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Millonarios sacó la chequera y sacudió el mercado de fichajes: esta fue la fortuna que se gastó en refuerzos

El presidente Enrique Camacho reveló la cantidad de dinero para la llegada de seis caras nuevas, lo que consideró como la mayor inversión jamás vista en el club

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Millonarios
Millonarios fue uno de los equipos que más se movió en el mercado de fichajes y con jugadores importantes - crédito Millonarios FC

Millonarios alista todo para su debut en la Liga BetPlay 2026-II, el principal objetivo del segundo semestre junto a la clasificación a la Copa Libertadores, que es otro de los asuntos pendientes de la institución por sus malas presentaciones internacionales.

Es por eso que el club invirtió una fortuna en los fichajes para el técnico Fabián Bustos, que quedó satisfecho con las seis caras nuevas en la plantilla, además del regreso de Daniel Ruiz luego de su préstamo con el CSKA de Moscú y le queda un cupo libre para un último refuerzo.

De otro lado, el cuadro azul quiere hacer un semestre inolvidable para los aficionados, por eso avanza en la venta de abonos, que superó los 16.000 lugares, y así volver a llenar el estadio El Campín, donde debutará el sábado 25 de julio contra el Atlético Bucaramanga por la primera jornada de la Liga BetPlay.

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“La inversión más alta desde que estoy en Millonarios”

Los embajadores realizaron una rueda de prensa un día antes del debut en la Liga BetPlay, con el objetivo de aclarar algunas dudas y explicar cómo se armó el equipo, que presentó seis refuerzos y un jugador reinscrito, y la última cara nueva fue la de Stiven Barreiro.

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, afirmó que “hemos hecho, tal vez, la inversión más alta desde que estoy en Millonarios. Aquí ya llevo doce cansados años. Pero hemos hecho una inversión cerca de los 16.000 millones de pesos, para incorporar jugadores, que no eran jugadores que estuvieran libres o disponibles”.

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Enrique Camacho
Enrique Camacho, presidente de Millonarios, afirmó que Millonarios hizo la mayor inversión en fichajes desde que está en el cargo - crédito Millonarios FC

Según el directivo, ese dinero se gastó no solo para sacar jugadores de sus clubes como Javier Burrai o Jhomier Guerrero, sino para adquirir un porcentaje de los derechos deportivos de aquellos futbolistas con los que se puede sacar ganancias en una futura venta.

Había que buscarlos en el mercado, comprar sus derechos, sacarlos de los otros equipos; cosa que es una operación muy sofisticada, de mucha negociación, viendo realmente qué requería el cuerpo técnico y Millonarios, para buscar lo que necesitamos nosotros que es ganar títulos”, explicó.

Stiven Barreiro, jugador que brilló con León de México, llegó a Millonarios en calidad de agente libre - crédito @MillosFCoficial/X
Stiven Barreiro, jugador que brilló con León de México, llegó a Millonarios en calidad de agente libre - crédito @MillosFCoficial/X

Camacho añadió que, pese a los refuerzos, todo dependerá del rendimiento de la nómina y el trabajo del técnico para salir campeón: “En el fútbol dar garantías es complicado, uno aquí lo que hace es su mejor esfuerzo para tener el mejor equipo posible, de acuerdo con las capacidades también del club. Ahora Millonarios ha demostrado mayor vigor que la mayoría de equipos, consiguiendo una plantilla con jugadores connotados, con demasiada experiencia. Con base en eso, esperamos tener mejores resultados”.

“No hay ninguna venta”

Enrique Camacho también explicó el tema sobre la supuesta venta de Millonarios a un grupo inversor del extranjero, que se conoció a finales de junio y llamó la atención porque la posible oferta sería superior a los 70 millones de dólares, pero por ahora, no hay nada concreto.

Millonarios
Millonarios le pertenece a Amber Capital, grupo inversor que es accionista mayoritario y arribó al club en 2013 - crédito Millonarios FC

“Sí hay inversionistas que han estado interesados, sí hay gente que ha mirado cosas, pero naturalmente no hay ninguna venta; no se ha producido ningún tipo de oferta. Cuando eso ocurra, que ojalá ocurra, habrá una noticia positiva y la sabremos, pero realmente más que interés no hay nada más por decirte. Hay interés de algunos inversionistas, pero no hay nada concreto, no hay ninguna venta y tampoco ninguna oferta recibida”, dijo.

Finalmente, el presidente explicó lo que pasó con Falcao García: “Terminó su contrato con nosotros a finales de junio. Después se fue a participar en el Mundial de Clubes como comentarista y esa es toda la situación que conozco. Además, es de conocimiento público que tiene un tema de carácter fiscal que limita un poco su permanencia económica en Colombia”.

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