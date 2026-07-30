Migra la food: una alternativa que explora la relación entre cocina, memoria y migración

Este proyecto, creado por colombianos, busca que los migrantes conecten con sus raíces - crédito Migra la food

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En la actualidad, hay alrededor de cinco millones de colombianos radicados fuera del país, lo que los convierte en migrantes, término que, según la RAE, define a la “persona que migra o que cambia de su lugar de residencia habitual” y que de cierta forma los une con los más de 300 millones de individuos que han dejado su nación para consolidarse en otro territorio.

Al entender la magnitud de lo que representa ser migrante, Juan Camilo y Alejandro Osses, hermanos colombianos radicados en Madrid, España, crearon Migra la food, un proyecto que busca conectar a las personas que viven lejos de su hogar de origen con sus raíces.

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Alejandro, exfutbolista, recorrió Colombia y otros países gracias al deporte, lo que despertó su interés por la fotografía documental y la cocina. Su experiencia migratoria en Londres lo llevó a explorar los orígenes del alimento y a trabajar durante más de 15 años en sistemas alimentarios, colaborando con comunidades, agricultores y cocineros tradicionales. Su migración a España lo motivó a profundizar en la relación entre alimentación y migración.

Por su parte, Juan Camilo, que tiene más de 20 años de experiencia en labores de publicidad y tecnología en Colombia y México, experimentó una transformación personal que lo alejó del mundo corporativo y lo acercó a la cocina como espacio de afecto y comunidad. Desde su migración a Madrid, en donde se reencontró con su hermano, decidieron construir un proyecto para resaltar la resistencia, memoria y el vínculo comunitario que une a los migrantes.

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El proyecto busca unir cocinas de todo el mundo - crédito Migra la food

Migra la food desarrolla cinco formatos que exploran la relación entre cocina, memoria y migración. “Caldo de Ojo” es un videopodcast donde la conversación fluye mientras se cocina, activando recuerdos y archivos personales de los invitados alrededor de temas como política, identidad y territorio; “eSCena” propone un encuentro performático y culinario que convierte el alimento en eje de relatos migrantes, implicando al público y desplegando archivos personales como fotografías, sonidos y objetos; “Caldero” es una experiencia colectiva en torno a la olla y la mesa, donde la cocina familiar da paso a la música y la fiesta, celebrando la memoria, el arraigo y la resistencia política.

Por otra parte, a través de talleres, se busca transmitir saber y memoria culinaria, facilitando herramientas de narración y emprendimiento desde la experiencia migrante, con énfasis en la pedagogía del alimento y el relevo generacional. Por último, tienen como ancla del proyecto el Festival de Cocinas Migrantes, que reúne cocineros, artistas, activistas y comunidades para compartir saberes, arte y rituales, transformando el alimento en una herramienta de memoria y pertenencia.

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Para los hermanos Osses, en conjunto, Migra la food es tradición familiar alrededor de la mesa y del alimento, lo que aumenta al poder trabajar en familia en un proyecto que habla de memoria.

Los hermanos concluyen que es evidente que los ingredientes migran junto con las personas - crédito Migra la food

Al hablar de sus orígenes, mencionaron que su abuela, “Tita”, que fue madre soltera de nueve hijos y descendiente de migrantes italianos que se radicaron en Colombia, instauró una tradición familiar que marcó a varias generaciones. Cada domingo, durante décadas, cocinaba una pasta boloñesa casera para el almuerzo y, al caer la tarde, ofrecía las tradicionales onces bogotanas: almojábanas y pan de queso recién horneados acompañados de chocolate caliente con queso fresco.

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Sin saberlo, “Tita” consolidó las bases de lo que se mantiene en el proyecto en Madrid. Alejandro y Juan Camilo recuerdan con cariño esas épocas y tradiciones, presentes en su memoria y corazón como una herencia de amor, sabor y cultura. Los hermanos comparten que su iniciativa es una forma de que la gente enaltezca sus saberes, mientras comprenden cómo conectan todas las migraciones.

“En la mesa de Migra la food, el reencuentro trasciende el duelo migratorio: el alimento y la memoria se convierten en un catalizador para reconocerse, inspirarse y tejer alianzas desde la dignidad y el afecto. Migra la food nace del duelo migratorio y del reencuentro familiar”.

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Uno de los objetivos de Migra la food es ayudar a cocineras que han tenido que migrar desde diferentes partes del mundo - crédito Migra la food

De acuerdo con sus creadores, Migra la food surge de la búsqueda de coherencia y propósito de Alejandro y Juan Camilo Osses, que vieron en la cocina una herramienta poderosa para visibilizar y apoyar a cocineras tradicionales y migrantes. El proyecto nace en Madrid, a partir del deseo de mantener viva la memoria y los saberes ancestrales en comunidad, especialmente entre mujeres migrantes que enfrentan la distancia y la adaptación en un nuevo territorio.

En este proyecto se prioriza la construcción de capital social y el fortalecimiento de redes comunitarias, más allá de métricas cuantitativas. Su metodología se basa en la inmersión barrial, la escucha profunda, la co-creación con las cocineras, la activación de formatos y la difusión para preservar el valor colectivo.

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Desde que consolidaron el proyecto, han realizado encuentros performáticos y videopodcasts que permiten a las cocineras migrantes recuperar la soberanía de su relato y ser reconocidas como guardianas de su herencia culinaria. Para ellos, el impacto del proyecto se refleja en alianzas con organizaciones locales, colaboraciones con el sector gastronómico y la generación de autonomía y reconocimiento para las mujeres migrantes.

Los hermanos encuentran en el sancocho una forma de volver a Colombia por unos minutos - crédito Migra la food

Para Alejandro, el alimento representa mucho más que comida: es identidad, infancia, conexión familiar y ADN territorial. “La cocina logra transportar, comunicar y crear memorias genéticas, recuerdos, ausencias, debates e ideas”.

En ese sentido, concluyen que el alimento conecta directamente con la tierra, el medio ambiente y atraviesa fronteras sociales, económicas y culturales. De la misma forma, destacan que los ingredientes evocan “sentimientos conectados al ADN genético”, y aunque una persona viva lejos, siempre busca alianzas culinarias para sentir cercanía con sus raíces y seres amados.

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Respecto a la relación entre migración y comida, afirman que la comida y el alimento son migración, puesto que los ingredientes viajan con las personas, gracias a colonizaciones, desplazamientos o intercambios, como los mindalas en el sur de Colombia que llevaban frutas para compartir saberes y semillas. Así, productos como la yuca, el maíz, el plátano y la caña han migrado entre continentes y culturas.

“Toda la cocina del mundo es migrante, así no lo quieran aceptar. No solo los platos se transforman, sino también la mano de obra, ya que más del 70% de la producción alimentaria en Europa y Estados Unidos depende de trabajadores migrantes”.

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Para Alejandro y Juan Camilo Osses, el sancocho es el plato que los conecta mentalmente con Colombia. Alejandro destaca su variedad según la región y el simbolismo de sus ingredientes como representación de la diversidad y la unión. Para Juan Camilo, el sancocho es más que una sopa: es memoria, barrio y el pretexto para reunir a familia y amigos, adaptándose a cualquier lugar y circunstancia.

En ambos casos, resaltan que se trata de un plato que demuestra la migración culinaria, puesto que es uno de los más vendidos en los restaurantes colombianos que han visitado; además de que preparar sancocho en el extranjero les permite revivir recuerdos y sabores de su país natal, manteniendo vivas sus raíces y tradiciones desde la distancia.