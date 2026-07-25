Colombia

Asesinan a tiros al funcionario del Inpec, Alexander Mejía Cuéllar, en Cali

Su esposa también resultó herida en medio del ataque y fue trasladada a un centro asistencial donde permanece bajo la observación de personal médico

Guardar
Google icon
- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

El funcionario de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) Alexander Mejía Cuéllar murió baleado el 24 de julio de 2026 sobre las 7:00 p. m. en vía pública del barrio Nueva Floresta, en Cali, según un reporte interno de la entidad. La información oficial lo identifica como funcionario en grado de dragoneante.

De acuerdo con el reporte, sujetos no identificados que se movilizaban en motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima, que falleció en el lugar. En el mismo hecho resultó herida su compañera sentimental.

El documento precisa que Mejía Cuéllar se posesionó el 19 de enero de 2001 y acumulaba 25 años y seis meses de servicio. El caso quedó descrito como “noticia en desarrollo” en el reporte firmado por Fabián Cuero Velásquez, funcionario de Policía Judicial del Eron.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Caracol Radio su esposa también resultó herida en medio del ataque y fue trasladada a un centro asistencial donde permanece bajo la observación de personal médico.

El funcionario de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) Alexander Mejía Cuéllar murió baleado el 24 de julio de 2026 sobre las 7:00 p. m.  en vía pública del barrio Nueva Floresta, en Cali - crédito Suministrada a Infobae
El funcionario de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) Alexander Mejía Cuéllar murió baleado el 24 de julio de 2026 sobre las 7:00 p. m.  en vía pública del barrio Nueva Floresta, en Cali - crédito Suministrada a Infobae

Tres guardianes heridos y uno muerto en atentado sicarial en la cárcel Modelo de Bogotá

La mañana del viernes 3 de octubre de 2025, un ataque armado cerca de la cárcel La Modelo de Bogotá dejó un saldo de un guardia del Inpec muerto y tres heridos. El hecho involucró a cuatro personas que, a bordo de dos motocicletas, dispararon contra los funcionarios a las 6:30 a. m., según confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El atentado cobró la vida de Miguel Llano Muñoz, identificado como dragoneante, mientras que los otros tres uniformados —Jefferson Páez Vásquez y Carlos Navarrete Martínez, entre ellos— fueron trasladados de urgencia a clínicas cercanas debido a la gravedad de sus heridas. La balacera generó una fuerte alarma tanto entre el personal penitenciario como en la comunidad alrededor del centro de reclusión.

PUBLICIDAD

El Inpec confirmó un ataque armado en las inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá, perpetrado por cuatro sujetos en motocicleta - crédito @PasaenBogota/X

Las autoridades iniciaron de inmediato una investigación para determinar los móviles y dar con los responsables. Hasta ahora, no se han divulgado detalles sobre la identidad de los atacantes ni sobre posibles amenazas previas que pudieran haber recibido los funcionarios afectados. Los protocolos de seguridad en la zona fueron reforzados tras el hecho.

La Dirección General del Inpec, bajo el mando del teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, fue contundente en su rechazo al atentado. Gutiérrez describió la agresión como “algo muy rápido, a quemarropa y de manera indiscriminada”. En un comunicado institucional, la entidad aseguró: “Lamenta profundamente estos hechos y los rechaza de manera categórica”.

El Inpec reafirmó su postura tras el atentado al declarar que “reitera nuestro compromiso con la seguridad de nuestros funcionarios y mantendremos informada a la ciudadanía sobre el desarrollo de esta situación”. La institución subrayó que los ataques contra el personal penitenciario no quedarán impunes y que la protección de su gente es una prioridad para la administración actual.

Miguel Muñoz Llano fué el dragoneante asesinado en el atentado sicarial en la cárcel Modelo de Bogotá - crédito Inpec
Miguel Muñoz Llano fué el dragoneante asesinado en el atentado sicarial en la cárcel Modelo de Bogotá - crédito Inpec

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es la entidad encargada de la administración del sistema penitenciario y carcelario en Colombia. Su función principal es garantizar la custodia, vigilancia y resocialización de las personas privadas de la libertad en el país. Además, el Inpec gestiona los traslados, la seguridad interna y coordina acciones para prevenir situaciones de violencia dentro de los establecimientos carcelarios.

