Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Feria de empleo del metro de Bogotá ofrecerá 1.000 vacantes el 6 de agosto: conozca todos los detalles

La oferta incluye cargos como electricistas, hidráulicos, HVAC, redes contra incendio, instaladores de drywall, enchape, pintura y ayudantes de obra, con requisitos que van de primaria a tecnólogo según el puesto

Convocatoria laboral abierta del 31 de marzo al 4 de abril de 2025 en el Centro Comercial Newporty, Bogotá - crédito Metro de Bogotá
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico realizará la feria el 6 de agosto de 2026 en el Polideportivo Bosa Palestina - crédito Metro de Bogotá
Guardar

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunció la realización de una Feria de Empleo presencial con más de 1.000 vacantes para el proyecto de la Línea 1 del metro de Bogotá, dirigida a técnicos, auxiliares y operarios de diversos sectores de la construcción y operación ferroviaria.

De acuerdo con la entidad distrital, el evento se llevará a cabo el jueves 6 de agosto de 2026, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., en el Polideportivo Bosa Palestina, al suroccidente de la ciudad, como parte de la estrategia ‘Talento Capital’.

La feria, organizada en conjunto con el concesionario Metro Línea 1, busca fortalecer la empleabilidad local y acelerar la vinculación de personal para la construcción de la primera línea del metro, que avanza en corredores claves como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la calle Primera y la avenida Caracas. Los interesados deberán presentar su hoja de vida actualizada y cumplir con los requisitos de formación y experiencia establecidos para cada cargo.

PUBLICIDAD

Convocatoria para auxiliares de tráfico en obras del Metro exige quinto de primaria y tres meses de experiencia - crédito Bogotá.gov.co
La estrategia Talento Capital busca impulsar la empleabilidad local para la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá - crédito Bogotá.gov.co

Más de 1.000 empleos disponibles para el metro de Bogotá

La convocatoria incluye puestos para técnicos electricistas, oficiales hidráulicos, técnicos HVAC en climatización y ventilación, técnicos de redes contra incendio, técnicos en control e instrumentación, instaladores de drywall, oficiales de enchape, pintores de obra, ayudantes de construcción, auxiliares de tráfico y otros perfiles. La oferta abarca desde personal con formación básica primaria hasta bachillerato, técnico o tecnólogo, de acuerdo con el nivel del cargo y la especialidad requerida.

Los ayudantes de construcción pueden postularse con una experiencia mínima de seis meses, mientras que los demás cargos exigen al menos 12 meses de experiencia en el área específica. La documentación necesaria incluye hoja de vida actualizada, copia de la cédula de ciudadanía, certificados laborales pertinentes y, en caso de víctimas del conflicto armado, el certificado expedido por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. Para postulantes extranjeros, se requiere copia del Permiso de Protección Temporal (PPT).

PUBLICIDAD

Procesos y canales de postulación oficiales

Los aspirantes deben asistir presencialmente el 6 de agosto con la documentación exigida y confirmar su asistencia mediante el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en sus canales oficiales. Adicionalmente, Metro Línea 1 y la Agencia Pública de Empleo del Sena (APE Sena) han articulado esfuerzos para canalizar la oferta de empleos formales, permitiendo que los interesados se postulen también a través de ape.sena.edu.co o acudiendo al punto de atención en la calle 65 11-70, donde se brinda orientación personalizada.

Entre las vacantes disponibles para el Metro destacan oficiales de obra, traductores y operadores de maquinaria - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
La convocatoria para el Metro de Bogotá incluye técnicos, auxiliares y operarios de construcción y operación ferroviaria - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La APE Sena será el principal punto de conexión entre los aspirantes y las vacantes del metro, facilitando tanto la inscripción como el acompañamiento durante el proceso de selección. Las postulaciones son gratuitas y pueden realizarse en modalidad digital o presencial, lo que amplía el acceso para quienes no pueden desplazarse a la feria.

Prospectos de todas las localidades de Bogotá, así como de municipios cercanos, pueden consultar la oferta completa, requisitos y fechas adicionales en los canales oficiales de la SDDE y de la Agencia Pública de Empleo del Sena.

Perfiles y áreas de contratación: construcción y operación ferroviaria

El proyecto de la Línea 1 del metro de Bogotá requiere una amplia variedad de perfiles para las etapas de construcción y preparación de la operación ferroviaria. Entre los cargos demandados se encuentran técnicos electricistas industriales, oficiales hidráulicos, técnicos en aire acondicionado (HVAC), instaladores de drywall, pintores de obra y ayudantes de construcción para el sector de construcción y acabados.

