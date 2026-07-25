Con más de 260.000 personas inscritas, así avanza el nuevo método de contratación que implementará el gobierno De la Espriella

Acompañado de su fórmula vicepresidencial, el presidente electo habló de la convocatoria que sigue abierta - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Tras ganar las elecciones presidenciales en Colombia, Abelardo de la Espriella anunció la creación del Banco Nacional de Talentos, iniciativa privada que fue creada por el abogado para identificar, promover y conectar a personas destacadas en diversas áreas profesionales y contratarlas para su gestión.

Previamente, De la Espriella mencionó que buscaría especialmente a jóvenes con alto potencial que le ayuden a facilitar su desarrollo y vinculación en sectores estratégicos del país.

En otros detalles del proyecto, se destacó que el objetivo central es consolidar una red de talento nacional que sirva como plataforma para el crecimiento personal y profesional de sus integrantes, brindando oportunidades de formación, mentoría y acceso a espacios laborales relevantes.

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Abelardo de la Espriella entregó balance de la iniciativa

El mandatario electo presentó el balance en su cuenta de X - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Acompañado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, De la Espriella explicó en un video publicado en sus redes sociales que cumplirá su promesa de que en su mandato el mérito será la prioridad para contratar.

“Aquí, en nuestro gobierno, el mérito pesa. No necesitan palanca. Vamos a hacer una revolución llevando a los mejores al gobierno sin que requieran de una recomendación de nadie”.

El vicepresidente Restrepo reconoció la labor del mandatario electo y afirmó que las personas que serán escogidas deberán trabajar por el país.

“Así es, porque en el fondo, el compromiso que hemos tenido con los nadies, con todos esos talentos sobresalientes de este país, es para que sean protagonistas de nuestra patria milagro. Porque ustedes son colombianos y el país los necesita en el ejercicio de lo público”.

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Como datos del balance, se confirmó que hasta el momento se han registrado más de 260.000 personas, que han postulado su hoja de vida para poder ser vinculadas a cargos vacantes en el Estado después del 7 de agosto.

“Aquí no habrá espacio para la palanca ni para los privilegios. Llegarán los más preparados, los más capaces y los más comprometidos con el servicio a Colombia. Queremos que los mejores talentos de la nación sean protagonistas de esta nueva etapa y pongan su conocimiento al servicio de todos los colombianos”, se lee en la descripción de la publicación.

De la Espriella afirmó que en su mandato se priorizará el talento y las capacidades de los postulados - crédito Colprensa

Así puede inscribirse en el Banco Nacional de Talentos

Para inscribirse en el Banco Nacional de Talentos de la “Patria Milagro”, es necesario ingresar al sitio web patriamilagro.co. Allí los ciudadanos deben registrar sus credenciales profesionales y experiencia. En la plataforma digital, impulsada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, se seleccionan perfiles bajo criterios de mérito técnico, eliminando barreras regionales y la tradicional recomendación política.

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De acuerdo con el presidente electo, el sistema empleará inteligencia artificial para segmentar capacidades y conectar la experiencia de los postulantes con las necesidades del Estado. El proceso se realizará en alianza con plataformas privadas de reclutamiento, como Magneto Empleos y Marble Headhunter para garantizar la trazabilidad y una clasificación acorde con los requerimientos de la administración pública.

La convocatoria está dirigida a quienes cuenten con formación y experiencia, y permanecerá activa durante todo el mandato presidencial. El registro es el único paso necesario para que los interesados sean tenidos en cuenta en las oportunidades laborales del Estado colombiano.

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Más de 260.000 personas se han inscrito en el Banco Nacional de Talentos - crédito EFE

En la presentación de la iniciativa, De la Espriella afirmó que la plataforma servirá para modificar los métodos habituales de contratación en el sector público y que espera que esto se mantenga en futuros mandatos.

“Este es el fin de la vieja política, esa política de favores, y es el comienzo de la política del mérito, del talento, de la transparencia. Ya no más puertas cerradas. Ya no más, ¿quién te recomendó? Ya no más exclusión por región, por origen o por falta de palanca política“, fueron las palabras del jurista.