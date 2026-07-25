Juan Fernando Quintero estaría cerca de jugar en el fútbol brasileño: Atlético Mineiro buscaría fichar al colombiano

Juan Fernando Quintero disputó 20 minutos en la derrota 2-1 de Colombia frente a Croacia - crédito FCF

El 24 de julio de 2026, River Plate de Argentina anunció la salida de Juan Fernando Quintero del cuadro “Millonario”.

A través de sus redes sociales, el equipo de Buenos Aires realizó una emotiva despedida a uno de los héroes de la final de la Copa Libertadores de 2018 ante Boca Juniors, y tras estos acontecimientos, el 25 de julio de 2026 se conoció que Atlético Mineiro, excampeón de América de 2013 y uno de los grandes animadores de la Serie A de Brasil estaría cerca de fichar al volante de 33 años.

Juan Fernando Quintero quedó como agente libre después de la rescisión de su contrato con River Plate-crédito @CLMerlo/X

El periodista César Luis Merlo junto a la información que entregó el portal UOL Brasil y Fer Padrón, y explicaron que el técnico argentino Eduardo Domínguez pidió al volante colombiano como nuevo refuerzo del “Galo” (apodo por el cual se conoce al equipo de Belo-Horizonte):

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“Atlético Mineiro está interesado en Juan Fernando Quintero. Eduardo Domínguez lo quiere”, dijeron.

Así fue el anuncio de la salida de Juan Fernando Quintero

River Plate anunció la salida de Juanfer Quintero tras acordar la rescisión de su contrato de común acuerdo-crédito @RiverPlate/X

El 24 de julio de 2026, River Plate anunció la salida de Juanfer Quintero tras acordar la rescisión de su contrato de común acuerdo, una decisión que cerró su tercer ciclo en el club después de semanas de tensión por su falta de lugar en la consideración de Eduardo Coudet y de declaraciones públicas del mediocampista sobre esa situación.

En su comunicado oficial, la institución destacó “el talento de Juanfer” y sostuvo que su “aporte fundamental en el momento más decisivo” quedará “para siempre en la historia grande” del club. La desvinculación se produjo mientras el futuro del colombiano seguía abierto y con versiones que lo vincularon con el Cagliari de Italia.

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El volante enganche de 33 años venía de pedir una prórroga de licencia hasta el 30 de julio de 2026 por motivos personales, luego de su participación con Colombia en el Mundial 2026. Según se informó, estaba en Miami por esa situación y tenía previsto viajar en los días siguientes a Medellín, al tiempo que se entrenaba por su cuenta.

La salida de Juanfer Quintero cerró su tercer ciclo en River Plate en medio de la falta de lugar en la consideración de Eduardo Coudet-crédito @RiverPlate/X

La salida se resolvió después de que el jugador quedara en una posición incómoda dentro del plantel. En medio de la eliminación de River en la Copa Argentina ante Aldosivi, Coudet lo había instado en conferencia de prensa a presentarse en los entrenamientos.

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Quintero expuso públicamente su malestar en una entrevista con ESPN y dejó en claro que no se sentía una prioridad para el entrenador.

“Con Coudet no hablo desde que me fui, no soy prioridad para él. No tengo ningún problema con él, futbolísticamente pensamos diferente. Tiene sus méritos, tiene su respeto y yo no le he faltado el respeto a nadie. Cuando uno respeta decisiones y formas, uno exige eso”, dijo.

El volante explicó que antes del Mundial había conversado su situación con el presidente Stefano Di Carlo, con quien aseguró tener una muy buena relación.

“El entrenador dijo una cosa, pero antes del Mundial había hablado otra con el presidente. Con el entrenador no hablo desde que me fui. Seguramente no tenga conocimiento de la situación. Yo tengo el viaje y lo había hablado antes del Mundial”.

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Quintero también relacionó su incomodidad con el protagonismo que tuvo en el último tramo bajo las órdenes del técnico.

“Todo el mundo sabe que con el Chacho no tuve la mayor continuidad, incluso en la final jugué solo cinco minutos”, afirmó.

Estadísticas de Juan Fernando Quintero con River Plate

Juan Fernando Quintero sumó pocos minutos en River-crédito Juan Carlos Hernández/REUTERS

La desvinculación clausuró la tercera etapa de Quintero en River Plate, el club con el que conquistó cuatro títulos, todos en su primer ciclo. Entre ellos figura la Copa Libertadores 2018, atravesada por la final ante Boca jugada en Madrid.

Entre 2025 y 2026, el mediocampista disputó 40 partidos, marcó cinco goles y dio 10 asistencias en su tercer paso por el Millonario. Con la selección de Colombia, en el Mundial 2026 participó en cuatro encuentros y registró una asistencia.

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A continuación, estos fueron los detalles de sus goles:

28 de enero de 2026 - Torneo Apertura: 76 minutos y doblete en el River Plate 2-0 Gimnasia de La Plata

17 de febrero de 2026 - Copa Argentina: 90 minutos y gol en el River Plate 1-0 Ciudad Bolívar

10 de mayo de 2026 - Torneo Apertura Playoffs: 74 minutos y gol en el River Plate 1-1 San Lorenzo