En la fase de operación ferroviaria, la convocatoria incluye conductores de tren, auxiliares de estación (muchos sin requerir experiencia previa), controladores de energía, controladores de mantenimiento y operadores de centros de seguridad (Ccct). De esa manera, la oferta laboral se extiende a perfiles técnicos, operativos y profesionales, permitiendo la inclusión de personas con diferentes niveles de formación y experiencia en el sector.

Los ayudantes de construcción pueden postularse con seis meses de experiencia y otros cargos exigen al menos 12 meses - crédito Metro de Bogotá / Facebook
Los ayudantes de construcción pueden postularse con seis meses de experiencia y otros cargos exigen al menos 12 meses - crédito Metro de Bogotá / Facebook

Recomendaciones y advertencias institucionales

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y Metro Línea 1 reiteraron que todos los procesos de postulación y selección son gratuitos y no requieren intermediarios, recomendando a los interesados informarse únicamente a través de los canales oficiales y evitar entregar información personal a terceros.

Las autoridades invitaron a los aspirantes a preparar con anticipación su hoja de vida y la documentación exigida, y a aprovechar la orientación brindada en el punto de atención del Sena para optimizar sus posibilidades de vinculación.

Temas Relacionados

Metro de BogotáOfertas de empleoTrabajo en el Metro de BogotáColombia-NoticiasColombia-Servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ana María Vesga será la ministra de Salud del Gobierno de Abelardo de la Espriella

La abogada, quien hasta ahora se desempeñaba como presidenta ejecutiva de Acemi, llega al gabinete tras años de participación en los principales debates sobre el sistema de salud y la financiación del sector

Ana María Vesga será la ministra de Salud del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Procuraduría alertó por fallas en la atención a menores víctimas de violencia sexual en Colombia

El organismo anunció una nueva estrategia de seguimiento a estos casos y advirtió que las demoras en la activación de las rutas de protección y la falta de articulación entre entidades continúan afectando el acceso a la justicia y la atención integral de las víctimas

Procuraduría alertó por fallas en la atención a menores víctimas de violencia sexual en Colombia

Migra la food: una alternativa que exploran la relación entre cocina, memoria y migración

La iniciativa utiliza la cocina como herramienta de identidad, resistencia y encuentro, reuniendo a migrantes en torno a tradiciones que cruzan fronteras

Migra la food: una alternativa que exploran la relación entre cocina, memoria y migración

Sancionan la Ley 2609 de 2026, que prohíbe la mutilación genital femenina en Colombia y dicta medidas para erradicarla

La ley ordenó la realización de una política pública que será diseñada por grupos étnicos e indígenas en los que persiste la práctica. También instituyó en el país un día especial para conmemorar la erradicación de la ablación

Sancionan la Ley 2609 de 2026, que prohíbe la mutilación genital femenina en Colombia y dicta medidas para erradicarla

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del partido del “León”

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto llega a Barquisimeto (estado de Lara, Venezuela) con la ventaja de dos goles para buscar la clasificación a los octavos de final

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del partido del “León”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

ENTRETENIMIENTO

El festival de electrónica EDC Colombia reveló su programación por días: sumó nuevos artistas al cartel

El festival de electrónica EDC Colombia reveló su programación por días: sumó nuevos artistas al cartel

Amparo Grisales, jurado de ‘Yo me llamo’, recreó popular meme de su papel en ‘Las muñecas de la mafia’

Concierto de Ricardo Montaner en Cali fue aplazado por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

Hanny Vizcaíno sorprendió al compartir una foto de su infancia, antes de su salto a la fama en ‘Pa’ quererte’: así lucía

La Segura preocupó a sus fans por revelación sobre su dolor crónico: “Han hecho absolutamente todo y nada ha servido”

Deportes

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del partido del “León”

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del partido del “León”

Video | Gol del Benfica, con Richard Ríos en cancha, para clasificar en la Europa League 2026: Jhon Durán debutó

Jhon Arias solo necesitó cinco meses para superar a Faustino Asprilla en Palmeiras de Brasil

Esta es la millonada que le invirtieron al “viejo” El Campín, previo a su demolición

Habría jugadores de Santa Fe que quieren salir del club