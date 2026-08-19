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Esta es la fecha para el próximo partido del Deportes Tolima en la Copa Libertadores: se juega la clasificación a cuartos

Luego del encuentro frente a Independiente del Valle en Ibagué, el conjunto de Sebastián Oliveros apuesta todo en el semestre por ese juego en Quito

Deportes Tolima
Deportes Tolima le apostó todo en el segundo semestre de 2026 para ser protagonista de la Copa Libertadores - crédito Deportes Tolima
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Deportes Tolima se jugó todo en la Copa Libertadores, ya que fue su principal objetivo en el segundo semestre, no solo por ser el único equipo colombiano que sobrevivió en el certamen —de los cuatro que arrancaron—, sino porque nunca llegó a los cuartos de final.

Por esa razón, el cuadro Pijao quiere superar a Independiente del Valle en el próximo partido de los octavos, pese a que será una tarea complicada porque se trata del mejor equipo en Ecuador, juega en casa.

Cabe recordar que los ibaguereños vienen de una pausa de 10 días por el terremoto en Colombia el 10 de agosto de 2026, que suspendió todas las competencias en el país, y jugó la ida de la Copa Libertadores con poco ritmo de juego, el cual empezará a retomar con la sexta fecha de la Liga BetPlay ante Bucaramanga en Ibagué.

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¿Cuándo vuelve a jugar Tolima en la Libertadores?

El Pijao no supo aprovechar la localía ni el apoyo de los aficionados en el estadio Manuel Murillo Toro, donde desperdició muchas opciones y perdió por la mínima diferencia ante una visita que apeló al orden defensivo, la calma con el balón y aprovechar las oportunidades.

Tolima volverá a jugar en la Copa Libertadores ante Independiente del Valle el martes 25 de agosto, desde las 7:30 p. m., por la vuelta de los octavos de final y cerrará una fase que se alargó una semana más, además de que se podrá ver en el canal deportivo Espn y en la plataforma Disney+ Premium.

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Tolima vs. Independiente del Valle
Independiente del Valle abrió el marcador ante Tolima desde los 11 minutos - crédito Independiente del Valle

La razón para que esta llave se aplazara tanto tiempo fue por el terremoto en Colombia, donde dejó afectados a un tercio de los municipios del país y a tres ciudades, por lo que la Conmebol decidió que no programaría ningún compromiso en el país durante esa semana del lunes 10 de agosto.

El encuentro está pactado en el estadio Banco Guayaquil de la Ciudad Deportiva Independiente del Valle, ubicado en Quito y con capacidad para 12.000 espectadores, donde se destaca por ser uno de los complejos más modernos de Ecuador y en el continente, producto del éxito de la institución en los últimos 10 años.

Estadio Banco Guayaquil
Este es el estadio Banco Guayaquil, casa de Independiente del Valle en Quito, donde fue inaugurado en 2021 - crédito IDV

Por otro lado, el ganador de la llave entre el Tolima e Independiente del Valle se verá con el vencedor del compromiso entre Cruzeiro y Flamengo, el cual definirá al clasificado el miércoles 19 de agosto, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, y cuyo marcador va empatado por 1-1.

Una derrota inesperada

El regreso del fútbol en Colombia tras los aplazamientos por el terremoto del 10 de agosto tuvo un golpe para Deportes Tolima, pues cayó ante Independiente del Valle con apenas una acción en contra que terminó en gol, en el primer tiempo, y muchas opciones desperdiciadas.

La visita definió el partido a los 11 minutos, después de que el local perdiera el balón: un centro de Emerson Pata desde la izquierda terminó en un cabezazo de Arón Rodríguez, que venció al portero Neto Volpi y acabó con las aspiraciones del Vinotinto y Oro.

Tolima vs. Independiente del Valle
Independiente del Valle superó al Deportes Tolima por 1-0, en la ida de octavos de la Copa Libertadores - crédito Deportes Tolima

Tolima había empezado mejor y generó dos opciones en el arranque, una con remate cruzado de Junior Hernández y otra con un disparo de Jorge Hurtado que pasó cerca del poste. Antes del descanso, el equipo local manejó la pelota, pero sin crear más situaciones de riesgo.

En el segundo tiempo, el conjunto colombiano adelantó líneas para buscar el empate, pero se topó con el portero Aldair Quintana, que sostuvo el resultado con dos atajadas decisivas, pero también la visita se acercó con mucho peligro por medio de Carlos “Cocoliso” González y Aron Rodríguez en el frente de ataque.

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