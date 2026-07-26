Cayó alias Mono, señalado jefe de los Comandos de Frontera y mano derecha de alias Araña: se declaró inocente

La captura de Luis Carlos Vélez Romero ocurrió en Chía, Cundinamarca, en un operativo del Gaula de las Fuerzas Militares y el CTI - crédito Captura de Pantalla X/Caracol Radio

Las Fuerzas Militares de Colombia anunciaron la captura de Luis Carlos Vélez Romero, conocido como alias Mono, señalado como jefe financiero de los Comandos de Frontera, organización derivada de la disidencias de la Segunda Marquetalia.

La detención ocurrió en una vivienda ubicada en un sector exclusivo del municipio de Chía, en el departamento de Cundinamarca, en un operativo coordinado entre el Gaula de las Fuerzas Militares y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Según información oficial, citado por El Tiempo, la residencia del sujeto, ubicada sobre la vía entre Chía y Cajicá, también fue allanada por las autoridades, pero se desconoce información sobre posibles elementos bajo custodia de las autoridades.

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El procedimiento contra alias Mono incluyó el allanamiento de su vivienda en Chía - crédito Captura de Pantalla X/Caracol Radio

Perfil criminal de ‘Mono’

De acuerdo con información recopilada por el medio citado, Luis Carlos Vélez Romero, alias Mono o El Mono, sería la mano derecha de Geovany Rojas, alias Araña, y como supuesto segundo comandante de Comandos de Frontera.

La Fiscalía también lo relaciona con una estructura narcotraficante llamada Hano, a la que atribuyen el movimiento de parte de la cocaína de dicho grupo guerrillero. Igualmente, se le atribuyen movimientos financieros con los que, según las pruebas, corrompería a agentes de la fuerza pública.

Así mismo, el ente acusatorio, citado por El Tiempo, también afirmó que, según el material probatorio, al procesado le atribuyen más de 11 envíos de cocaína y 3.115 kilos del alcaloide.

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La Fiscalía relaciona a alias Mono con la estructura narcotraficante Hano y le atribuye más de 11 envíos de cocaína que sumarían 3.115 kilos - crédito EJC

Del mismo modo, las investigaciones señalan acuerdos con mafias extranjeras para ocultar droga con destino a México y Estados Unidos; incluso, se menciona su vinculación con un laboratorio intervenido por la fuerza pública en el departamento de Nariño (sur de Colombia) con capacidad de producir hasta dos toneladas de cocaína al mes.

La individualización de alias Mono habría contado con la colaboración de Manuel Castañeda, alias El Narcochofer, capturado en 2022.

Alias Mono no aceptó cargos

Tras su captura en Chía, alias Mono fue llevado ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Silvia, en el departamento del Cauca, en un proceso en el que la Fiscalía General de la Nación le imputó delitos ligados al narcotráfico y concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

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Vélez Romero quedó con la captura legalizada y rechazó la imputación de los cargos formulados por el ente acusatorio. Su situación judicial sigue pendiente de una audiencia prevista para el domingo 26 de julio de 2026, después de las 2:00 p. m., en la que el togado debía definir si le impone o no una medida de aseguramiento en centro carcelario contra el hoy detenido.

Las autoridades señalan a Vélez Romero como hombre de confianza de alias Araña, supuesto segundo comandante de Comandos de Frontera y jefe financiero de esa estructura - crédito suministrada a Infobae

Fuentes de caso citados por Caracol Radio sostuvieron que Vélez Romero se declaró inocente durante la audiencia. También señaló que, durante la audiencia de legalización, alegó ser parte de una comunidad indígena.

Postura de la defensa de ‘Mono’

La defensa de Luis Carlos Vélez Romero, alias Mono, rechazó la versión de la Fiscalía General de la Nación. En declaraciones a El Tiempo, allegados al capturado sostienen que “son falsas esas sindicaciones y que se trata de un abogado de derechos humanos”.

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A su vez, cuestionaron la información entregada por alias El Narcochofer y alegó que buscaba un beneficio dentro de su propio proceso. También sostuvieron que el detenido era gestor de paz y que se habrían aportado chats sin trazabilidad para inculparlo. La apelación contra la legalización de la captura quedó como uno de los puntos de disputa inmediatos del caso.

Alias Araña fue detenido en febrero de 2025 - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Vale mencionar que alias Araña permanece recluido en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota en Bogotá, luego de que fuera detenido en febrero de 2025, tras participar en un ciclo de conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb).

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El arresto se ejecutó mediante una circular roja de Interpol, ya que cuenta con una orden judicial emitida por una corte del Distrito Sur de California por el delito de narcotráfico. Justamente, la Corte Suprema de Justicia ha avalado su extradición hacia el país norteamericano pero esa decisión será definida por el presidente de la República.