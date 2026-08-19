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Joven baleado en Cundinamarca llegó hasta un centro médico malherido en una buseta: todo quedó en video

El caso se presentó en Madrid, y generó una oleada de críticas de los ciudadanos y usuarios en redes sociales, que le pidieron más acciones a la administración municipal y a las autoridades para impactar hechos de inseguridad en el vecino municipio a Bogotá

El caso se conoció en redes sociales desde el lunes 17 de agosto de 2026, y provocó el debate entre los usuarios y ciudadanos en el vecino municipio de Bogotá, por la situación de inseguridad que se denuncia en varias zonas de la población situada en la Sabana Occidente - crédito @elinformativo.madrid/IG
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Un caso que ha generado indignación y controversia en Madrid (Cundinamarca), municipio vecino a Bogotá, se hizo viral en redes sociales a través de un video que se conoció desde el lunes 17 de agosto de 2026.

La grabación que difundió el medio regional El Informativo Madrid Cundinamarca dejó ver como un hombre alcanzó a ser trasladado hasta un centro asistencial luego de que recibió un impacto de bala. Sin embargo, el sujeto no llegó en una ambulancia sino en una buseta.

De acuerdo con los detalles que se conocieron de forma preliminar, el herido de bala es fue un joven de 23 años de nacionalidad venezolana.

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Sin embargo, y con el tiempo en contra, la víctima del impacto con arma de fuego habría salido a buscar ayuda para que lo llevaran hasta un hospital, pero al no recibir apoyo tomó la decisión de parar el vehículo, y el conductor al verlo malherido no dudó en dejarlo acceder.

El video muestra al joven tendido en la entrada de la buseta, ante la mirada atónita de los demás pasajeros, y uno de ellos en ese instante grabó el momento con su celular.

Al final, el joven baleado logró llegar el hospital Santa Matilde, donde fue socorrido por personal médico en el área de urgencias y quedó bajo atención especializada.

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Por el lado de las autoridades se mantienen labores de patrullaje en la zona, sumado a la verificación de cámaras y testimonios de vecinos en la zona con el fin de establecer quién perpetró el ataque a bala.

El caso generó una ola de comentarios cargado de críticas hacia la administración municipal y se pidieron mayores controles y acciones por parte de las autoridades en el municipio ubicado en la Sabana Occidente, debido a que se mencionó que los casos violentos, como riñas, hurtos, y hasta homicidios, son delitos que cada vez más se registran por los mismos ciudadanos, que comparten a través de redes sociales sucesos como el del joven en la buseta.

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Joven baleadoLlegó en buseta a hospitalHerido por arma de fuegoMadrid CundinamarcaCiudadano venezolanoVideo viralRedes socialesColombia-Noticias

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