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Presidente del Senado pide a congresistas donar un salario por damnificados del terremoto

Honorio Henríquez propuso una colecta entre parlamentarios y anunció una comisión bicameral para hacer seguimiento a la emergencia nacional

Honorio Henríquez, presidente del Congreso 2026-2027
Honorio Henríquez propuso una colecta entre parlamentarios y anunció una comisión bicameral para hacer seguimiento a la emergencia nacional - crédito @honohenriquez/X
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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, pidió a los congresistas donar un salario para apoyar a las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este 10 de agosto de 2026 y que dejó un balance parcial de 132 muertos y más de 570 heridos.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, el llamado fue hecho por Henríquez a través de su cuenta en X, donde invitó a los legisladores a sumarse a una iniciativa solidaria para atender a las personas afectadas por la emergencia.

Invito a todos los congresistas a sumarse a la iniciativa de donar un salario para apoyar a las miles de familias damnificadas del terremoto”, señaló el presidente del Senado.

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Henríquez también anunció que el miércoles se conformará una comisión bicameral de seguimiento y acompañamiento a la tragedia, con el objetivo de hacer control político y revisar la respuesta institucional frente a los daños causados por el movimiento telúrico. “Colombia nos necesita unidos”, agregó.

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Honorio Henríquez, presidente del Senado de Colombia - Honorio Henríquez propuso una colecta entre parlamentarios y anunció una comisión bicameral para hacer seguimiento a la emergencia nacional. (Colprensa – Catalina Olaya)

Chocó fue el epicentro del sismo

Según el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro del terremoto se ubicó en Chocó, con una profundidad de 96 kilómetros. El evento sísmico se localizó a 20 kilómetros de San José del Palmar, municipio de ese departamento.

El impacto se sintió con fuerza en varias regiones del país y generó afectaciones graves en ciudades del Eje Cafetero, el Pacífico y el suroccidente colombiano. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, entregó un balance parcial en el que reportó al menos 132 personas fallecidas y más de 570 heridas.

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Pereira, capital de Risaralda y cercana al epicentro, concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según el reporte citado. En esa ciudad también se informó de personas atrapadas en el Megacable, dos edificios colapsados y varios puntos críticos donde continúan las labores de rescate.

Además, el aeropuerto internacional Matecaña permanece cerrado por daños en su cubierta, mientras las autoridades evalúan la magnitud de las afectaciones en infraestructura y servicios esenciales.

El senador del Centro Democrático asumió la Presidencia del Senado con un llamado a la independencia de poderes, la imparcialidad y el control político
Honorio Henríquez, presidente del Senado de Colombia - Honorio Henríquez propuso una colecta entre parlamentarios y anunció una comisión bicameral para hacer seguimiento a la emergencia nacional. (Vía YouTube canal del Senado de Colombia )

Gobierno declaró desastre nacional

Las principales ciudades en alerta roja son Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia, donde se reportan daños severos. En total, el balance parcial habla de al menos 86 edificios colapsados y seis aeropuertos con operaciones suspendidas.

Tras la emergencia, el presidente Abelardo de la Espriella declaró el desastre de carácter nacional, luego de una reunión en la sala de crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, donde se revisaron las afectaciones por el terremoto.

Honorio Henríquez - Alfredo Deluque
El samario Honorio Henríquez, del Centro Democrático, venció en la elección del nuevo presidente del Senado al guajiro Alfredo Deluque, del partido de la U, por una diferencia de 11 votos - crédito suministrada a Infobae Colombia

La medida le permite al Gobierno adoptar acciones excepcionales para atender la crisis, movilizar recursos y expedir decretos legislativos destinados a enfrentar la emergencia y evitar que sus efectos se extiendan.

El llamado de Henríquez se suma a las acciones institucionales y privadas que han empezado a activarse para canalizar ayuda hacia los territorios más golpeados por el sismo. La propuesta de donar un salario busca que el Congreso envíe una señal de respaldo económico y político a las familias afectadas.

La comisión bicameral anunciada por el presidente del Senado tendrá el reto de acompañar la respuesta del Estado, verificar la atención a los damnificados y hacer seguimiento a las medidas que adopte el Gobierno nacional durante los próximos días.

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