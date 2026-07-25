Colombia

Óscar Benavides hizo una advertencia y responsabilizó al clan Pulgar y a cinco magistrados del CNE de lo que le pueda pasar: “No tengo enemigos”

El congresista insistió en que el Consejo Nacional Electorla le arrebató una curul afro a Anyela Viviana Guanga

Guardar
Google icon

Óscar Benavides aseguró no tener ningún anemigo e insistió en el robo de la curul afro - crédito @ODBenavidesA/X

El representante a la Cámara Afro Óscar David Benavides insistió en que el movimiento Libres le fue hurtada una curul que tenía en la corporación en representación de la población afro de Colombia. El congresista aseguró que la dignidad debió recibirla Anyela Viviana Guanga, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó la credencial a Winsner Sandoval Ibáñez, del Partido Demócrata Colombiano.

En diálogo con Rtvc, Sistema de Medios Públicos, el representante a la Cámara aseguró que cualquier cosa que le llegue a pasar podría estar relacionada con las denuncias que ha hecho ante la pérdida de la curul. En su intervención, mencionó a varias personas, entre ellas, los magistrados del CNE que entregaron la credencial como congresista a Winsner Sandoval Ibáñez.

PUBLICIDAD

Si a mí me llega a pasar algo, yo hago responsable al clan Pulgar, a Winsner Sandoval, a la señora Elizabeth Molina, al señor Yessid Pulgar y a los cinco bandidos del Consejo Nacional Electoral que robaron una curul y que creyeron que el pueblo negro iba a seguir callado, de rodillas, pero no tenemos claro, de rodillas nunca y esto no se queda así”, aseveró.

El representante electo Óscar Benavides aseguró que no se puede entregar su curul ni la de Ángela Guanga a una persona de otra organización - crédito @ODBenavidesA/X
El representante electo Óscar Benavides tildó a los magistrados del CNE de bamdidos - crédito @ODBenavidesA/X

Sobre Winsner Sandoval, Benavídes aseguró que se “prestó para el bandidaje” al aceptar la credencial entregada por el CNE, pese a que, presuntamente, tenía conocimiento de que la curul afro no le pertenecía. Además, aseguró que el legislador es “ficha” del clan Pulgar.

PUBLICIDAD

Por otro lado, se refirió a la representante a la Cámara y exdiputada de Magdalena Elizabeth Molina, mujer a la que señaló de haberse burlado de él cuando, públicamente y ante el Congreso de la República, se quejó por lo que considera es el hurto de la curul de Anyela Viviana Guanga. Además, indicó que Molina no pertenece a la población afro de Colombia.

Ni siquiera es una mujer afro, que no conoce nuestros dolores unidos para cometer semejante aberración en contra de nuestro pueblo”, afirmó el legislador al medio de comunicación citado.

Finalmente, sobre el senador del Partido Liberal Yessid Pulgar aseguró que es el “heredero” del político corrupto barranquillero Eduardo Pulgar, que fue condenado en 2021 a cuatro años y ocho meses de prisión por haber cometido los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

El congresista Winsner Sandoval Ibáñez, se quedó con la curul que supuestamente debería tener Anyela Guanga - @winsnersandovalibanez/IG
El congresista Winsner Sandoval Ibáñez, se quedó con la curul que supuestamente debería tener Anyela Guanga - @winsnersandovalibanez/IG

El legislador afirmó que ninguna de las personas que mencionó puede representar a la población colombiana. Desde su perspectiva, actuarían conforme a los intereses del clan Pulgar.

Ellos son ficha, ellos no son representantes del pueblo y son representantes de un clan condenado (...). Tres títeres de un clan condenado que yo los voy a dejar en evidencia en Colombia”, señaló Benavides.

De igual manera, insistió en que no tiene ningún enemigo al que pueda atribuirle cualquier hecho violento del que pueda llegar a ser víctima. Insistió en que las únicas personas que supuestamente podrían tener algo en su contra son los políticos que mencionó y los magistrados del CNE.

