me dice: ‘¿Viste lo que dijeron?’, y yo no”, relató.

Con el segundo semestre en marcha, Arango considera que la etapa más complicada quedó atrás. “Ya pasé mi momento malo con Atlético Nacional y después de la tormenta viene la calma, lo que me tiene muy ilusionado. Mi compromiso con Atlético Nacional siempre va a ser pleno, quiero hacer grandes cosas acá”, concluyó.

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