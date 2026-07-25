Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el caso de María Camila Potosí: “La consigna será proteger a nuestras mujeres”

Presidente electo Abelardo de la Espriella sobre el crimen de la joven María Camila Potosí - crédito @ABDELAESPRIELLA/X y redes sociales

El presidente electo Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el asesinato de María Camila Potosí, una joven de ocho meses de gestación que fue hallada en una zona rural de Cali tras ser torturada; según el reporte de las autoridades, los agresores le arrebataron del vientre a su hija.

En su declaración, De la Espriella afirmó: “Repudio este aberrante crimen y hago un llamado a las autoridades competentes para que persigan y capturen a los criminales que asesinaron a María Camila”.

El dirigente adelantó que, si asume el cargo, su estrategia de gobierno se enfocará en endurecer la respuesta del Estado frente a la violencia contra las mujeres. “Lo prometí y lo cumpliré: desde el 7 de agosto, la consigna y la política pública serán proteger a nuestras mujeres y someter a todo aquel que se atreva a hacerles daño”, sostuvo.

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El presidente electo Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el asesinato de María Camila Potosí, una joven de ocho meses de gestación que fue hallada en una zona rural de Cali tras ser torturada - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El abogado también apuntó a lo que considera un escenario de impunidad y prometió persecución contra los responsables. “Nunca más estos bandidos tendrán tranquilidad e impunidad”, dijo.

En el mismo mensaje, vinculó el caso con una definición de prioridades nacionales y de protección social. “Las mujeres son la base de nuestra sociedad y no permitiré que nadie las ataque”, aseguró.

Al cerrar su pronunciamiento, el presidente electo advirtió sobre consecuencias para quienes cometan agresiones contra mujeres. “Quien se mete con nuestras madres, hijas y hermanas se mete con todos los colombianos y va a pagar las consecuencias”.

María Camila Potosí y una mujer que estaría involucrada en el crimen se conocían

La investigación por el asesinato de María Camila se centra en la figura de Yulieth, la mujer que fue vista en cámaras de seguridad junto a la víctima antes de su desaparición en el sur de la capital del Valle del Cauca. El hecho de que la mujer haya sido la última persona en contacto con la joven la puso en el foco de las autoridades, pero al cierre de las primeras declaraciones oficiales, su situación judicial no iba más allá de un interrogatorio.

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Testigos y cámaras de seguridad ubicaron a María Camila junto a una amiga en una motocicleta antes de que se perdiera su rastro - crédito Captura de video

El cuerpo de la víctima fue hallado cuatro días después de su desaparición, cerca de un río en el corregimiento de La Buitrera, con múltiples heridas de arma cortopunzante y claros signos de violencia. Su familia aseguró que la bebé fue extraída del vientre y que permanece desaparecida, aunque hasta ese momento Medicina Legal no había confirmado oficialmente esa versión y la hipótesis seguía bajo análisis.

La principal línea de la investigación apunta a que Yulieth fue captada por cámaras de seguridad conduciendo una motocicleta en la que abordó María Camila el 16 de julio de 2026. Desde ese instante, no se volvió a tener rastro de la joven con vida.

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Alejandro Eder, alcalde de Cali, detalló a Blu Radio que la mujer se encontraba “en calidad de interrogatorio”, y subrayó que la pesquisa “apunta a una posible red de personas, no a un único responsable”.

María Camila Potosí Gómez estaba desaparecida desde el 16 de julio, después de salir a una cita de control médico en Cali -crédito Captura video

“La información preliminar que tenemos indica que sí se conocían y que se habían conocido, aparentemente, a través de un programa de madres gestantes”, sostuvo el alcalde Eder, quien aclaró que esa línea aún se estaba construyendo y que esperaban poder ofrecer más detalles a la opinión pública pronto. Las autoridades han insistido en la necesidad de mantener la prudencia frente a versiones difundidas en redes sociales sobre la identidad y el papel de la mujer que conducía la motocicleta.

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El vínculo previo entre María Camila y Yulieth ha cobrado relevancia para los investigadores, quienes buscan reconstruir el contexto que llevó al encuentro el día de la desaparición. Por ahora, el caso mantiene expectante a la opinión pública local, sin decisiones judiciales concretas sobre la principal sospechosa.