Yo soy un joven que me eduqué en Bogotá barriendo las calles de esta ciudad, recogiendo residuos sólidos en el Boulevard Niza y en la carrera Séptima. No tengo enemigos”, precisó.

El representante electo aseguró que el Movimiento Libres cumplió con el ubral exigido para acceder a las dos curules afro en la Cámara - crédito @ODBenavidesA/X

El 17 de julio, día en el que el Consejo Nacional Electoral entregó la credencial a Winsner Sandoval, Benavides denunció que el excongresista Eduardo Pulgar estuvo presente, pero no ingresó a la audiencia en la que se hizo el otorgamiento de las credenciales para los congresistas.

El señor Pulgar hoy se presentó aquí, en esta audiencia, con unas gafas oscuras. Estuvo aquí, en este recinto, pero no en la audiencia, afuera, mirando a los ojos a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, como diciéndoles: ‘Aquí vengo por lo mío’”, aseveró el representante a la Cámara Afro.

Temas Relacionados

Óscar BenavidesCurul afroCNEClan PulgarColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nuevo conductor imprudente quedó captado en video en calle de Bogotá: esta vez fue un taxista

El presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amín, denunció con video cómo el conductor, por evitar un trancón, se subió en una ciclorruta

Nuevo conductor imprudente quedó captado en video en calle de Bogotá: esta vez fue un taxista

Sebastián Montoya salió de la sprint de Fórmula 2 en Hungría con las manos vacías

El colombiano largó desde el primer lugar en el Hungaroring, pero un choque con el líder del campeonato, Nikola Tsolov, lo privó de alcanzar su segundo podio de la temporada

Sebastián Montoya salió de la sprint de Fórmula 2 en Hungría con las manos vacías

En video, delincuente terminó regañando a su víctima tras ser capturado: “Acá no pasó nada”

En redes sociales se volvió tendencia la grabación que fue realizada por testigos de la situación

En video, delincuente terminó regañando a su víctima tras ser capturado: “Acá no pasó nada”

Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del campeón de Colombia en la Liga BetPlay

El campeón de Colombia quiere volver a defender su título frente a un equipo con el cual supo sonreír en diciembre de 2025, y que comenzará un nuevo proceso de la mano del técnico bogotano Sebastián Oliveros

Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del campeón de Colombia en la Liga BetPlay

Millonarios vs. Bucaramanga - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay desde El Campín

El equipo de Fabián Bustos viene de una mala pretemporada ante Universitario del Perú y Colo-Colo de Chile, mientras que el “Leopardo” tendrá el debut oficial del entrenador uruguayo Pablo Peirano

Millonarios vs. Bucaramanga - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay desde El Campín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Juanes en la ‘Velada del Año 6′: así fue la presentación del colombiano en Sevilla

Juanes en la ‘Velada del Año 6′: así fue la presentación del colombiano en Sevilla

Claudia Bahamón reaccionó al nuevo “shippeo” de la temporada de ‘MasterChef Celebrity’ con Verónica Orozco

Karol G regaló una luna de miel a una pareja en la primera noche de su gira: este es el exclusivo destino al que los llevará

Karol G estrenó nueva canción en la primera fecha de su tour: esta es la letra completa

El cantante Fredy Peralta permanece hospitalizado en Valledupar, su familia solicita donantes de sangre y plaquetas: este es su estado de salud actual

Deportes

Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del campeón de Colombia en la Liga BetPlay

Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del campeón de Colombia en la Liga BetPlay

Millonarios vs. Bucaramanga - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay desde El Campín

Este sería el nuevo equipo de Falcao García tras salir de Millonarios: Néstor Lorenzo le daría una mano

Colombia ganó su primera medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: Walter Vargas triunfó en la Contrarreloj

Falleció Adelmo “Achito” Vivas, integrante de la selección Colombia en el Mundial de Chile 1962