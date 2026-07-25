Este sería el nuevo equipo de Falcao García tras salir de Millonarios: Néstor Lorenzo le daría una mano

Falcao viene de ser comentarista de televisión en los partidos de la selección Colombia durante el Mundial 2026 - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

En las últimas semanas, el futuro de Falcao García era incierto debido a que se fue de Millonarios después de seis meses, tras volver en enero de 2026, por la puerta de atrás y con una nueva deuda con el club porque, una vez más, no pudo salir campeón con el equipo de sus amores.

Por fortuna para el “Tigre”, habría encontrado equipo y arrancaría en las próximas semanas, en una escuadra que conoce bien y llegaría gracias a la gestión del técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, con quien guarda una amistad por los años en los que compartieron en la Tricolor.

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De otro lado, el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, explicó a la prensa las razones por las cuales no se le extendió el vínculo a Falcao para el segundo semestre, pues era uno de sus referentes y la dirigencia siempre le guardó cariño por su aporte en estos dos años.

El posible nuevo equipo de Falcao

El delantero de 40 años vive sus últimos momentos como futbolista activo antes del retiro, una decisión que, aunque no ha anunciado, parece que será en 2026 porque intentó volver a la cima con Millonarios, pero las lesiones afectaron su rendimiento y también al club.

Se conoció que Falcao García volvería a la selección Colombia como asistente técnico, pues el técnico Néstor Lorenzo lo elegiría para que fuera uno de sus colaboradores y ocuparía el espacio que Luis Amaranto Perea dejó para irse a dirigir al Independiente Medellín.

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Falcao García integraría el cuerpo técnico de la selección Colombia para el nuevo proceso rumbo a 2030 - crédito @VBarCaracol/X

La información fue entregada por el periodista Sebastián Vargas, de la emisora Caracol Radio, al afirmar que “uno que le gusta mucho a Lorenzo para su cuerpo técnico es Falcao García”, el cual no integra a la Tricolor desde marzo de 2023, cuando fue convocado para los amistosos contra Japón y Corea del Sur.

Falcao tendría su primera experiencia en los banquillos, lo que también significaría su adiós como futbolista profesional y empezar un nuevo camino en su carrera, además de que se le facilitaría la labor porque conoce a la mayoría de jugadores en el combinado nacional.

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Falcao García, que asistió al Mundial como comentarista, también compartió con algunos de los jugadores de la selección Colombia - crédito @falcao/Instagram

Por el momento, no hay confirmación de la Federación Colombiana de Fútbol sobre cómo quedará conformado el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, al que renovaron para afrontar la Copa América y las eliminatorias al Mundial 2030, con opción de extenderlo si clasifica al certamen de la FIFA.

La supuesta obligación con James

Entre el 21 de septiembre y el 4 de octubre, se abrirá la primera ventana de amistosos tras el Mundial 2026, con cuatro partidos máximo para la Tricolor y será la primera prueba para que el combinado nacional haga el recambio generacional que los aficionados le pidieron a Lorenzo.

Sin embargo, se conoció que James Rodríguez sería convocado por la selección Colombia, debido a una posible obligación en el contrato del promotor de los compromisos frente a México y Perú en Estados Unidos, compromisos que, por ahora, no están confirmados.

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Debido a un dinero de por medio para los amistosos, Néstor Lorenzo tendría que convocar a James Rodríguez a los amistosos de la selección Colombia - crédito Raquel Cunha/REUTERS

“Me están confirmando que, dentro de los acuerdos por parte del promotor de los partidos en Estados Unidos, hay de por medio una exigencia”, dijo el periodista Javier Hernández en el programa Blog Deportivo y añadió que “esos contratos se firman y dicen que ‘si James juega, le pago tanto y si no juega James, le pago tanto’. Ahí es donde la federación, en su criterio, decide”.

“Es un asunto difícil porque volvemos al nudo de antes del campeonato del mundo: James no tiene equipo y ahora exigen que, para ir con la selección Colombia, la exigencia es que vaya para que le paguen más dinero a la Federación Colombiana”, afirmó el comunicador de Blu Radio.

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