En las últimas semanas, el instituto ha estado en el centro de la atención mediática por irregularidades detectadas en el traslado de internos y cuestionamientos sobre la trazabilidad de los reclusos. Por ejemplo, una investigación periodística reveló inconsistencias en los registros del traslado de alias “Pocho”, condenado por el asesinato de una lideresa comunal, generando dudas sobre su paradero y la transparencia del sistema penitenciario colombiano.

Temas Relacionados

Dragoneante asesinadoAlexander Mejía CuéllarInpecCaliColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Entre parrandas y señalamientos: Juliana Guerrero reaparece en las Fiestas del mar en Santa Marta en medio de nuevos señalamientos por corrupción

La aparición de la exfuncionaria en una fiesta cobra relevancia tras la revelación de chats, testimonios y transferencias que la vinculan a un esquema de corrupción junto a su hermana

Entre parrandas y señalamientos: Juliana Guerrero reaparece en las Fiestas del mar en Santa Marta en medio de nuevos señalamientos por corrupción

Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del campeón de Colombia en la Liga BetPlay

El campeón de Colombia quiere volver a defender su título frente a un equipo con el cual supo sonreír en diciembre de 2025, y que comenzará un nuevo proceso de la mano del técnico bogotano Sebastián Oliveros

Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del campeón de Colombia en la Liga BetPlay

Juan Fernando Quintero estaría cerca de jugar en el fútbol brasileño: Atlético Mineiro buscaría fichar al colombiano

La dirigencia revisa la posibilidad de sumar al mediocampista colombiano como refuerzo ofensivo, tras su desvinculación de River Plate

Juan Fernando Quintero estaría cerca de jugar en el fútbol brasileño: Atlético Mineiro buscaría fichar al colombiano

Millonarios vs. Bucaramanga - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay desde El Campín

El equipo de Fabián Bustos viene de una mala pretemporada ante Universitario del Perú y Colo-Colo de Chile, mientras que el “Leopardo” tendrá el debut oficial del entrenador uruguayo Pablo Peirano

Millonarios vs. Bucaramanga - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay desde El Campín

Gobierno Petro deja cerca de un tercio de los proyectos de infraestructura en educación superior sin ejecutar: esto se sabe

De las 122 iniciativas presentadas para 2022-2026, 44 registraron 0% de ejecución y 62 un avance por debajo del 10%

Gobierno Petro deja cerca de un tercio de los proyectos de infraestructura en educación superior sin ejecutar: esto se sabe
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

El cantante Fredy Peralta permanece hospitalizado en Valledupar, su familia solicita donantes de sangre y plaquetas: este es su estado de salud actual

El cantante Fredy Peralta permanece hospitalizado en Valledupar, su familia solicita donantes de sangre y plaquetas: este es su estado de salud actual

Karol G arrancó su gira ‘Viajando por el mundo, Tropitour’, en Chicago: este fue el setlist completo y las sorpresas en el show

La familia de Yeison Jiménez reveló la lujosa tumba del ‘Aventurero’: su hermano le dedicó unas palabras

“Felices los 4″: Maluma y su respuesta a una fanática que lo eligió a él por encima de su pareja

Así anunció ‘Betty la fea’ su nueva temporada: se adelantó el regreso de un personaje

Deportes

Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del campeón de Colombia en la Liga BetPlay

Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del campeón de Colombia en la Liga BetPlay

Juan Fernando Quintero estaría cerca de jugar en el fútbol brasileño: Atlético Mineiro buscaría fichar al colombiano

Millonarios vs. Bucaramanga - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay desde El Campín

Así fue el paso de Colombia por la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Etapa 20 Tour de Francia: Un nuevo ascenso al Alpe d’Huez le pasó factura a Egan Bernal, llegó 20 minutos después del ganador