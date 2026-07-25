Óscar Benavides hizo una advertencia y responsabilizó al clan Pulgar y a cinco magistrados del CNE de lo que le pueda pasar: “No tengo enemigos”

Óscar Benavides aseguró no tener ningún anemigo e insistió en el robo de la curul afro - crédito @ODBenavidesA/X

El representante a la Cámara Afro Óscar David Benavides insistió en que el movimiento Libres le fue hurtada una curul que tenía en la corporación en representación de la población afro de Colombia. El congresista aseguró que la dignidad debió recibirla Anyela Viviana Guanga, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó la credencial a Winsner Sandoval Ibáñez, del Partido Demócrata Colombiano.

En diálogo con Rtvc, Sistema de Medios Públicos, el representante a la Cámara aseguró que cualquier cosa que le llegue a pasar podría estar relacionada con las denuncias que ha hecho ante la pérdida de la curul. En su intervención, mencionó a varias personas, entre ellas, los magistrados del CNE que entregaron la credencial como congresista a Winsner Sandoval Ibáñez.

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“Si a mí me llega a pasar algo, yo hago responsable al clan Pulgar, a Winsner Sandoval, a la señora Elizabeth Molina, al señor Yessid Pulgar y a los cinco bandidos del Consejo Nacional Electoral que robaron una curul y que creyeron que el pueblo negro iba a seguir callado, de rodillas, pero no tenemos claro, de rodillas nunca y esto no se queda así”, aseveró.

El representante electo Óscar Benavides tildó a los magistrados del CNE de bamdidos - crédito @ODBenavidesA/X

Sobre Winsner Sandoval, Benavídes aseguró que se “prestó para el bandidaje” al aceptar la credencial entregada por el CNE, pese a que, presuntamente, tenía conocimiento de que la curul afro no le pertenecía. Además, aseguró que el legislador es “ficha” del clan Pulgar.

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Por otro lado, se refirió a la representante a la Cámara y exdiputada de Magdalena Elizabeth Molina, mujer a la que señaló de haberse burlado de él cuando, públicamente y ante el Congreso de la República, se quejó por lo que considera es el hurto de la curul de Anyela Viviana Guanga. Además, indicó que Molina no pertenece a la población afro de Colombia.

“Ni siquiera es una mujer afro, que no conoce nuestros dolores unidos para cometer semejante aberración en contra de nuestro pueblo”, afirmó el legislador al medio de comunicación citado.

Finalmente, sobre el senador del Partido Liberal Yessid Pulgar aseguró que es el “heredero” del político corrupto barranquillero Eduardo Pulgar, que fue condenado en 2021 a cuatro años y ocho meses de prisión por haber cometido los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

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El congresista Winsner Sandoval Ibáñez, se quedó con la curul que supuestamente debería tener Anyela Guanga - @winsnersandovalibanez/IG

El legislador afirmó que ninguna de las personas que mencionó puede representar a la población colombiana. Desde su perspectiva, actuarían conforme a los intereses del clan Pulgar.

“Ellos son ficha, ellos no son representantes del pueblo y son representantes de un clan condenado (...). Tres títeres de un clan condenado que yo los voy a dejar en evidencia en Colombia”, señaló Benavides.

De igual manera, insistió en que no tiene ningún enemigo al que pueda atribuirle cualquier hecho violento del que pueda llegar a ser víctima. Insistió en que las únicas personas que supuestamente podrían tener algo en su contra son los políticos que mencionó y los magistrados del CNE.

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“Yo soy un joven que me eduqué en Bogotá barriendo las calles de esta ciudad, recogiendo residuos sólidos en el Boulevard Niza y en la carrera Séptima. No tengo enemigos”, precisó.

El representante electo aseguró que el Movimiento Libres cumplió con el ubral exigido para acceder a las dos curules afro en la Cámara - crédito @ODBenavidesA/X

El 17 de julio, día en el que el Consejo Nacional Electoral entregó la credencial a Winsner Sandoval, Benavides denunció que el excongresista Eduardo Pulgar estuvo presente, pero no ingresó a la audiencia en la que se hizo el otorgamiento de las credenciales para los congresistas.

“El señor Pulgar hoy se presentó aquí, en esta audiencia, con unas gafas oscuras. Estuvo aquí, en este recinto, pero no en la audiencia, afuera, mirando a los ojos a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, como diciéndoles: ‘Aquí vengo por lo mío’”, aseveró el representante a la Cámara Afro.

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