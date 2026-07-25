Así fue el paso de Colombia por la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Colombia abrió su participación en la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo con una delegación de 475 deportistas -crédito Comité Olímpico Colombiano

El 24 de julio de 2026, Colombia inauguró su participación en la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo (República Dominicana), con una delegación de 475 deportistas que competirá en 34 deportes hasta el 8 de agosto.

En el estadio Olímpico Félix Sánchez, los abanderados fueron los ciclistas de pista Stefany Cuadrado y Kevin Quintero, mientras el grupo desfiló con el tradicional sombrero vueltiao en la ceremonia de apertura.

La ceremonia se realizó después de que las competencias comenzaran el 20 de julio de 2026 con el torneo de polo acuático y las fases preliminares de bádminton, tenis y tiro con arco. La apertura formal convirtió ese arranque disperso en el inicio oficial de una cita que reúne a 37 delegaciones.

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La entrada de los equipos fue encabezada por México, sede inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1926, y luego avanzaron las otras 36 representaciones nacionales. El acto incluyó un recuento visual de las distintas ediciones del certamen desde su origen hace 100 años.

Colombia estuvo con el sombrero vueltiao como símbolo nacional en la inauguración de los Juegos en Santo Domingo, República Dominicana-crédito Rodrigo Sura/EFE

José Monegro, presidente del comité organizador, sostuvo que la edición es histórica por el centenario de la organización y por el legado que, a su juicio, dejará al pueblo dominicano. También agradeció el respaldo del presidente Luis Abinader y recordó la iniciativa del ex presidente Danilo Medina, a quien atribuyó el aval para la adquisición de la sede.

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La propuesta artística se apoyó en referencias a la historia, la cultura y la identidad dominicana. El segmento de apertura musical estuvo encabezado por Manny Cruz, Techy Fatule y Lápiz Consciente.

Tras la intervención de los bachateros Joe Veras y Alexandra, entró en escena la Sinfónica Nacional junto con la cantante Maridalia Hernández. El despliegue combinó música, luces y color durante el desfile artístico y protocolar.

La bandera de Centro Caribe Sport ingresó al estadio en manos de Ana Villanueva, ex atleta de karate; Gabriel Mercedes, medallista olímpico de taekwondo en Beijing 2008; Luisito Pie, bronce olímpico en Río de Janeiro 2016, y Yunior Alcántara, medallista de bronce en boxeo en París 2024.

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Los velocistas Luguelin Santos, Alexander Ogando y Lidio Andrés Feliz, junto con Joel Schad, integrante del deporte dominicano identificado en la ceremonia como inmortal del tenis, portaron la bandera del Comité Olímpico Internacional.

El encendido del pebetero reunió a figuras históricas del deporte dominicano

La apertura formal de Santo Domingo 2026 convirtió en inicio oficial un programa que ya había comenzado con polo acuático y fases preliminares de bádminton, tenis y tiro con arco-crédito Orlando Barría/EFE

El juramento deportivo estuvo a cargo de Audrys Nin Reyes, de gimnasia, en español, y de la voleibolista Niverka Marte, en inglés. El juramento de los jueces fue pronunciado por Maritza Ortiz, de pesas, y Orlando Cruz, de judo.

La antorcha salió desde la plazoleta dedicada a Juan Ulises García Saleta. Sus hijos la entregaron a Karla Rigg García, nieta del dirigente deportivo fallecido.

El pebetero fue encendido por Félix Sánchez, doble campeón olímpico, después de recibir la llama del medallista paralímpico Robert Jiménez. En el recorrido también participaron la familia de Enrique Ripley, Roque Napoleón Muñoz, el doctor José Joaquín Puello, Milagros Cabral, Amaury Cordero, José Domínguez, Yuderkis Contreras, Juan Piñao Ortiz, Teresa Durán, Isaac Ogando y Félix Díaz.

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La delegación de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La delegación colombiana es una de las más numerosas del evento multideportivo, en donde competirá contra México y Cuba - crédito Comité Olímpico Colombiano

El objetivo de la delegación colombiana será superar las 87 medallas de oro de la edición anterior y alcanzar marcas que permitan asegurar cupos hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La delegación estará presente en 34 deportes y será una de las más numerosas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Habrán 212 mujeres y 263 hombres en todas las competencias.

La más joven del grupo será Gabriela Campo Manes, del tenis de mesa, nacida el 6 de junio de 2011. Competirá con 15 años y será la menor del equipo colombiano; también tendrán esa edad Andrés Santiago Garzón Camelo, del ajedrez, y María Jimena Mendoza Perutti, de gimnasia.

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Entre las figuras con antecedentes olímpicos sobresale Carlos Ramírez, referente del BMX Racing colombiano y doble medallista de bronce en Río 2016 y Tokio 2020. En levantamiento de pesas estarán Yeison López, plata olímpica en 89 kilogramos en París 2024, y Mari Leivis Sánchez, subcampeona olímpica de 71 kilogramos en esos mismos Juegos tras totalizar 257 kilogramos.

La gimnasia tendrá como principal carta a Ángel Barajas, plata en barra fija en París 2024. Ese resultado lo convirtió en el primer gimnasta colombiano en subir a un podio olímpico y en el medallista olímpico más joven del país.

En ciclismo de pista estará Kevin Quintero, campeón mundial de keirin en 2023, además de ganador de pruebas de Copa Mundo y títulos panamericanos. También competirá Stefany Cuadrado, campeona mundial juvenil de keirin en 2023, dueña de tres camisetas arcoíris en el Mundial Juvenil de 2024 y medallista mundial élite en 2025 con 19 años.

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