Petro respondió a críticas de José Manuel Restrepo sobre la responsabilidad de su gobierno en alza de aranceles impuesta por Estados Unidos - crédito Colprensa - Luisa Gonzalez/REUTERS

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, anunció que el gobierno entrante instalará mesas de trabajo con Estados Unidos desde el martes 28 de julio de 2026 para buscar una salida a los nuevos aranceles a productos colombianos. El anuncio lo hizo en Medellín, durante un encuentro con el Consejo Gremial y una reunión posterior con la Junta Directiva de ProAntioquia.

La administración del presidente Donald Trump confirmó el jueves 23 de julio de 2026 un paquete de aranceles para importaciones de decenas de países, incluida Colombia, con un gravamen del 12,5% para los productos que ingresen al mercado estadounidense. La medida se oficializó tras una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio, que evaluó políticas de 54 economías vinculadas a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

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El vicepresidente electo afirmó que están trabajando en un plan de choque a la medida anunciada por Donald Trump - crédito Universidad EIA

El político colombiano sostuvo que esas medidas no se adoptaron durante la administración saliente y responsabilizó de ello al gobierno de Gustavo Petro. “Pero como ha sido tradición en este gobierno, fueron incapaces de gobernar, fueron incapaces de tomar esas decisiones. Han pasado varios meses en donde no se ha tomado ninguna decisión”, afirmó.

Según Restrepo, el gobierno entrante ya prepara una respuesta y señaló que las conversaciones con las autoridades estadounidenses las encabezará el ministro de Comercio, Industria y Turismo designado, Mauricio Gómez Amín. Como resultado, dijo, se prevé la presentación de un borrador de decreto: “Con el gobierno norteamericano, en virtud de que se iba a aplicar la medida, acordamos unas mesas de trabajo que arrancan el próximo martes entre el ministro de Comercio, Industria y Turismo entrante y el gobierno norteamericano, para poder presentar un borrador de decreto que va en la dirección de solucionar el problema”.

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Presidente Petro se desligó de la imposición de aranceles de Estados Unidos a Colombia

El presidente de la República criticó la medida de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que incumple lo establecido en el Tratado de Libre Comercio firmado con Colombia en 2005 y entró en vigencia en 2012 - crédito @petrogustavo/X

En reacción a las críticas del exministro de Hacienda, Gustavo Petro afirmó que sus acciones como gobernante de los colombianos no son la causa de la imposición de aranceles. A la par, sostuvo que la medida hace parte de las políticas de Estados Unidos para afrontar sus problemáticas, mas no una manera de castigo a Colombia.

Incluso, el saliente presidente criticó la medida de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que incumple lo establecido en el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Colombia en 2005 y que entró en vigencia en 2012.

“Restrepo debería saber que no soy responsable de la política arancelaria de los EEUU. Poner aranceles unilaterales rompe todos los tratados de comercio que se han firmado en el mundo y el TLC en el caso de Colombia (sic)”, escribió en su cuenta de X.

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Petro también mencionó que para fortalecer la exportación de productos colombianos es fundamental que entidades como el Banco de la República reduzcan la tasa de interés, entre otros indicadores.

“Si queremos que los exportadores colombianos de café y otros productos no quiebren hay que bajar la tasa de interés del Banco de la República y lograr una devaluación y una disminución de los costos financieros de la producción”, expuso.

Y agregó: “No veo el problema de no importación de productos con trabajo forzado de cualquier parte del mundo. Ojalá el comercio del mundo sea de trabajo emancipado”.

Petro sostuvo que a lo largo de sus cuatro años al mando del país redujo los indicadores de pobreza - crédito @petrogustavo/X

En otra publicación, el mandatario colombiano respondió a las declaraciones que dio el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, en Estados Unidos. Según Restrepo, el gobierno de Gustavo Petro deja a Colombia en una crisis humanitaria, fiscal, energética y de seguridad, por lo tanto, sostuvo que la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella buscará responder con más comercio bilateral, atracción de inversión, cooperación estratégica con Washington y recuperación del rigor técnico en sectores sensibles.

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“El señor Restrepo dice en EEUU que recibió el país de la miseria y van para el pais milagro.Y la realidad es que yo recibí del señor Restrepo el país con el 40% del total de la poblcion en la pobreza y ahora lo entrego un país con un 25% de la población en la pobreza (sic)”, escribió en X.