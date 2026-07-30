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Ana María Vesga será la ministra de Salud del Gobierno de Abelardo de la Espriella

La abogada, quien hasta ahora se desempeñaba como presidenta ejecutiva de Acemi, llega al gabinete tras años de participación en los principales debates sobre el sistema de salud y la financiación del sector

La nueva ministra tiene un papel destacado en las discusiones sobre la reforma a la salud, las EPS y la financiación del sistema sanitario colombiano-crédito Acemi
La nueva ministra tiene un papel destacado en las discusiones sobre la reforma a la salud, las EPS y la financiación del sistema sanitario colombiano-crédito Acemi
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Ana María Vesga asumirá el Ministerio de Salud en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, una de las designaciones más esperadas del gabinete del presidente electo. La abogada llega a la cartera tras una trayectoria ligada al sector y luego de liderar durante varios años a Acemi, el gremio que reúne a las principales EPS del régimen contributivo del país.

Con esta designación, el presidente electo deja prácticamente conformado el gabinete que iniciará funciones el próximo 7 de agosto. Vesga es abogada de la Universidad de los Andes y complementó su formación con estudios en Alta Dirección y Liderazgo Estratégico en esa misma institución. Antes de asumir la presidencia ejecutiva de Acemi, hizo parte de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), donde durante cerca de seis años lideró la Cámara de la Industria Farmacéutica y, posteriormente, ocupó la Vicepresidencia de Salud.

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Ana María Vesga dejará la presidencia de Acemi para asumir el Ministerio de Salud en el gobierno de Abelardo de la Espriella-crédito Acemi
Ana María Vesga dejará la presidencia de Acemi para asumir el Ministerio de Salud en el gobierno de Abelardo de la Espriella-crédito Acemi

Al frente de Acemi representó a las once EPS que integran el gremio y ganó protagonismo como una de las voces más influyentes del sector asegurador durante la discusión sobre el rumbo del sistema de salud en Colombia.

Desde esa posición mantuvo una postura crítica frente a la reforma impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. En diferentes escenarios defendió el modelo de aseguramiento basado en las EPS, cuestionó varios puntos de la iniciativa y advirtió sobre los desafíos financieros que, desde la perspectiva del gremio, podrían derivarse de su implementación.

Otro de los temas en los que tuvo una participación constante fue la discusión sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC), recurso con el que se financian los servicios de salud. Como presidenta de Acemi, insistió en la necesidad de revisar y ajustar ese mecanismo para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y la continuidad en la atención de los usuarios.

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