Así fue el rescate de perrita que quedó atrapada en un apartamento tras el terremoto en Colombia: la sacó su familia rompiendo una puerta

Rompieron una puerta para rescatar a Sky, la perrita que quedó atrapada en un apartamento tras el terremoto en Colombia - crédito @mateoocampo01/tiktok

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El terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto no solo dejó viviendas averiadas, estructuras colapsadas y familias afectadas.

En medio de la emergencia, también fueron numerosos los animales de compañía que quedaron atrapados en viviendas o separados de sus dueños, generando angustia entre quienes intentaban localizarlos y ponerlos a salvo.

Una de esas historias fue protagonizada por Sky, una perrita que quedó atrapada dentro del apartamento de unos familiares del joven Mateo Ocampo, el cual registró en video el momento en que tuvieron que emplear diferentes herramientas y finalmente romper una puerta para conseguir ingresar al inmueble y rescatarla.

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La grabación, de aproximadamente 37 segundos, muestra la dificultad que enfrentaron para acceder a la vivienda después de que la puerta quedara atascada. El lugar presentaba daños visibles como consecuencia del movimiento telúrico, por lo que entrar no era una tarea sencilla y los familiares tuvieron que buscar una alternativa para llegar hasta la mascota.

Mateo Ocampo pidió atención para las mascotas afectadas por el sismo del 10 de agosto - crédito EFE

Así fue el rescate de Sky

En las primeras imágenes del video se observa a Mateo intentando abrir la puerta que daba acceso al lugar donde permanecía la perrita. Sin embargo, el ingreso estaba bloqueado y los golpes iniciales no fueron suficientes para abrirlo, por lo que el hombre tuvo que continuar buscando una manera de entrar.

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La situación lo obligó a utilizar elementos contundentes para golpear la puerta y retirar parte de la estructura. Al no conseguir abrirla completamente, incluso logró ingresar por una zona ubicada por encima de la puerta, utilizando una ventana como punto de acceso, para posteriormente continuar con la apertura del lugar y permitir el ingreso de las demás personas que esperaban encontrar con vida a su mascota y sacarla sana del lugar.

Una vez dentro, las imágenes dejan ver parte de las afectaciones que sufrió la vivienda. En diferentes espacios se observan grietas, desprendimientos y restos de materiales, además de objetos que quedaron fuera de su lugar debido a la fuerza del terremoto.

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En medio de ese escenario se encontraba Sky, cuya familia llevaba horas intentando encontrar la manera de llegar hasta ella.

“Rescatamos a Sky. La perrita de mis tíos que se quedó atrapada en casa durante el terremoto”, escribió Mateo Ocampo al compartir el registro del momento en sus redes sociales.