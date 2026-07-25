Colombia

Actor Gustavo Angarita fue víctima de los ladrones en Bogotá: “Se encuentra en la clínica en estos momentos”

El caso se presentó a pocos metros de la residencia del también director y productor de cine, e hijo del recordado Gustavo Angarita, que murió en octubre de 2025 a los 83 años

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El actor se encuentra recibiendo atención médica - crédito @gusangarita/IG
El actor se encuentra recibiendo atención médica - crédito @gusangarita/IG

A través de una publicación que se compartió por parte del entorno cercano al actor Gustavo Angarita, se conoció que el artista fue víctima de la delincuencia en un nuevo episodio de inseguridad en Bogotá.

En el mensaje que se compartió desde la cuenta en Instagram del también director y productor de cine que mencionó en la fotografía que difundió cómo ocurrieron los hechos en una de las calles del sector de Galerías, en la localidad de Teusaquillo, y tras ser víctima del suministro de una sustancia química con la que lo redujeron los ladrones para quedarse con sus elementos de valor, dinero y celular.

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“EL DÍA DE AYER UNOS SUJETOS ME ASALTARON AL FRENTE DE MI CASA, ME DROGARON E INGRESARON A MI HOGAR EN GALERÍAS. ROBARON OBJETOS DE VALOR Y CAMBIARON MIS CUENTAS”, señala la primera parte de la publicación.

Los detalles del robo se conocieron desde la cuenta en Instagram del mismo artista la mañana del sábado 25 de julio de 2026 - crédito @gusangarita/IG
Los detalles del robo se conocieron desde la cuenta en Instagram del mismo artista la mañana del sábado 25 de julio de 2026 - crédito @gusangarita/IG

Al final, Angarita advirtió a su red de contactos y seguidores en redes sociales: “Si reciben mensajes míos pidiéndoles dinero: NO SOY YO”. Todo con el fin de que no sean víctimas de los malhechores.

En el mensaje que acompaña la imagen se precisó que el actor permanece recibiendo atención médica.

“Gustavo se encuentra en la clínica en estos momentos. Está estable pero un poco aturdido. No intenten contactarlo por wha (WhatsApp), no tiene celular”.

‘Influencer’ fue víctima de los ladrones en Bogotá: le dispararon por romper su celular al no dejarse robar

El creador de contenido Diego Andariego reveló que recibió un disparo durante un intento de robo la noche del lunes 20 de julio de 2026 en el barrio Nicolás de Federmán, en Bogotá (también ubicado en la localidad de Teusaquillo), un caso que volvió a poner en discusión la seguridad en esa zona después de que los atacantes huyeran sin llevarse el teléfono y el joven terminara herido en una pierna.

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La agresión ocurrió hacia las 8:40 p. m., cuando dos hombres armados lo interceptaron en un parque del sector, según quedó registrado en cámaras de seguridad.

De acuerdo con el relato del propio Andariego, el ataque se produjo cuando sacó su celular para revisar las estadísticas de un video reciente mientras paseaba a su perro, Pestañas.

Una cámara de seguridad registró cómo dos hombres armados interceptaron a un joven en un parque de Nicolás de Federmán, Bogotá, y le dispararon en la pierna tras intentar robarle el celular, en un hecho que reavivó la preocupación de los vecinos por la creciente inseguridad en el sector - crédito Diego Andariego / Youtube

El joven explicó que, cuando le exigieron el móvil, prefirió estrellarlo contra el suelo para no exponer información personal. En ese momento, uno de los asaltantes le disparó en la pierna antes de escapar.

“Desafortunadamente, muchachos, no es clickbait. Así como lo leyeron en el título, me dispararon para atracarme”, contó en su testimonio que compartió a través de YouTube. Luego describió la reacción del agresor: “El man como que, yo no sé si en él, como en la conmoción, el susto o lo que fuera, dijo: ‘¡Ah, este hijueputa!’ Y de una vez, ¡pa! Disparo”.

El disparo fue con un arma traumática y dejó un perdigón incrustado

La revisión médica inicial confirmó que el disparo fue hecho con un arma traumática. El impacto dejó incrustado un perdigón de caucho en la pierna, que después fue extraído durante la atención que recibió en la Cruz Roja.

“Me quedó incrustado el perdigón ahí en la pierna, que ya, ahoritica, les voy a mostrar en dónde fue”, relató. La asistencia médica posterior incluyó limpieza de la herida, extracción del proyectil y la aplicación de puntos.

Andariego también cuestionó la respuesta de emergencia. Según su testimonio, la ambulancia tardó entre 30 y 40 minutos en llegar, y durante ese lapso tuvo que improvisar un torniquete con la correa de su perro con ayuda de vecinos y por indicación de operadores del número de emergencias.

“Me amarré ahí. Llamaron al número de emergencias y como que no sé si hicieron videollamada o qué fue lo que pasó, pero dijeron como: ‘No, que se haga un poquito más el torniquete’”, recordó el creador de contenido.

Diego Andariego mostró su herida a los seguidores y afirmó que el proyectil le había quedado incrustado - crédito Diego Andariego / Youtube
Diego Andariego mostró su herida a los seguidores y afirmó que el proyectil le había quedado incrustado - crédito Diego Andariego / Youtube

La denuncia abrió dudas sobre la respuesta policial en el sector: ladrones en Teusaquillo

El caso también dejó preguntas sobre el procedimiento para denunciar. Según Andariego, los policías que atendieron la situación le dijeron que no podía presentar una denuncia por hurto porque los delincuentes no alcanzaron a llevarse el teléfono.

“La patrulla de policía dijo: ‘No, pero es que no puede poner denuncio porque no hay robo. O sea, usted botó el celular y usted tiene el celular, entonces no, no hay un robo que denunciar’”, afirmó la víctima.

Según lo que destacó un informe de CityTv, varios vecinos salieron de sus casas después de escuchar las detonaciones y auxiliaron al joven mientras los agresores escapaban en un vehículo gris.

El medio local agregó que el episodio reactivó la preocupación de residentes de Nicolás de Federmán, donde habitantes aseguran que este tipo de delitos se ha vuelto recurrente.

Una residente del sector señaló que la comunidad ha pedido en repetidas ocasiones mayor presencia policial. También sostuvo que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido efectivas para reducir la criminalidad.

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