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Hombre señalado de provocar incendio en Las Palmas, Medellín fue judicializado: habría huido tras iniciar fuego

La Fiscalía le imputó daños en los recursos naturales y ecocidio tras la emergencia registrada, en medio de una semana con múltiples conflagraciones en la ciudad

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que estos incendios fueron iniciados por "manos criminales" - crédito @FicoGutiérrez/X

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Un juez de Medellín ordenó enviar a prisión a Wilder Uriel Jiménez Jiménez, de 36 años, señalado por la Fiscalía de haber provocado de manera intencional un incendio forestal en inmediaciones de la vía Las Palmas, en medio de una semana marcada por varias emergencias de este tipo en la capital antioqueña.

Según la Fiscalía, Jiménez Jiménez habría iniciado el fuego en una zona boscosa y posteriormente huyó del lugar. Las autoridades lograron ubicarlo en el sector de La Asomadera, donde habría sido sorprendido utilizando la misma ropa que llevaba al momento de producirse el incendio.

El hombre fue presentado ante un juez y la Fiscalía le imputó los delitos de daños en los recursos naturales y ecocidio. Jiménez Jiménez negó los señalamientos formulados en su contra. Sin embargo, el juez determinó que debía permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

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De ser encontrado responsable, el señalado podría enfrentar una condena de al menos 60 meses de prisión, según la información conocida sobre la investigación.

Seis incendios forestales en menos de una semana

Wilder Uriel Jiménez Jiménez, señalado por la Fiscalía de provocar el incendio forestal en Las Palmas, durante la audiencia en la que un juez ordenó enviarlo a prisión - crédito Fiscalía General

La captura se produjo en un momento especialmente complejo para los organismos de emergencia de Medellín. Entre el 10 y el 15 de agosto, la ciudad registró al menos seis incendios forestales, de acuerdo con reportes del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd).

El incendio de Las Palmas fue uno de los casos que generó mayor preocupación y rechazo entre las autoridades locales. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que detrás de esta emergencia hubo una acción deliberada y cuestionó que una persona provocara un incendio mientras los equipos de emergencia enfrentaban múltiples situaciones de riesgo.

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“Absurdo. En este incendio en Palmas hubo mano criminal”, afirmó el mandatario en una publicación en su cuenta de X, en la que también confirmó que el presunto responsable había sido capturado.

Gutiérrez advirtió además que este tipo de hechos ponen en riesgo tanto a la ciudadanía como a los bomberos que deben ingresar a las zonas afectadas para controlar las llamas.

La secuencia de emergencias comenzó el 10 de agosto y se extendió durante varios días. Entre los sectores afectados estuvieron Loreto, San Cristóbal, Altavista, el Alto de Boquerón y el Cerro Pan de Azúcar, donde también se reportaron incendios que requirieron la intervención de los organismos de socorro.

Wilder Uriel Jiménez Jiménez, de 36 años, fue enviado a prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra por el incendio ocurrido en Las Palmas, Medellín - crédito Policía de Medellín
Wilder Uriel Jiménez Jiménez, de 36 años, fue enviado a prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra por el incendio ocurrido en Las Palmas, Medellín - crédito Policía de Medellín

El incendio registrado en el Alto del Boquerón, en el occidente de Medellín, fue uno de los últimos de esa seguidilla y solo pudo ser controlado completamente el 16 de agosto.

La situación se presentó, además, en un periodo de condiciones secas que favorecen la propagación de las llamas y aumentan la presión sobre los equipos de emergencia.

En junio, el Dagrd había informado que durante los primeros cinco meses de 2026 se habían registrado 45 incendios forestales en Medellín.

Emergencias coincidieron con incendios en otras regiones

Los incendios forestales registrados en Medellín ocurrieron mientras organismos de socorro de diferentes zonas del país también atendían emergencias similares.

Durante esos días se reportaron conflagraciones en departamentos como Cesar, Tolima, Nariño, Quindío y Santander, lo que incrementó la presión sobre las capacidades de respuesta frente a incendios de cobertura vegetal.

El incendio forestal registrado en el sector de Las Palmas, en Medellín, generó una emergencia que requirió la intervención de los organismos de socorro - crédito Guardianes Antioquia
El incendio forestal registrado en el sector de Las Palmas, en Medellín, generó una emergencia que requirió la intervención de los organismos de socorro - crédito Guardianes Antioquia

La situación se desarrolló, además, en medio de la emergencia nacional ocasionada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, que dejó graves afectaciones en distintas regiones de Colombia y obligó a concentrar recursos humanos y operativos en las zonas más afectadas.

En Medellín, las autoridades mantienen la atención sobre las condiciones que pueden favorecer nuevos incendios y han insistido en la importancia de evitar cualquier actividad que pueda generar fuego en zonas boscosas.

Mientras tanto, el proceso contra Wilder Uriel Jiménez Jiménez continuará en los próximos meses.

La Fiscalía deberá presentar las pruebas con las que busca demostrar que el hombre fue quien provocó deliberadamente el incendio de Las Palmas, mientras que la defensa tendrá la oportunidad de controvertir los señalamientos.

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