Deportivo Pereira volvió a evidenciar su crisis y la restricción de fichajes lo tiene en jaque: “No es fácil la situación”

Deportivo Pereira tiene una sanción de la FIFA que no le permite inscribir nuevos jugadores, debido a deudas con futbolistas - crédito Colprensa

El Deportivo Pereira agravó más su crisis en el inicio del segundo semestre de 2026, debido a la derrota 1-0 contra Llaneros en Villavicencio, por la fecha 1 de la Liga BetPlay, pues aparte de que no tiene estadio en la actualidad, la situación económica provocó la restricción de inscribir nuevos jugadores.

Es por eso que el técnico Arturo Reyes volvió a hablar sobre las dificultades para trabajar con el club porque, pese a que está comprometido con la institución para sacarla adelante, afirmó que la situación no es sencilla en la actualidad y se prevé otro campeonato de malos resultados.

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Aunque el cuadro Matecaña aún no sufre por el descenso, es casi un hecho que la temporada 2027 será una de las más complicadas en su historia por la pobre campaña en 2026, además de que aún no encuentra una salida a sus deudas con futbolistas actuales, los que se fueron en 2025 y otros acreedores.

“No poder inscribir jugadores limita mucho”

Pese a que Pereira solo ganó un partido en las 19 jornadas de la Liga BetPlay del primer semestre, el técnico continuó en el cargo por decisión de la junta directiva, pues confía en su trabajo y lo que pueda hacer para sacar a los risaraldenses de la crisis de resultados que comenzó a mediados de 2025.

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En rueda de prensa, Arturo Reyes habló otra vez de que es difícil dirigir al Deportivo Pereira por la restricción de fichajes de la FIFA: “Bueno, mira, no es fácil… no es fácil la situación, ¿en qué sentido?, en que el no poder inscribir jugadores limita mucho”, aunque destacó que “con todo y eso el equipo hizo un relativo primer tiempo bueno. Tuvimos dos o tres oportunidades de gol que hay que meterlas”.

Deportivo Pereira empezó el segundo semestre con una derrota y agrava su crisis en el fútbol colombiano - crédito Colprensa

“Hay que tratar de marcar primero que el rival porque en todos los partidos de preparación hemos tenido oportunidades de gol y está faltando un poquito de tranquilidad a la hora de definir, acomodar mejor el cuerpo y encontrar a ese hombre que está libre. Hoy noté al equipo muy impreciso y ese es un tema futbolístico que nosotros, como entrenadores, tenemos que corregir y trabajar para mejorar en el próximo juego”, afirmó el samario.

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El defensor Yimmy Gómez también se refirió a la sanción de la FIFA sobre el Pereira: “Respecto al tema de los refuerzos, obviamente es muy complicado porque el torneo cada día se incrementa más. Tenemos que ser conscientes de que ese es un punto difícil para el equipo, pero nosotros tenemos que asumir la responsabilidad”.

Arturo Reyes, técnico del Deportivo Pereira, y el defensor Yimmy Gómez atendieron a la prensa tras la derrota frente a Llaneros - crédito Captura de video Dimayor

“Es muy complicado por no traer refuerzos, pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que nos tocó y tenemos que sacar el barco adelante porque no hay más de otra”, terminó de decir el futbolista, uno de los pocos que siguió en la plantilla en medio de las deudas salariales.

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Cuatro sanciones encima

Las deudas salariales sobre algunos jugadores, tanto los actuales como otros que se fueron por esa razón, le pesan mucho a la escuadra de Risaralda porque, según la normativa internacional, eso se castiga con una restricción que puede acabar con cualquier proyecto.

Deportivo Pereira cuenta con cuatro sanciones de la FIFA, que incluyó al club en su lista de escuadras en el mundo con restricciones para inscribir nuevos jugadores por temas “como disputas financieras o incumplimientos normativos”, además de que ayuda a “garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normas en el deporte”.

Estas son las sanciones del Deportivo Pereira, por las que no puede inscribir jugadores para el segundo semestre de 2026 - crédito FIFA

Los primeros castigos sobre los matecañas llegaron el 17 de marzo, con dos avisos en la página web, luego apareció otro el 6 de mayo, poco después de terminar la fase “Todos contra Todos” de la Liga BetPlay, y el más reciente se dio el 6 de julio, a mitad de la pretemporada.

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A diferencia de la última sanción, que abarca tres periodos de fichajes, el resto se puede levantar hasta que el Deportivo Pereira cumpla con sus respectivos pagos por demandas de exjugadores que exigen la totalidad de los salarios y seguridad social.