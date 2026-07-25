Exalcaldesa involucrada en la denuncia por presunto abuso sexual contra Carlos Caicedo anunció acciones legales: “Es una calumnia directa”

Virna Johnson rechazó los señalamientos que la vinculan con presuntas presiones para que la madre de una niña no denunciara a Carlos Caicedo - crédito @VirnaJohnson/X

La exalcaldesa de Santa Marta, Virna Lizi Johnson Salcedo, se pronunció mediante un comunicado público para responder a los señalamientos que la vinculan con presuntas presiones ejercidas sobre la madre de una niña de ocho años para que no denunciara al exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, investigado por un presunto caso de abuso sexual.

En su declaración, fechada el 24 de julio de 2026, Johnson rechazó de manera categórica las acusaciones y anunció que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de calumnia contra quienes, según afirmó, la han señalado públicamente de participar en hechos relacionados con la investigación.

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En el comunicado, la exmandataria distrital sostuvo que las afirmaciones realizadas en su contra carecen de sustento y hacen parte de una campaña para afectar su imagen. “Ante los señalamientos públicos que me vinculan, de manera categórica, irresponsable y sin matiz alguno, a hechos como el delito de tráfico de menores y complicidad en el marco de la investigación que se adelanta contra el doctor Carlos Caicedo Omar por presuntos delitos sexuales, he presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación”, manifestó Johnson.

La exalcaldesa anunció que presentó una denuncia penal por calumnia ante la Fiscalía General de la Nación - crédito @VirnaJohnson/X

La exalcaldesa explicó que la querella fue presentada por el delito de calumnia contra Leopoldo Díaz-Granados Cruz y Miguel Ignacio Martínez Olano, al considerar que ambos la han señalado públicamente de ser “cómplice” de hechos graves sin aportar pruebas.

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Asimismo, aseguró que está dispuesta a comparecer ante las autoridades judiciales cuando sea requerida. “He manifestado ante la Fiscalía mi total disposición para comparecer ante ese ente de control las veces que sean necesarias y para los fines que requieran, como siempre ha sido mi conducta”, expresó.

Johnson también cuestionó que, según afirmó, se utilice su nombre para obtener audiencia y reiteró que la mejor forma de esclarecer los hechos será mediante las investigaciones judiciales. “La verdad completa, verificable y sin adjetivos gratuitos, es la mejor defensa que cualquier persona puede tener ante campañas de linchamiento digital”, señaló en el documento, recordando que el delito de calumnia contempla sanciones penales y consecuencias económicas.

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El expediente que menciona a la exalcaldesa dentro de los hechos investigados

Según el expediente revelado por Semana, la madre de la menor declaró que fue citada por Virna Johnson, quien posteriormente la comunicó telefónicamente con Carlos Caicedo en un encuentro que, de acuerdo con la denuncia, quedó registrado en un audio - cré4dito Alcaldía de Santa Marta

La respuesta de Johnson se conoció después de que trascendieran detalles del expediente de la investigación revelados por Semana, según los cuales la madre de la menor declaró ante la Fiscalía que fue contactada por una persona de confianza de Carlos Caicedo, identificada como la entonces alcaldesa de Santa Marta.

De acuerdo con la información conocida, la denunciante afirmó que asistió a una reunión organizada por Johnson y que, durante ese encuentro, la exalcaldesa la comunicó telefónicamente con Carlos Caicedo. Según el expediente, el exgobernador insistió en hablar directamente con la niña de ocho años y la conversación quedó registrada en un audio que hace parte del material probatorio que analizan los investigadores.

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En ese mismo registro, de acuerdo con la denuncia, se escucha a Johnson decirle a la madre de la menor que debía simplemente “aferrarse a Dios”.

La investigación tiene origen en una denuncia por presunto abuso sexual contra una niña de ocho años, hechos que, según la versión de la madre, ocurrieron en julio de 2023 - crédito Carlos Ortega/EFE

Los antecedentes del caso se remontan, según la denuncia penal, a la madrugada del 17 de julio de 2023 en un apartamento de Santa Marta. La madre aseguró que Carlos Caicedo le pidió salir del inmueble para comprar alimentos y que, al negarse, el entonces gobernador insistió en quedarse a solas con la menor mientras ella permanecía encerrada en otra habitación. Posteriormente, afirmó haber encontrado una escena que motivó la denuncia presentada ante la Fiscalía.

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La denuncia también señala que, después de esos hechos, la mujer y su hija habrían sido víctimas de intimidaciones y amenazas que las llevaron a modificar sus rutinas y desplazarse por razones de seguridad.

Asimismo, aseguró ante las autoridades que la menor le habría mencionado la existencia de otras niñas que presuntamente habrían tenido contacto con el exgobernador en circunstancias similares, aspectos que hacen parte del material bajo análisis de la Fiscalía.

El abogado Julián Quintana aseguró que existen audios y otras evidencias

El abogado Julián Quintana respondió al comunicado de Johnson afirmando que las autoridades ya cuentan con el audio completo del encuentro y con otros elementos probatorios incorporados al expediente - crédito @julianquintanat/X

Tras la publicación del comunicado de Johnson, el abogado Julián Quintana, representante de la madre de la menor, respondió mediante un mensaje difundido en redes sociales.

“Señora Virna Johnson le tengo una mala noticia, usted también es mencionado en la investigación por abuso sexual de la pequeña niña de 8 años. El audio donde usted cita a la madre ya lo tienen las autoridades de principio a fin. Y otras evidencias”, escribió el jurista.

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La defensa de Johnson se suma a la respuesta emitida días antes por Carlos Caicedo, quien negó las acusaciones, aseguró que no conoce el contenido de las denuncias y afirmó que hasta el momento no ha sido notificado de actuaciones judiciales en su contra.

En su comunicado, el exgobernador sostuvo que se trataría de un caso de “persecución” y que las acusaciones constituyen un intento de “condena mediática”, manifestó que ejercerá su defensa por las vías legales y expresó su confianza en que la justicia esclarecerá los hechos. También cuestionó la participación del abogado Julián Quintana, al señalar que anteriormente ha promovido actuaciones judiciales en su contra y que actualmente mantiene vínculos contractuales con la Alcaldía de Santa Marta.

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