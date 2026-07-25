Colombia ganó su primera medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: Walter Vargas triunfó en la Contrarreloj

Así fue la victoria del ciclista colombiano-crédito @OriosDeportes/X

El 25 de julio de 2026, Wálter Vargas le dio a Colombia su primer oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 al imponerse en la contrarreloj masculina, un resultado que además refuerza su proyección hacia una búsqueda mayor en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El ciclista antioqueño de 34 años completó la prueba en un poco más de 47 minutos y lideró cada una de las cuatro vueltas del recorrido llano sobre la Avenida George Washington de la capital dominicana. Su victoria llegó con una ventaja superior al minuto y medio sobre sus perseguidores.

PUBLICIDAD

Los mexicanos Édgar Cadena y Sebastián Ruiz terminaron segundo y tercero con registros que quedaron a 1 minuto y 46 segundos y a 1 minuto y 54 segundos.

El oro en Santo Domingo 2026 fue el primer título de Wálter Vargas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras las platas de 2018 y 2023-crédito Panam Sports

Vargas partía como favorito antes de la carrera y respondió a esa condición en una jornada en la que tomó la salida cuando la prueba ya estaba avanzada. Desde el inicio mostró una técnica de pedaleo firme, con la cabeza entre los hombros y pocos movimientos laterales, una postura que le permitió sostener la regularidad bajo el calor característico del trazado junto al mar.

A continuación, así quedó el top-10:

Walter Vargas (Colombia): 47 minutos y 13 segundos - oro Édgar Vargas (México): a 1 minuto y 46 segundos - plata Sebastián Ruiz (México): a 1 minuto y 53 segundos - bronce Kaden Hopkins (Bermudas): a 1 minuto y 56 segundos Carlos Samudio (Panamá): a 2 minutos y 5 segundos Nicholas Narraway (Bermudas): a 2 minutos y 49 segundos Abner González (Puerto Rico): a 3 minutos Brayan Sánchez (Colombia): a 3 minutos y 50 segundos Manuel Rodas (Guatemala): a 4 minutos y 14 segundos Donovan Ramírez (Costa Rica): a 4 minutos y 34 segundos

La victoria cerró una deuda que arrastraba desde 2018

El oro en Santo Domingo 2026 fue el primer título de Wálter Vargas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras las platas de 2018 y 2023-crédito Panam Sports

El triunfo en Santo Domingo representó el primer título de Vargas en estas justas. Hasta ahora, su historial en los Juegos Centroamericanos y del Caribe incluía medallas de plata en las ediciones de 2018 y 2023.

PUBLICIDAD

Ese antecedente explica por qué la prueba de ruta contrarreloj aparecía como una de las opciones más claras para que la delegación colombiana estrenara su cuenta dorada. La victoria del corredor nacido en Carmen de Viboral terminó por convertir esa expectativa en resultado.

Vargas compite para el equipo Medellín-EPM y atraviesa un ciclo de rendimiento sostenido. En su palmarés reciente figuran el título en la Vuelta del Uruguay de 2019 y la consagración en la Vuelta a Venezuela de 2024.

A eso se suman varias conquistas en el Campeonato Panamericano de contrarreloj, una especialidad en la que ya se había consolidado como una de las principales cartas de su país. Con ese recorrido, la ausencia de un oro centroamericano aparecía como una cuenta pendiente en su trayectoria.

PUBLICIDAD

La evolución de Vargas en la contrarreloj élite de los Mundiales de Ciclismo también sostiene la proyección que ahora se abre tras su victoria en Santo Domingo. En esa competencia fue 30° en 2023, subió al 18° puesto en 2024 y terminó 14° el año siguiente.

Ese ascenso progresivo alimenta la expectativa sobre su capacidad para competir en un plano más alto. El oro obtenido en la capital dominicana se presenta así como un respaldo deportivo para encarar el objetivo de buscar un éxito en Los Ángeles 2028.

Colombia consiguió medalla de plata en tiro con arco a nivel femenino

La "Tricolor" consiguió la presea dorada en tiro con arco en Santo Domingo-crédito Comité Olímpico Colombiano

La arquería de Colombia abrió el 24 de julio de 2026 con dos liderazgos en las rondas clasificatorias de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, disputadas en el Complejo Deportivo del Parque del Este: Ana María Rendón fue primera en recurvo con 665 puntos y récord de los Juegos, y Pablo Gómez encabezó el compuesto masculino con 707.

PUBLICIDAD

En recurvo femenino, Rendón marcó el tope tras 72 flechas con 18 dieces y 14 “X”. También compitieron las colombianas Isabella Forero Martínez, quinta con 634, y Tania Arias, novena con 605.

En recurvo masculino, Santiago Arcila fue cuarto con 660, por delante de Jorge Enríquez, sexto con 644, y Santiago Cruz, 19° con 616. En compuesto masculino, Sebastián Arenas terminó quinto con 702 y Jagdeep Singh fue séptimo con 698.

En compuesto femenino, Alejandra Usquiano ocupó el segundo lugar con 708, a un punto de la líder mexicana Andrea Becerra (709). Mariana Rodríguez finalizó cuarta con 698 y la campeona mundial Sara López fue séptima con 692.

PUBLICIDAD

La organización indicó que estas marcas definen la conformación de los cuadros eliminatorios individuales y por equipos. Este sábado 25 de julio se completará la modalidad por equipos en recurvo y comenzarán los cruces individuales en compuesto.