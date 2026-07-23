Golpe histórico al narcotráfico en Colombia: incautan 2.500 kilos de cocaína escondidos en tubos de gas en el Valle del Cauca

Las autoridades indicaron que el cargamento estaba valorado en más de $13.907 millones en el mercado ilegal-crédito Policía Nacional

La detección de un cargamento de droga escondido en un vehículo de carga dejó uno de los mayores resultados contra el transporte de estupefacientes en las carreteras de Colombia. La Policía Nacional informó la incautación de 2.500 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran movilizados en un tractocamión por una vía del Valle del Cauca.

El procedimiento ocurrió en el corredor Mediacanoa–La Virginia, específicamente en jurisdicción del municipio de Ansermanuevo. Allí, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte (Setra) realizaron una inspección al vehículo que cubría la ruta entre Yumbo y Cartagena, donde encontraron la sustancia oculta de una manera que buscaba evadir los controles de las autoridades.

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El operativo se realizó en la vía Mediacanoa–La Virginia, a la altura de Ansermanuevo, Valle del Cauca-crédito Policía Nacional

Según explicó la Policía de Carreteras, los paquetes estaban almacenados dentro de cilindros de gas natural comprimido adaptados para transportar el cargamento ilícito. Durante la revisión fueron encontrados 2.500 paquetes rectangulares envueltos en papel vinipel, con características similares a las utilizadas para el traslado de clorhidrato de cocaína.

“Al realizar la inspección, fueron hallados 2.500 paquetes rectangulares envueltos en papel vinipel, ocultos en cilindros de gas natural comprimido, que por sus características físicas se asemejan al clorhidrato de cocaína”, señaló la Policía de Carreteras. Además del estupefaciente, las autoridades reportaron la incautación del tractocamión utilizado para el transporte y de un teléfono celular. La sustancia quedó pendiente del resultado de la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), procedimiento utilizado para confirmar oficialmente la composición del material encontrado.

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“Además, fue incautado el vehículo utilizado para el transporte y un teléfono celular. La sustancia se encuentra pendiente del resultado de la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH)”, añadió la Policía. El operativo también permitió la captura del conductor del automotor, quien fue detenido en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El hombre quedó a disposición de las autoridades competentes para el proceso judicial correspondiente.

La Policía encontró los paquetes de cocaína ocultos dentro de cilindros de gas natural comprimido en un tractocamión-crédito Policía Nacional

Para la Policía Nacional, este resultado representa una afectación directa a las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas. El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la institución, destacó el impacto del decomiso sobre las organizaciones ilegales. “Con esta incautación evitamos que 2,5 toneladas de cocaína lleguen a los mercados ilegales y afectamos directamente las rentas criminales de las organizaciones dedicadas a este delito”, indicó el coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

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La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del Departamento de Policía Valle, señaló que el hallazgo representa un golpe contra las redes dedicadas al narcotráfico y resaltó la importancia de mantener los controles en las principales carreteras del país.

“Este resultado representa un golpe histórico contra las estructuras del narcotráfico y ratifica el compromiso de nuestros hombres y mujeres con la seguridad del país. La incautación de estas 2,5 toneladas de clorhidrato de cocaína, la mayor registrada en las vías de Colombia, evita que millones de dosis lleguen a las calles y afecta de manera contundente las finanzas de las organizaciones criminales y del narcotráfico. Continuaremos fortaleciendo los controles en los principales corredores viales para impedir el transporte de sustancias ilícitas y proteger a los colombianos”, señaló la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del Departamento de Policía Valle.

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El conductor del vehículo fue capturado en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes- crédito Policía Nacional

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el cargamento estaba valorado en más de 13.907 millones de pesos dentro del mercado ilegal. Los paquetes encontrados tenían un distintivo con la leyenda ’100 %’ en colores rojo y negro. El hallazgo se produjo luego de que los uniformados detuvieran el tractocamión durante un procedimiento de control vial. La inspección de la carga permitió descubrir el método utilizado para ocultar la droga y evitar que llegara a otros puntos de distribución.