Nuevo conductor imprudente quedó captado en video en calle de Bogotá: esta vez fue un taxista

El taxista se adelantó unos pocos metros en un corredor vial de la capital - crédito @papoaminCD/X

Luego de que se viralizó, se rechazó y se comenzó un procedimiento en contra del conductor de un vehículo Chevrolet Spark que fue introducido en un puente peatonal en Bogotá, se conoció un nuevo caso de conducción imprudente.

Este último es aún más recurrente en las calles de la capital, aunque no deja de ser inusual, y quedó registrado en un video que llegó a las manos del presidente del Concejo de Bogotá, que denunció a un taxista circulando por una ciclorruta con el propósito de esquivar el tráfico.

Además de reportar el hecho, acudió a las autoridades de Tránsito de Bogotá para pedir sanciones ejemplares para este tipo de conductas.

El denunciante fue el presidente del Concejo, Papo Amín - crédito captura de pantalla @papoaminCD/X - Papo Amín/Sitio web

Amín publicó en sus redes sociales el video donde se ve al vehículo amarillo subiendo al andén y recorriendo parte de la vía destinada a bicicletas. En su mensaje, el cabildante cuestionó la falta de respeto por las normas de tránsito y por la seguridad de los peatones y ciclistas.

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“¿Cómo se les ocurre meterse por el andén para simplemente evitar un trancón? ¿Y la seguridad? ¿Y los peatones? Inaudito que esto siga pasando en la ciudad. Sanciones severas a estos irresponsables”, escribió el presidente del Concejo, a la vez que etiquetó a la Secretaría de Movilidad.

El otro video que Amín compartió en la misma publicación incluyó la misma situación, pero con un camión sencillo, cuyo conductor también se ubicó en la vía para ciclistas.

El registro siguió a la denuncia del taxi, hecha por Papo Amín - crédito @papoaminCD/X

El caso fue puesto en conocimiento mientras llegan a manos de las autoridades múltiples denuncias sobre comportamientos irregulares de conductores en la capital.

Horas antes, el propio Amín había reportado otro caso en el que un conductor cubrió la placa trasera de su vehículo con un cartón para presumiblemente evadir controles de tránsito. “Ya uno no sabe ni qué pensar de algunos conductores. Se creen muy ‘vivos’ para evadir comparendos de tránsito”, expresó el cabildante.

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El llamado de Amín se suma a las solicitudes de diversos sectores para reforzar la vigilancia y las sanciones contra la conducción irresponsable en Bogotá.

Papo Amín reaccionó a un conductor que tapó la placa de su vehículo con un cartón - crédito @papoaminCD/X

Identifican al propietario del Spark azul que intentó cruzar un puente peatonal en Bogotá: enfrenta millonarias sanciones

La Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó la identificación del propietario del Spark azul que intentó atravesar un puente peatonal en la intersección de la carrera 68 con calle 26, un hecho registrado en video y difundido ampliamente en redes sociales.

La titular de la entidad, María Fernanda Ortiz, señaló que la colaboración ciudadana fue determinante para ubicar al responsable, luego de que en las imágenes iniciales las placas del vehículo aparecían cubiertas.

Ortiz precisó que el conductor será citado por las autoridades y deberá responder por múltiples infracciones asociadas a la invasión de espacios destinados a peatones y ciclistas.

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María Fernanda Ortiz, Secretaria de Movilidad, aborda la identificación del propietario de un vehículo azul que accedió a un puente peatonal ubicado en la calle 26 con carrera 68 - crédito Secreataría de Movilidad

“Ya está identificado y de verdad fue gracias a la colaboración de la ciudadanía, porque inicialmente, como veíamos en el video, estaban tapadas las placas del vehículo”, declaró la funcionaria.

Añadió que se preparan tres comparendos por ocupación indebida del espacio público, con sanciones que podrían superar los tres millones de pesos, y que se investiga si también se configuró una desobediencia a la autoridad, lo cual agravaría la situación legal del conductor.

El historial del vehículo revela antecedentes por infracciones de tránsito y multas pendientes superiores a 4,4 millones de pesos, según registros consultados en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).

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El concejal Juan David Quintero fue uno de los primeros en divulgar la placa del automóvil y alertar sobre el riesgo que representaba la acción: “Un puente peatonal no está diseñado para soportar el peso de un carro. Entonces puede tumbar el puente y matar a toda la gente que está encima”, advirtió.