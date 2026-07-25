Asesinan a tiros al funcionario del Inpec, Alexander Mejía Cuéllar, en Cali

- crédito Colprensa

El funcionario de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) Alexander Mejía Cuéllar murió baleado el 24 de julio de 2026 sobre las 7:00 p. m. en vía pública del barrio Nueva Floresta, en Cali, según un reporte interno de la entidad. La información oficial lo identifica como funcionario en grado de dragoneante.

De acuerdo con el reporte, sujetos no identificados que se movilizaban en motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima, que falleció en el lugar. En el mismo hecho resultó herida su compañera sentimental.

El documento precisa que Mejía Cuéllar se posesionó el 19 de enero de 2001 y acumulaba 25 años y seis meses de servicio. El caso quedó descrito como “noticia en desarrollo” en el reporte firmado por Fabián Cuero Velásquez, funcionario de Policía Judicial del Eron.

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De acuerdo con Caracol Radio su esposa también resultó herida en medio del ataque y fue trasladada a un centro asistencial donde permanece bajo la observación de personal médico.

El funcionario de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) Alexander Mejía Cuéllar murió baleado el 24 de julio de 2026 sobre las 7:00 p. m. en vía pública del barrio Nueva Floresta, en Cali - crédito Suministrada a Infobae

Tres guardianes heridos y uno muerto en atentado sicarial en la cárcel Modelo de Bogotá

La mañana del viernes 3 de octubre de 2025, un ataque armado cerca de la cárcel La Modelo de Bogotá dejó un saldo de un guardia del Inpec muerto y tres heridos. El hecho involucró a cuatro personas que, a bordo de dos motocicletas, dispararon contra los funcionarios a las 6:30 a. m., según confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El atentado cobró la vida de Miguel Llano Muñoz, identificado como dragoneante, mientras que los otros tres uniformados —Jefferson Páez Vásquez y Carlos Navarrete Martínez, entre ellos— fueron trasladados de urgencia a clínicas cercanas debido a la gravedad de sus heridas. La balacera generó una fuerte alarma tanto entre el personal penitenciario como en la comunidad alrededor del centro de reclusión.

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El Inpec confirmó un ataque armado en las inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá, perpetrado por cuatro sujetos en motocicleta - crédito @PasaenBogota/X

Las autoridades iniciaron de inmediato una investigación para determinar los móviles y dar con los responsables. Hasta ahora, no se han divulgado detalles sobre la identidad de los atacantes ni sobre posibles amenazas previas que pudieran haber recibido los funcionarios afectados. Los protocolos de seguridad en la zona fueron reforzados tras el hecho.

La Dirección General del Inpec, bajo el mando del teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, fue contundente en su rechazo al atentado. Gutiérrez describió la agresión como “algo muy rápido, a quemarropa y de manera indiscriminada”. En un comunicado institucional, la entidad aseguró: “Lamenta profundamente estos hechos y los rechaza de manera categórica”.

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El Inpec reafirmó su postura tras el atentado al declarar que “reitera nuestro compromiso con la seguridad de nuestros funcionarios y mantendremos informada a la ciudadanía sobre el desarrollo de esta situación”. La institución subrayó que los ataques contra el personal penitenciario no quedarán impunes y que la protección de su gente es una prioridad para la administración actual.

Miguel Muñoz Llano fué el dragoneante asesinado en el atentado sicarial en la cárcel Modelo de Bogotá - crédito Inpec

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es la entidad encargada de la administración del sistema penitenciario y carcelario en Colombia. Su función principal es garantizar la custodia, vigilancia y resocialización de las personas privadas de la libertad en el país. Además, el Inpec gestiona los traslados, la seguridad interna y coordina acciones para prevenir situaciones de violencia dentro de los establecimientos carcelarios.

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En las últimas semanas, el instituto ha estado en el centro de la atención mediática por irregularidades detectadas en el traslado de internos y cuestionamientos sobre la trazabilidad de los reclusos. Por ejemplo, una investigación periodística reveló inconsistencias en los registros del traslado de alias “Pocho”, condenado por el asesinato de una lideresa comunal, generando dudas sobre su paradero y la transparencia del sistema penitenciario colombiano.