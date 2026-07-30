Feria de empleo del metro de Bogotá ofrecerá 1.000 vacantes el 6 de agosto: conozca todos los detalles

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico realizará la feria el 6 de agosto de 2026 en el Polideportivo Bosa Palestina - crédito Metro de Bogotá

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La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunció la realización de una Feria de Empleo presencial con más de 1.000 vacantes para el proyecto de la Línea 1 del metro de Bogotá, dirigida a técnicos, auxiliares y operarios de diversos sectores de la construcción y operación ferroviaria.

De acuerdo con la entidad distrital, el evento se llevará a cabo el jueves 6 de agosto de 2026, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., en el Polideportivo Bosa Palestina, al suroccidente de la ciudad, como parte de la estrategia ‘Talento Capital’.

La feria, organizada en conjunto con el concesionario Metro Línea 1, busca fortalecer la empleabilidad local y acelerar la vinculación de personal para la construcción de la primera línea del metro, que avanza en corredores claves como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la calle Primera y la avenida Caracas. Los interesados deberán presentar su hoja de vida actualizada y cumplir con los requisitos de formación y experiencia establecidos para cada cargo.

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La estrategia Talento Capital busca impulsar la empleabilidad local para la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá - crédito Bogotá.gov.co

Más de 1.000 empleos disponibles para el metro de Bogotá

La convocatoria incluye puestos para técnicos electricistas, oficiales hidráulicos, técnicos HVAC en climatización y ventilación, técnicos de redes contra incendio, técnicos en control e instrumentación, instaladores de drywall, oficiales de enchape, pintores de obra, ayudantes de construcción, auxiliares de tráfico y otros perfiles. La oferta abarca desde personal con formación básica primaria hasta bachillerato, técnico o tecnólogo, de acuerdo con el nivel del cargo y la especialidad requerida.

Los ayudantes de construcción pueden postularse con una experiencia mínima de seis meses, mientras que los demás cargos exigen al menos 12 meses de experiencia en el área específica. La documentación necesaria incluye hoja de vida actualizada, copia de la cédula de ciudadanía, certificados laborales pertinentes y, en caso de víctimas del conflicto armado, el certificado expedido por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. Para postulantes extranjeros, se requiere copia del Permiso de Protección Temporal (PPT).

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Procesos y canales de postulación oficiales

Los aspirantes deben asistir presencialmente el 6 de agosto con la documentación exigida y confirmar su asistencia mediante el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en sus canales oficiales. Adicionalmente, Metro Línea 1 y la Agencia Pública de Empleo del Sena (APE Sena) han articulado esfuerzos para canalizar la oferta de empleos formales, permitiendo que los interesados se postulen también a través de ape.sena.edu.co o acudiendo al punto de atención en la calle 65 11-70, donde se brinda orientación personalizada.

La convocatoria para el Metro de Bogotá incluye técnicos, auxiliares y operarios de construcción y operación ferroviaria - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La APE Sena será el principal punto de conexión entre los aspirantes y las vacantes del metro, facilitando tanto la inscripción como el acompañamiento durante el proceso de selección. Las postulaciones son gratuitas y pueden realizarse en modalidad digital o presencial, lo que amplía el acceso para quienes no pueden desplazarse a la feria.

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Prospectos de todas las localidades de Bogotá, así como de municipios cercanos, pueden consultar la oferta completa, requisitos y fechas adicionales en los canales oficiales de la SDDE y de la Agencia Pública de Empleo del Sena.

Perfiles y áreas de contratación: construcción y operación ferroviaria

El proyecto de la Línea 1 del metro de Bogotá requiere una amplia variedad de perfiles para las etapas de construcción y preparación de la operación ferroviaria. Entre los cargos demandados se encuentran técnicos electricistas industriales, oficiales hidráulicos, técnicos en aire acondicionado (HVAC), instaladores de drywall, pintores de obra y ayudantes de construcción para el sector de construcción y acabados.

En la fase de operación ferroviaria, la convocatoria incluye conductores de tren, auxiliares de estación (muchos sin requerir experiencia previa), controladores de energía, controladores de mantenimiento y operadores de centros de seguridad (Ccct). De esa manera, la oferta laboral se extiende a perfiles técnicos, operativos y profesionales, permitiendo la inclusión de personas con diferentes niveles de formación y experiencia en el sector.

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Los ayudantes de construcción pueden postularse con seis meses de experiencia y otros cargos exigen al menos 12 meses - crédito Metro de Bogotá / Facebook

Recomendaciones y advertencias institucionales

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y Metro Línea 1 reiteraron que todos los procesos de postulación y selección son gratuitos y no requieren intermediarios, recomendando a los interesados informarse únicamente a través de los canales oficiales y evitar entregar información personal a terceros.

Las autoridades invitaron a los aspirantes a preparar con anticipación su hoja de vida y la documentación exigida, y a aprovechar la orientación brindada en el punto de atención del Sena para optimizar sus posibilidades de vinculación.