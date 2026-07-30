Esta es la millonada que le invirtieron al “viejo” El Campín, previo a su demolición

El estadio El Campín es administrado por Sencia desde octubre de 2024, junto con sus alrededores para su renovación - crédito Sencia

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El estadio El Campín fue uno de los primeros que empezó su proyecto de reconstrucción para conseguir un escenario moderno y adecuar todo un complejo para el deporte, la cultura, la economía y toda clase de eventos nacionales e internacionales.

El viejo estadio ha recibido una fuerte inversión para los eventos que acoge en 2026, tanto partidos profesionales como conciertos, pese a que el objetivo principal de la concesión es construir la nueva estructura justo a un lado, con capacidad para más de 50.000 espectadores.

De otro lado, las obras del nuevo estadio, que se hará justo en el costado nororiental de El Campín, solo avanzaron con una parte del proceso y quedaron a la espera de dar inicio a la construcción de las bases para las tribunas, pues no es mucho el tiempo para cumplir con la fecha de entrega.

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La plata invertida en el “viejo” El Campín

Mientras se construye el nuevo estadio, en el sector donde históricamente se ubicó el Palacio del Colesterol y El Campincito, la empresa Sencia, administradora del complejo, se encarga de que los aficionados estén cómodos en las tribunas del “Coloso de la 57″.

Según un informe del concesionario, invirtió cerca de 14.000 millones de pesos en las adecuaciones para modernizar el estadio El Campín, con el objetivo de atraer nuevos sectores de la sociedad, darle comodidad a los hinchas en las tribunas y mejores accesos.

Se hicieron suites, remodelaron palcos, PMU y silletería en El Campín, así como adecuaciones en el parqueadero y los alrededores - crédito Sencia

“Entre las principales intervenciones se encuentran las relacionadas con mejorar la experiencia de los usuarios, tales como las adecuaciones en suites, boxes, renovación de palcos, cambios de silletería en norte popular, bancos de jugadores y VAR, que suman $2.755.500.000 (Dos mil setecientos cincuenta y cinco millones quinientos mil pesos)”, informó Sencia.

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Otra inversión fuerte para El Campín fue el campo de juego, afectado por los conciertos y el clima: “En cuanto al cuidado de la grama, aprovechando el receso de eventos de mediados de año, se realizó un tratamiento agronómico integral que incorporó el uso de nueva tecnología y metodologías especializadas para recuperar las condiciones del terreno y minimizar el impacto del uso intensivo propio de un estadio multipropósito. Estas inversiones ascienden actualmente a $1.500.000.000 (Mil quinientos millones de pesos)”.

La cancha de El Campín tuvo una intervención fuerte para mejorar para los partidos y conciertos - crédito Sencia

“Adicionalmente, se han realizado mejoras en parqueaderos (pintura, iluminación y reparcheo), adecuación de oficinas administrativas, recalce de la cubierta occidental, y obras menores en baños, puntos de venta de alimentos, infraestructura eléctrica, entre otros. Estas adecuaciones alcanzan los $2.374.500.000 (Dos mil trescientos setenta y cuatro millones quinientos mil pesos)”, añadió.

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¿Y qué pasó con el nuevo estadio?

En marzo de 2026, la Alcaldía de Bogotá y Sencia dieron inicio a las obras del nuevo estadio El Campín, el megaproyecto que promete ser de los más modernos en América Latina y cuya duración será hasta diciembre de 2027, cuando se entregará la estructura para continuar con la demolición de la actual.

Sin embargo, hasta el momento solo se adecuó el terreno para la construcción del escenario, pues el administrador explicó que “el proyecto se encuentra en la finalización de los trámites exigidos por las autoridades, para poder dar inicio a la fase de construcción”.

Así se ve el terreno donde se construirá el nuevo estadio El Campín, tras la adecuación del terreno - crédito @danielgarciacg/X

“Los trabajos preliminares previos a la fase constructiva de la obra, los cuales incluyen: demoliciones, aprovechamiento forestal, adecuaciones preliminares del terreno, desconexiones de redes de servicios públicos y pruebas técnicas, se encuentran en etapa de finalización”, añadió.

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Finalmente, Sencia mencionó que, pese a las críticas sobre retrasos de los trabajos para las columnas que sostendrán las tribunas, todo se mantiene en firme para el siguiente paso del proyecto: “Hemos recibido -recientemente- la confirmación de que la Licencia de Construcción quedó en firme”.