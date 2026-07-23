Jennifer Pedraza advirtió los riesgos de una eventual posesión de Abelardo de la Espriella en una guarnición militar: “Rencillas”

Jennifer Pedraza advirtió sobre la politización de las Fuerzas Militares por eventual posesión de Abelardo de la Espriella en una guarnición - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, que se llevará a cabo el 7 de agosto de 2026, sigue sin definirse. Aunque en el Senado de la República se aprobó la proposición de que el Congreso de la República en pleno se traslade al departamento del Cauca para la realización de la ceremonia, todavía falta que la Cámara de Representantes estudie esa posibilidad y decida si la respalda o no.

Además, en el Senado también fue radicada otra proposición, impulsada por la congresista Jennifer Pedraza. La propuesta da luz verde al desplazamiento extraordinario y excepcional del Legislativo al departamento del Cauca con el único fin de llevar a cabo la posesión presidencial de De la Espriella. Sin embargo, descarta por completo la posibilidad de que el acto protocolario se efectúe en una guarnición militar, como quiere hacerlo el mandatario electo.

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“El lugar específico donde se realizará la sesión deberá ser un escenario de carácter civil y, en todo caso, no podrá corresponder a una guarnición militar ni a instalaciones de las Fuerzas Militares o de Policía. Concluida la ceremonia de posesión, la sede del Congreso de la República retornará de pleno derecho al Capitolio Nacional, en la ciudad de Bogotá D.C., sin que se requiera pronunciamiento adicional alguno”, se lee en el documento presentado por la legisladora.

La senadora Jennifer Pedraza presentó una proposición para impedir que Abelardo de la Espriella se posesione en una guarnición militar - crédito @JenniferPedraz/X

Ante los medios de comunicación, Pedraza se refirió a su proposición y a la decisión que tomó el Senado de aprobar el traslado del Congreso al Cauca. La congresista advirtió que la realización de la posesión presidencial en una guarnición militar es problemático, porque podría derivar en la politización de las Fuerzas Militares que, además, todavía están comandadas por el presidente Gustavo Petro.

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“Si el Congreso dijese: ‘Vamos a hacer (la posesión) en una guarnición militar’, la persona o el militar que está al mando de esas instalaciones estaría en una disyuntiva muy difícil. Si lo autoriza el jefe máximo de las Fuerzas Militares, que es Gustavo Petro, o si se pone al servicio del presidente electo. Eso es precisamente el tipo de rencillas que genera la idea de Abelardo de la Espriella de politizar las Fuerzas Militares”, dijo.

Pedraza recordó que el Ejército Nacional tiene el deber de garantizar la soberanía popular y velar por su cumplimiento. En consecuencia, a su juicio, es riesgoso que Abelardo de la Espriella quiera posesionarse en una guarnición, bajo el argumento de que desea enviar un mensaje de respaldo a la fuerza pública.

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De la Espriella quiere posesionarse en una guarnición militar para rendir homenaje a la fuerza pública - crédito Jaime Saldarriaga / Reuters

La senadora aclaró entonces que el debate no está en si el acto protocolario se lleva a cabo en Bogotá o en otra ciudad o municipio del país. Contrario a pensar que es equivocado ese escenario, aseguró que es positivo el traslado del Legislativo, para que haga presencia en las regiones y no solo en la capital colombiana. “No es el Cauca, eso ya quedó aprobado. Vámonos al Cauca. El Congreso tiene que estar en las regiones, sin duda alguna, pero su posesión tiene que ser en un espacio civil”, detalló.

En sus redes sociales, la congresista aprovechó para hacer otra crítica al mandatario entrante. En una publicación en X, cuestionó el hecho de que vaya a presentar un proyecto de acto legislativo para que Barranquilla sea la “capital alterna de Colombia”. A juicio de la legisladora, hay asuntos más importantes por abordar en el país.

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La congresista Jennifer Pedraza criticó a Abelardo de la Espriella por querer que Barranquilla sea la capital alterna de Colombia - crédito @JenniferPedraz/X

“Casanare y Arauca inundándose, la salud en crisis y la seguridad peor, pero al Pdte. (E) @ABDELAESPRIELLA le parece que lo más importante es inventarse una nueva capital alterna. Una presidencia de las regiones atendería los problemas de la gente. Este es el Gobno de los Clanes”, señaló Jennifer Pedraza en la red social.