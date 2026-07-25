Entre parrandas y señalamientos: Juliana Guerrero reaparece en las Fiestas del mar en Santa Marta en medio de nuevos señalamientos por corrupción

Un registro viral muestra a la exfuncionaria en un evento social mientras enfrenta señalamientos por liderar, junto a su hermana, una red de cobros y gestiones irregulares en entidades públicas - crédito @dona_pily2/ X

La controversia alrededor de Juliana Guerrero adquirió un nuevo matiz tras la difusión en redes sociales de un video en el que aparece en pleno disfrute de las tradicionales Fiestas del mar en Santa Marta.

Las investigaciones sobre el presunto entramado de corrupción que involucra a Juliana Guerrero y su hermana han puesto en la mira pública a las dos mujeres, señaladas de liderar una red de influencias y cobros millonarios por gestiones para la adjudicación de contratos en entidades del Estado.

El caso, revelado por medios nacionales y sustentado con testimonios, chats, audios y documentos bancarios, describe un sofisticado esquema que operó entre el segundo semestre de 2024 y marzo de 2025. Durante este tiempo, empresarios habrían pagado tarifas de hasta un millón de pesos por reuniones, anticipos de doscientos millones y el 10% del valor de cada proyecto adjudicado, a cambio de supuestas gestiones ante los ministerios de Vivienda y del Interior.

PUBLICIDAD

Las investigaciones han puesto bajo la lupa a Juliana y Verónica Guerrero por liderar una red de cobros y gestiones irregulares con entidades estatales - crédito @jguerrero112/Instagram

Las pruebas documentan cómo las hermanas Guerrero habrían orquestado un sistema en el que Juliana asumía el rol de gestora ante instancias oficiales, mientras Verónica mantenía contacto directo con los empresarios y coordinaba la recepción de los pagos.

En el esquema también participaba el barranquillero David Trespalacios, que habría actuado como intermediario para el recaudo de dineros. Los testimonios indican que los ofrecimientos incluían proyectos de cámaras de seguridad, acueductos y mejoramientos de vivienda, e incluso reuniones con alcaldes y altos funcionarios del Gobierno nacional.

En medio de la atención mediática que ha generado la revelación de estas pruebas, un video difundido en redes sociales mostró a Juliana Guerrero en la Fiesta del mar en Santa Marta, sentada en una de las mesas del lugar junto a dos acompañantes. Las imágenes, tomadas en pleno evento festivo, cobraron relevancia al coincidir con el momento más álgido del escándalo, alimentando el debate público sobre el comportamiento y la exposición social de la exfuncionaria mientras enfrenta serias acusaciones judiciales.

PUBLICIDAD

Revelan grabaciones de Juliana Guerrero en fiestas del mar tras destaparse nuevas pruebas en su contra - crédito @jguerrero112/Instagram

La aparición de Guerrero en las fiestas del mar ha generado reacciones diversas, ya que para muchos su presencia en un evento social de alto perfil, en medio de un proceso en curso, resulta desconcertante. El video, rápidamente viralizado, se convirtió en tema de discusión tanto en redes sociales como en espacios de análisis político y judicial.

Ante la viralización del video en redes sociales que cuenta con miles de vistas, los internautas dejaron sus comentarios reaccionando a la polémica. “Bueno las próximos fiestas que disfrutará, será la de la virgen de las Mercedes en el patio 5 de la cárcel el Buen Pastor”, “Y que tiene de malo que vaya a las fiestas del mar? Ya esa persecución a la pelada está rayando en el acoso”, “oda ya eso es una enfermedad, y pa andar en ese ritmo de vida hay que tener mucho tiempo desocupada y bastante plata para gastar” (Sic).

PUBLICIDAD

Con respecto a la situación judicial, el caso continúa sumando elementos. Las pruebas incluyen mensajes y transferencias bancarias que refuerzan la hipótesis de una operación estructurada. Uno de los empresarios afectados aseguró que, por cada municipio adjudicado, las hermanas Guerrero recibían pagos de hasta 35 millones de pesos, además del porcentaje sobre cada contrato. El caso del municipio de Aguachica ejemplifica la magnitud: por un contrato de mejoramientos por 6.000 millones, las hermanas habrían recibido una comisión de 60 millones de pesos.

Los chats también evidencian la presunta capacidad de injerencia en entidades oficiales. En uno de los mensajes, Verónica Guerrero reporta a un empresario: “Mi hermana (Juliana) ya está en eso. Ya ella habló con él (Edward Libreros). Quedaron de verse para que ella le comente el compromiso”. Además del Ministerio de Vivienda, las gestiones se habrían extendido a Fiduagraria S. A., el Fondo Colombia en Paz, el Ministerio de la Igualdad y el Ministerio de Ambiente. En varios intercambios, incluso se menciona la presencia de Juliana Guerrero en Palacio y reuniones con el “jefe de jefes”, en alusión al presidente Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

El jefe de Estado afirmó que las pruebas contra la exfuncionaria del Gobierno deben ser entregadas a la Fiscalía General de la Nación - crédito @petrogustavo/X

El mandatario reaccionó públicamente a las revelaciones, afirmando que las pruebas deben ser entregadas a la Fiscalía General y sugiriendo que los empresarios involucrados podrían haber sido estafados. “Las pruebas que aquí se indican, reflejan, que los llamados empresarios se pusieron furiosos y a lo mejor entregaron los chats, porque no les cumplieron. Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo, actuamos por presiones de mujeres o por codicia”, escribió Petro en sus redes sociales. El presidente insistió en que su administración no permitió actos de corrupción y que las barreras institucionales funcionaron para impedir el saqueo de recursos públicos.

La difusión de las imágenes de la fiesta del mar en Santa Marta incrementó la atención pública sobre el proceso judicial y generó cuestionamientos sobre la conducta de Juliana Guerrero mientras avanzan las investigaciones por presunta corrupción.

PUBLICIDAD