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Precio del dólar hoy en Colombia: abrió el miércoles 19 de agosto a la baja, se cotiza en $3.070

La divisa estadounidense inició la jornada del 19 de agosto cerca de la barrera de los $3.000, tras varios días de apreciación cambiaria y luego de caer $29,86 frente al martes 18 de agosto

El dólar abrió el 19 de agosto en Colombia con una TRM de $3.098,79, su nivel oficial más bajo desde abril de 2019 - crédito Dado Ruvic/Reuters
El dólar abrió el 19 de agosto en Colombia con una TRM de $3.098,79, su nivel oficial más bajo desde abril de 2019 - crédito Dado Ruvic/Reuters
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El dólar abrió este 19 de agosto en Colombia con una TRM de $3.098,79, su nivel oficial más bajo desde abril de 2019, y quedó a $98,79 de llegar a la barrera de los $3.000 tras una racha de fortalecimiento del peso que, según el análisis citado por Infobae Colombia, se explica por el encarecimiento del petróleo, una tasa de interés local del 12% y un crecimiento económico de 3,5% entre abril y junio.

En los primeros minutos de negociación, la divisa abrió en $3.070, es decir, $28,79 por debajo de la tasa representativa vigente para la jornada. A las 8:06 a. m. cotizaba en $3.059, con un promedio de $3.060,88 y operaciones por US$ 26,56 millones.

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La tasa oficial cayó $29,86 frente al martes 18 de agosto, cuando se ubicó en $3.128,65. Durante la sesión anterior, además, el mercado perforó el umbral de los $3.100 y confirmó una tendencia bajista que ya había llevado al peso desde la zona de $3.200 hasta niveles que reabrieron la discusión sobre un dólar en $3.000.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -1,66% y su variación interanual se sitúa en un significativo -19,06%.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa, marcando un descenso continuo por un día. La volatilidad actual se sitúa en 12,58%, por debajo de la volatilidad de referencia de 13,83%, lo que sugiere una cierta estabilidad en el mercado cambiario.

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