Colombia

Alcalde Galán mostró su molestia por libertad de hombre que golpeó a dueña de restaurante: “Inexplicable”

El alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que ese tipo de actos de violencia no pueden tener espacio en la sociedad y que, por eso, el señalado agresor debe estar en la cárcel

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Carlos Fernando Galán - crédito Colprensa/@dona_pily2/X
El pronunciamiento de Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se pronunció en su cuenta oficial de X - crédito Colprensa/@dona_pily2/X

María Quevedo, dueña de la pastelería Rü Patisserie, ubicada en el norte de Bogotá, fue víctima de una golpiza, hechos que quedaron registrados en las cámaras de seguridad del establecimiento y se difundieron en redes sociales.

El hecho se registró alrededor de las 10:30 p. m. del jueves 23 de julio de 2026 y se extendió durante aproximadamente un minuto. Durante ese lapso, la víctima recibió golpes y fue arrastrada por varias zonas del local por su extrabajador, identificado como Jesús Acosta Lizardo, según reveló El Tiempo.

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó al señalado agresor, pero tiempo después se supo que quedó en libertad. La agresión ocurrió tras una discusión por el pago de la liquidación.

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Denuncia - Bogotá - Agresión
La Policía Metropolitana de Bogotá capturó al señalado agresor, pero tiempo después se supo que quedó en libertad - crédito @dona_pily2/X

Por este motivo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció en su cuenta oficial de X, en la que calificó de “inexplicable” la liberación del señalado agresor.

“Es inexplicable que este hombre haya quedado en libertad. A pesar de que la Secretaría de Bogotá y la Policía Metropolitana de Bogotá actuaron a tiempo y con contundencia, y este salvaje fue capturado, luego, inexplicablemente, fue dejado en libertad (sic)“, expresó Galán.

El mandatario de la capital colombiana aseguró que la decisión es inaceptable y que pone en riesgo a María Quevedo. “Esta decisión es inaceptable y pone en claro riesgo a la víctima (Sic)”, expresó.

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El alcalde Carlos Fernando Galán solicitó a las autoridades cambiar el tipo penal de lesiones personales por el de tentativa de feminicidio. También pidió que se imponga nuevamente al agresor una medida de aseguramiento mientras avanza el proceso. Además, solicitó que se consideren las anotaciones previas que tiene la persona involucrada.

“Les pido a las autoridades, de manera respetuosa pero clara, que como hemos solicitado, se cambie el tipo penal de lesiones personales por el de tentativa de feminicidio, se imponga medida de aseguramiento contra el victimario mientras continúa el proceso, y se tengan en cuenta las anotaciones previas que tiene el agresor (sic)“, aseveró el alcalde de Bogotá.

Carlos Fernando Galán - crédito @CarlosFGalan/X
Carlos Fernando Galán pidió que se imponga nuevamente al agresor una medida de aseguramiento mientras avanza el proceso - crédito @CarlosFGalan/X

Carlos Fernando Galán finalizó su mensaje en X al afirmar que ese tipo de actos de violencia no pueden tener espacio en la sociedad y que, por eso, el señalado agresor debe estar en la cárcel. Solicitó que todas las decisiones que se adopten sean en protección de la víctima.

“Actos violentos como este no pueden tener espacio en nuestra sociedad. El agresor debe estar en la cárcel y todas las decisiones deben priorizar la protección de la víctima (sic)”, puntualizó el alcalde Galán.

Declaraciones de la víctima

La empresaria relató que, antes del ataque, notó actitudes inusuales en el hombre contratado recientemente por medio de un anuncio en Facebook. Según declaró a El Tiempo, el trabajador comenzó a invadir su espacio personal, hacía comentarios sobre detalles como la placa de su vehículo y aseguraba que no revelaría esa información frente a los clientes. Estas conductas llevaron a la empresaria a decidir que no continuaría con sus servicios.

El incidente violento se originó cuando discutían sobre el pago correspondiente a la liquidación. “Primero me dijo: ‘Si quiere no vuelvo’. Y luego: ‘¿Usted me garantiza que me va a pagar?’. Y en ese momento me dio un golpe violento en la cara”, relató Quevedo. Las grabaciones muestran cómo, después del primer golpe, el agresor la arrastró hasta la cocina para evitar ser visto por otras personas.

Denuncia - Bogotá - Agresión
La empresaria relató que, antes del ataque, notó actitudes inusuales en el hombre contratado recientemente por medio de un anuncio en Facebook - crédito @dona_pily2/X

Durante el ataque, la empresaria recibió más de 80 golpes, sufrió fractura de nariz, múltiples heridas en el rostro y las manos, y parte de su cabello fue arrancado. “Me dieron una incapacidad de 20 días, tengo más de 80 golpes y laceraciones en todo el cuerpo; en mis manos, que son mi herramienta de trabajo. Me arrancó parte del pelo”, afirmó la víctima.

El agresor también lanzó amenazas de muerte durante el ataque. El temor persiste en la víctima, quien aseguró que fue llevada a la cocina para ocultar el ataque. La llegada de los propietarios del restaurante vecino logró detener la agresión.

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